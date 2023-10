[株式会社 Gunosy]

株式会社Gunosy(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:竹谷祐哉、以下 Gunosy)は、Gunosyの持分法適用関連会社であるGaragePreneurs Internet Pvt. Ltd.(本社:インド共和国、代表者:Rajan Bajaj、以下 GaragePreneurs)が、North East Small Finance Bank Ltd.(本社:インド共和国、代表者:Rupali Kalita、以下NESFB)との合併についてインド準備銀行(以下 RBI)からの承認を獲得したことをお知らせいたします。本承認に基づき、今後、GaragePreneursは合併の法的効力発生に向けた各種の手続を開始し、それらが全て完了した場合、近い将来、NESFBとの合併が実現することとなります。





本件合併について

GaragePreneursはNESFBとの戦略的なパートナーシップを強めるために、これまでにもNESFB社に対する複数回の出資を通じて、同社の株式を10%取得しておりました。この度、GaragePreneursは本合併についてRBIの承認を得ましたが、今後、合併の法的効力が発生するためには、インド会社法上等で必要とされる株主の同意及びRBI以外の必要とされる規制当局の承認の取得等を条件としています。

本戦略的提携は「slice」の提供を通じてGaragePreneursが培ってきた先進的なデジタル技術と、NESFBの顧客基盤及び銀行業のライセンスに基づく多様なサービスラインナップが融合することで、より多くの顧客に金融サービスへのアクセスと優れたデジタルバンキング体験を提供することを可能とするものです。これは、包摂的なデジタル金融体験を促進するためのRBIの一貫した取り組みを支持するものであり、また、GaragePreneursのCEOであるRajan Bajajは、今回の合併について、「インドの金融セクターにおいて真にインパクトのあるものを構築するチャンス」であることを述べています。





NESFBについて

NESFBはインドのアッサム州を本拠地に運営する「Small Finance Bank」です。「Small Finance Bank」とはインドにおいて金融サービスが行き届いていない地域に対して、高度なテクノロジーを土台にした低コストのオペレーションをもって、小規模な事業者等に対して包摂的に金融サービスを普及させるために、2014年にRBIが公表した金融機関の枠組みであり、インド全域において12行(※2023年9月時点)が存在しています。NESFBはその内の一行として、2016年7月25日に設立され、インド北東部の州を中心に銀行サービスを提供しています。同社が公表しているアニュアルレポートにおいては、2023年3月期の売上規模は3,352百万インドルピー、同期間末の総資産は27,104百万インドルピーになります。



North East Small Finance Bank Ltd.の概要

(1) 名称 North East Small Finance Bank Ltd.

(2) 所在地 1st & 3rd Floor, Fortune Central , Basisthapur, Bye lane 3, Beltola Guwahati, Assam 781028,India

(3) 代表者の役職・氏名 Rupali Kalita(Managing Director & CEO)

(4) 事業内容 バンキングサービス

(5) 資本金 3,468百万インドルピー(2023年6月26日現在)





GaragePreneursについて

GaragePreneursはインド国内にて個人向けのクレジット/決済サービスである「slice」を提供しており、1,500万人以上の登録ユーザーを有するこの領域のマーケットリーダーの1社で、消費者に愛されるスマートで革新的、透明性のある金融プラットフォームを構築することを目指しています。「slice」は、主要な機能として「slice account」、「slice UPI」、および「slice borrow」を通じて、シンプルかつスピーディなクレジット・決済体験を実現しています。同社のパーパスは、お金と時間の使い方という面で世界をより良くすることであり、最高のユーザー体験の提供に重点を置いています。

Gunosyはかねてからインド市場の大きな成長可能性に着目し、有望な高成長スタートアップへの投資を行ってきました。GaragePreneursについても、Gunosy及びGunosy Capitalより、現在累計30億円超の戦略投資を実行しています。



GaragePreneurs Internet Pvt. Ltd.の概要

(1) 名称 GaragePreneurs Internet Pvt. Ltd.

(2) 所在地 747, Pooja Building, 80ft Road, 4th Block, Koramangala, Bangalore - 560034, India

(3) 代表者の役職・氏名 Rajan Bajaj(創業者)

(4) 事業内容 デジタルクレジットサービスの提供

(5) 資本金 2,582,269インドルピー





当社役員コメント

代表取締役会長 グループ最高経営責任者 木村 新司

「日本の企業として、インド全土で約30行規模という限られた民営の国内銀行セクターに参入できることを、私たちは深く感謝しています。これにより、我々はインドの絶え間ない経済成長と、急速に発展する金融市場を支援できることに高揚しています。我々のビジョンは、この壮大な国での全ての個人とビジネスの金融ニーズをサポートすることです。我々は、この機会がインドのデジタル金融インフラの発展をさらに推進し、広範で多様な顧客層にサービスを提供できることを期待しています」



取締役 最高投資責任者(CIO) 間庭 裕喜

「NESFBとの合併が実現することで、顧客基盤の更なる拡大や銀行業として幅広いラインナップで優れた金融デジタル体験の提供が可能になります。例としては、自社として「slice」ブランドでのクレジットカードの発行等も可能になるほか、預金口座や事業用口座などあらゆる銀行プロダクトの取り扱いが可能になり、飛躍的な成長に向けた一手になると考えております。また、NESFBの銀行業においても、sliceが有するテクノロジーとデータサイエンス技術を駆使したリスク評価/リスクマネジメント機能の強化やDXノウハウなど、様々なシナジーが期待されております。今後もGunosyとして引き続き密な支援を行ってまいりたいと考えています」







■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」等のメディアの提供をしています。また、KDDI株式会社とニュース配信アプリ「ニュースパス」を共同提供し、ポータルアプリ「auサービスToday」の開発・運営を担当しております。これらのメディアを通じたメディア事業のほか、「GunosyAds」等のアドテク事業も行っています。この他、ムードペアリングを提案するブランド「YOU IN」の開発・販売をしています。



会社名:株式会社Gunosy

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12

企業理念:「情報を世界中の人に最適に届ける」

事業内容:情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営

提供サービス:グノシー、auサービスToday、ニュースパス、YOU IN



