乃木坂46公式スマホゲーム『乃木恋』×映画『左様なら今晩は』コラボレーション企画開始のご案内



株式会社10ANTZ(本社:東京都渋谷区 代表取締役:高澤真)はスマートフォン向けゲームアプリ「乃木恋」 内にて、乃木坂46・久保史緒里の初主演となる11月11日(金)公開の映画『左様なら今晩は』とのコラボレーション企画が11月7日(月)より期間限定で開始されたことをお知らせいたします。







2019年にヤングキング17号(少年画報社)にて連載をスタートした『左様なら今晩は』(作:山本中学)は、ごく普通のサラリーマン半澤陽平と、陽平の部屋に突如姿を現した幽霊・アイスケとの奇妙な共同生活を描き、歪な二人のハートフルでちょっぴり切ないラブストーリーが話題を呼び、翌年2020年には単行本も発行されました。そんな注目の同作が実写映画化され、11月11日(金)より全国上映で公開を迎えます。幽霊の愛助(アイスケ)を演じるのは映画初主演となる乃木坂46・久保史緒里、陽平は注目の若手俳優・萩原利久が演じます。



本コラボレーション企画では、アプリ内デジタルカードに、久保史緒里が演じる愛助の★7カード(レアカード)が登場、11月30日まで期間限定のコラボガチャの販売を開始すると共に、リツイート数に応じてコラボガチャのチケットなど豪華アプリ内アイテムが無償でもらえる、Twitterキャンペーンを乃木恋公式アカウントにて実施いたします。





本作に登場する愛助は生きている間に恋愛を経験しなかったウブでピュアな幽霊というキャラクターです。映画をご覧になった後は、ぜひ「乃木恋」もお楽しみください。



■『左様なら今晩は』コラボイベント概要:

対象期間:2022年11月7日15:00~2022年11月30日22:59

乃木坂 46・久保史緒里が演じる愛助の★7デジタルカードが手に入るガチャ販売と共に、リツイート数に応じてアプリ内アイテムが無償でもらえるTwitterキャンペーンも実施中。



■映画『左様なら今晩は』:

《ウブでピュアな幽霊》×《恋に不器用なサラリーマン》の奇妙な共同生活を描くハートフルラブコメディ

同棲していた恋人に振られた陽平(萩原利久)の部屋に、突如姿を現す幽霊の愛助(久保史緒里)。ずっと部屋に住む陽平のことを観察していたという愛助は、「優しいふりして面倒な事から逃げているから、恋人にも逃げられた」と、いきなり上から目線でダメ出しをする。かと思いきや、生きている間に恋愛を経験しなかった愛助は、男女が“付き合う”ことに興味津々で、陽平に質問攻めの毎日。最初は煙たがり、何とかして愛助を除霊しようとする陽平だが、人間の女の子と変わらない愛助との時間に居心地の良さを感じ始める。一方、陽平に想いを寄せる同僚の果南(小野莉奈)は、陽平の身に起こる異変に気づき始め……?



原作:山本中学(『左様なら今晩は』少年画報社「ヤングキング」刊)

監督:高橋名月

脚本: 高橋名月 穐山茉由

出演:久保史緒里(乃木坂46)、萩原利久 ほか

配給:パルコ

コピーライト:(C)2022 山本中学・少年画報社/「左様なら今晩は」製作委員会

公開日:2022年11月11日(金)

公式 HP:https://sayokon-movie.com/



久保史緒里(乃木坂46)

2001年7月14日生まれ。宮城県出身。

【主な出演作品】

「夜は短し歩けよ乙女」(W主演・21/舞台)、「塩介と甘実-蕎麦ができるまで探偵-」(22/Paravi)、「桜文」(主演・22/舞台)、本作が映画初主演となる。「探偵マリコの生涯で一番悲惨な日」(23/映画)が公開予定。



■「乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~」とは:

累計1,000万ダウンロードを突破した!乃木坂46とホンキで恋するスマホゲーム「乃木恋」は、スマートフォン向けアプリで展開する、乃木坂46メンバーが登場する恋愛シミュレーションゲーム。推しメンとの関係を築いていく胸キュンストーリーが楽しめるほか、多数の撮り下ろし写真や、これまでに発売された生写真から厳選した豊富なカードコレクション、また乃木恋だけの貴重なムービーやボイスも楽しめるファン必携のアプリです。



■『乃木恋~坂道の下で、あの日僕は恋をした~』

対象OS:iOS/Android

利用料:基本無料/アイテム課金

乃木恋公式サイト:https://nogikoi.jp

乃木恋公式LINE:https://lin.ee/anybXT0

乃木恋公式Twitter:https://twitter.com/nogikoiofficial

乃木恋公式YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCekZSp8FYtUPO4RzD3nLBsQ

著作権表記:(C)乃木坂46LLC/Y&N Brothers Inc. (C)allfuzInc./10ANTZ Inc.

配信プラットフォーム:

iOS版 App store https://itunes.apple.com/jp/app/id1060937234

Android版 Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.nogikoi.and

ブラウザ版 GREE http://gree.jp/r/89273/1

Amazonアプリストア版 ダウンロードサイト

Androidの方はこちら:https://amzn.to/2qKKoEq

Android以外の方はこちら:https://www.amazon.co.jp/dp/B07K2VCDPW

