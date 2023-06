[サザコーヒー]

★ The Best of Panama 2023



コーヒーレポートTaroh Saza





どんなコーヒー?

「世界一おいしい」品評会

パナマで開催







世界中のコーヒー好きが 参加する 世界最高な コーヒーイベント。

ベスト オブ パナマゲイシャ品評会

★ 決勝選:日本人を含むジャッジ20人で選ぶ世界一のコーヒー

・ゲイシャ品種ナチュラル精製

・ゲイシャ品種水洗精製

・それ以外の品種(精製は自由)

それぞれ優勝(精製は別説明)は、日本時間7月4日に発表。











Youtube :ゲイシャ品評会の評価の確認を評価締切後に行われる。

いちどに最大10サンプルが審査員一人一人に分けられそれぞれ評価する。





パナマ発祥の ゲイシャ品種

評価はこうされる





点数の付け方

実際にこの紙ではなく携帯電話やパッドの電子スコアシートで瞬時に集計されるようになっているが、何らかの通信障害やコンピューターがちょっとという時には紙で集計する。





オレンジ、甘いジャスミン バラの花の香り、桃 ピーチ コーヒー味 完熟ハニー レモネード うま味。



「濃厚な完熟ピーチレモンティー味」2004年のパナマ品評会に ゲイシャ品種が登場した。



1)香り

コーヒーの最大の価値は「香りである。」





2)全体の味の印象

コーヒーの味の全体像をとらえる。





3)酸味とボディ

コーヒーの味の質を捉える。

コーヒーの味の本質:酸味と味の質感







4)均一性、クリーンさ、バランス、甘さ

本来コーヒーとしてあるべきもの、コーヒーの味の均一性や、コーヒーの甘さ、味のバランスなど、コーヒー買い付け人の安心したいポイント。





5)コーヒーの評価(点数)

この総合点でそれぞれのカテゴリーの順位が決まり

過去優勝のコーヒーは95点ぐらい

ゲイシャのコーヒーは90点以上







世界一のコーヒー 今年の価格予想

コーヒーおいしさ世界記録は、2021年パナマ品評会で優勝したNuguo農園のパナマ・ゲイシャと呼ばれるコーヒーで、生豆1ポンドあたり 2,568ドル、2022年は2000ドルだったが円安で円ベースで最高価格になった。



コーヒーの取引の単位

重さポンド(460gあたり)で取引される。

(1ポンドは約コーヒー30杯分は現在おおよそ176ドル250円)

https://www.ico.org/prices/pr-prices.pdf



オークションの価格も1ポンドあたりで計算される。

2022年優勝のグアルモ農園は2000ドル約29万円

2022 GN - 01 サザコーヒー1杯 2万2千円

https://saza.coffee/shopdetail/000000001222/ct42/page1/recommend/





おいしさ世界一 とは

サザコーヒーとして鈴木太郎は審査員として「ベスト オブ パナマ」珈琲品評会に参加しており、審査員として参加し、潜入レポートを提供します。

2023年のパナマ・ゲイシャの品評会では、186のサンプルが審査され、3つのラウンドを経て優勝者が選ばれます。優勝したコーヒーは基準を満たしている場合、毎年オンラインオークションに出品されます。

http://scap-panama.com/













品評会のゲイシャは

確実に買うことができる。





品評会終了後にオークションが開かれる。1位は30万円1ポンドパックが100個なので、2021年2022年はサザコーヒーは3000万円近く支払ったことになる。今年も買いたい。そして皆さんでおいしさの共有したい。



https://auction.bestofpanama.org/ja/



ベスト オブ パナマゲイシャ品評会

★ 予選:5月27日 終了。



パナマ人審査員により選抜された。

・ゲイシャ品種のナチュラル精製

64 → 24サンプル

・ゲイシャ品種の水洗精製

48 → 24サンプル

・ゲイシャ以外の品種

74 → 24サンプル





ベスト オブ パナマゲイシャ品評会

★ 決勝選:日本人を含む外人ジャッジ20人で選ぶ世界一のコーヒー



・ゲイシャ品種のナチュラル精製

・ゲイシャ品種の水洗精製

・それ以外の品種(精製は自由)



それぞれ優勝(精製は別説明)は、日本時間7月4日に発表。







品評会 ルールは世界共通?

基本コーヒーの品評会は、が、アフターコロナでカップを共有しなくなった。



コロナ前はたくさんの審査員が同じカップのコーヒーを飲んでいたが、パンデミック以降は審査員ごとに各サンプルが割当てられている。



コーヒーの品評会の評価方法の基本



おいしさの数値化の方法

・80点以上が合格で

・ゲイシャは高得点に着きやすい





ゲイシャの味の特徴







ゲイシャの味を発見した ゲイシャの父とか





平成16年(2004)年にパナマで「ゲイシャ品種 のおいしさ」が発表されてから毎年コーヒーの最高記録を更新しているのは「パナマ・ゲイシャ」それまでの高級コーヒーの価値を変えた。さらに公平に誰でも最高のパナマ・ゲイシャのコーヒーが買えるように、品評会が開かれ、インターネットオークションで世界中のコーヒー屋さんが買える。しかし、ゲイシャコーヒーはとても高価なためオークション前に焙煎前のコーヒー豆の有料サンプルを取り寄せ、焙煎して味を確かめてから落札に参加する。



価格は価値のバロメーター

いろいろな国でコーヒーの品評会があるが、パナマのコーヒーの価格は2021年の1ポンド(コーヒーおおよそ30杯の原料)2568ドル(29万300円:2021年当時)が世界最高価格になっている。サザコーヒーの鈴木太郎はこれまでにコロンビアを中心におおよそ20年間 コーヒー産地で品評会の審査員をしてきたが、ここ10年ぐらいパナマで発見された「ゲイシャ品種」がそれまでのコーヒーより香るので、ハワイ(米国)、ブラジル、コロンビア、グアテマラ、エチオピア、などのコーヒー産地の品評会で優勝している。もはやゲイシャ品種でなくては優勝できないとも言われているが、パナマで収穫されるコーヒーの評価をどの国のコーヒーも超えられていない。







それまでのコーヒーで最も価値があったのは 「ブルーマウンテン」や「キリマンジャロ」だったが、全く無名だったコーヒーの産地パナマで「ゲイシャ品種」のおいしい味が偶然に発見された。



もともとは、アフリカのエチオピアの「ゲイシャ村」に存在していたコーヒーの品種で、1931年イギリス人によりおいしさが発見され、隣国ケニアに送られた。当時イギリスの植民地では ジャマイカの「ブルーマウンテン」や タンザニアの「キリマンジャロ」に植えるコーヒーの品種を探していた。



ゲイシャ品種の味はとてもおいしいが、他の品種に比べると収穫量が少ないのと、少々寒くて多雨な所でしか育たないので、今までの産地では高級品が作りにくい。





た。ベストオブパナマ(パナマ・スペシャルティコーヒー協会の品評会)でコーヒーの価格が20倍以上に高騰しコーヒーの価値が変化した3万円のコーヒー。ゲイシャ「ブルマン・キリマン・モカ」飲みやすく味が濃く美しい香り、クレイジーなコーヒー品評会が今年も始まる。バリスタ競技会で優勝コーヒー



もともとエチオピアの「ゲイシャ村」のコーヒーがパナマで再発見された。



価格(世界最高価格は2021年:2568ドル / ポンド)



文責:鈴木太郎 サザコーヒー代表

茨城県ひたちなか市共栄町8−18



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/04-16:46)