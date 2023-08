[株式会社PoliPoli]

株式会社PoliPoliがOpen Philanthropy財団らの協賛で政策課題に取り組む「ルールメイカー」育成サポート



・PoliPoliが「Reach Out Project」第2期参加者募集開始:https://reach-out.site/

・グローバルヘルス分野の政策課題に取り組む「ルールメイカー※」を育成

・ビジョンづくりから専門知識のインプット、実際のプロジェクトへの落とし込みまで参加者を支援、コミュニティを形成





株式会社PoliPoli(東京都千代田区、代表取締役:伊藤和真、以下 PoliPoli)は、「Reach Out Project」第2期参加者募集の開始をお知らせします。



本プロジェクトは、グローバルで活躍する「ルールメイカー※」育成を狙い、フィランソロピー(企業・団体による社会貢献)の活発化を目的としています。



※「ルールメイカー」:PoliPoliでは「社会を動かすルール(法律や規制など)が作られるプロセスに参加し、社会全体へ中長期的な利益をもたらすルールの作成や運用を目指す取り組みを行う人」と定義しています。従来の手法と違い、新しいルールメイキング活動はその取り組みをできるだけオープンにした上で、さまざまなステークホルダーと協力しながら行います。



「Reach Out Project」とは





PoliPoliが主催する「グローバルで活躍するルールメイカーの育成」を目的としたプロジェクトです。今回募集する第2期では「グローバルヘルス」に取り組むルールメイカーたちを一年間育成し、コミュニティを形成します。



第1期(2023年2月~8月)では、HIV/エイズ、マラリア、母子保健、NTD、AMRなどに取り組む5つの20代のチームが参加しました。



グローバルネットワークやグローバルヘルスの専門的な知見を有するさまざまな団体のご協力をいただき、ルールメイキング・PR・ファイナンス・グローバルヘルス分野等についてのインプットを、アドバイザーや関係者より受けることができます。



参加のお申し込みはこちら:

https://reach-out.site/





プロジェクトへの想い





グローバリゼーションが進み、あらゆる社会課題は地球規模のものになっています。政策課題を解決するためのリソースが限られる中で、あらゆる知恵や知見を総動員し「官に頼らない政策づくりのあり方=政策共創」が求められています。



一方、日本ではこれまでグローバルな政策課題に取り組むルールメイカー育成の場がほとんど存在していませんでした。



PoliPoliは、政策課題に取り組む日本発のルールメイカーを育てることが、日本の政策共創を前進させると考え、私たちの前に立ちはだかる巨大な課題に粘り強く取り組む若者世代を支援しています。



今回のテーマ「グローバルヘルス」は、新型コロナウイルスによって公衆衛生の重要性と不在による脅威が明確に認知された政策領域です。今回はさまざまな団体・個人のご協力をいただきながら、「グローバルヘルス」分野のルールメイカーのコミュニティを形成し、サポートを行います。



今後、フィランソロピーに前向きな企業・団体との協力関係を拡大し、他の政策領域における取り組みを深化させたいと考えています。

年間スケジュール





メインイベント

・2023年9月:キックオフイベント

・2024年9月:政策提言イベント



コミュニティイベント

月ごとにコミュニティメンバーでの勉強会・交流会を行います



チームサポート

チームごとの政策提言やキャンペーンのサポートを行います



※今後変動する場合があります

2023年9月:キックオフイベント、ビジョン・コンピテンシー作り

・参加者が自ら行動するための原体験やビジョンの明確化

・グローバルヘルスの現状やODAの課題に関して初歩的なインプット

・政策提言の支援



2023年10月-7月:専門知識のインプット+リサーチ

・グローバルヘルスの現状に関してインプット

・開発途上国における公衆衛生・グローバルヘルスについて学ぶ研修



2023年8月-9月:実際のプロジェクト落とし込み、最終報告

・中間報告。パートナー財団との連携

・政策提言や広報PR戦略のブラッシュアップ

・最終報告:「Policy Pitch」(政策提言イベント) の実施



■ 会社概要



代表者 :伊藤 和真

所在地:東京都千代田区

設立 :2018年2月

企業理念 :新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト:https://www.polipoli.work/

事業内容 :下記展開中

政治家に声を届けるウェブサイト『PoliPoli』:https://polipoli-web.com/



行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』:https://polipoli-gov.com/



企業、団体向けルールメイキングのためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise』:https://polipoli-enterprise.studio.site/



政治情報メディア『政治ドットコム』:https://say-g.com/







