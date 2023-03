[株式会社TableCheck]

銀座の名店の味を、期間限定でお得に楽しめる人気イベント



飲食店向け予約・顧客管理システムの開発・提供等を行う株式会社TableCheck(本社:東京都中央区、代表取締役社長:谷口 優、以下、テーブルチェック)は、銀座の名店の特別コースを楽しめるグルメイベント「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク2023 Spring(以下、GRW2023 Spring)」の運営パートナーとして、予約システムの提供をしております。一般予約の受付開始は3月29日から。









THE GRAND GINZA *写真はイメージです。





「GRW2023 Spring」4月21日から開催



「GRW2023 Spring」は、イベント開催期間中、銀座の名店の特別コースを、お得に楽しめる、ダイナースクラブ主催の人気レストランイベントです。ダイナースクラブ会員だけでなく銀座を訪れる皆様どなたにもご参加いただけます。約30店舗が参加し、それぞれがとっておきのコースを特別価格でご提供。ランチ3,300円または5,500円、ディナー11,000円(1ドリンク付き)にてご用意しております。



当社は本イベントの運営パートナーとして、ご参加者の皆様がいつでも24時間オンラインで空席検索、即時予約ができるよう予約システムをご提供しています。ユーザー、飲食店にとってよりスムーズにイベントをお楽しみいただけるサポートをしております。

*参加店舗のうち一部店舗は電話予約のみ





ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク2023 Spring 開催概要





◆タイトル ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク2023 Spring

◆公式HP https://www.diners.co.jp/ja/event/evt_ginzarestaurant.html

◆開催期間 2023年4月21日(金)~5月7日(日)の17日間

◆主催 銀座レストランウィーク事務局

◆特別協賛 ダイナースクラブ(発行会社:三井住友トラストクラブ株式会社)

◆参加店舗 銀座エリアにあるレストラン・飲食店 28店舗

◆メニュー 期間限定の特別コース

◆価格:ランチ:3,300円/5,500円、ディナー:11,000円(いずれも税・サービス料込)

◆特典:ディナーコースでは、食前酒をお一人様につき1杯サービス

※ランチ営業のないお店では、ランチの特別コースのご提供はありません。



◆予約開始

ダイナースクラブ会員先行予約:2023年3月24日(金)10:00~

一般予約:2023年3月29日(水)10:00~



◆予約方法

1)ネット予約

・ダイナースクラブ会員: https://www.diners.co.jp/ja/event/evt_ginzarestaurant.html



・一般予約:公式ネット予約サイト「TableCheck」特集ページ

https://www.tablecheck.com/ja/promo/grw/

※一部オンライン予約ができない店舗もあります。



2)直接店舗へ電話 ※ご予約の際、「ダイナースクラブ 銀座レストランウィーク 特別コース」をご希望の

旨、必ずお申し出ください。





左上:しろや 銀座亭 右上:レ・コパン ドゥ ドミニク・ブシェ 左下:能登金沢の幸 銀座 ふる田 右下: 銀座 すが家 ※写真はいずれもイメージです。





ABOUT US









テーブルチェックは、「Dining Connected ~世界中のレストランとカスタマーをつなぐプラットフォーム~」をミッションに事業を展開する日本発レストランテックカンパニーです。テクノロジーを活用した次世代の「おもてなし」を実現します。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、ユーザー向け飲食店検索・予約ポータルサイト。24時間365日リアルタイムの空席情報を把握することで、飲食店にもユーザーにもより良いレストラン体験の実現をサポートしています。



会社名 :株式会社TableCheck(カブシキガイシャテーブルチェック)

所在地 :東京都中央区銀座2丁目14番5号 TWG銀座イースト

コーポレートサイト :https://www.tablecheck.com/ja/company/

創立年月 :2011年3月

資本金 :1億円(累計調達総額11.55億円)

事業内容 :クラウド型レストランマネジメントシステム及び飲食店検索・ネット予約システムの開発・提供

拠点 :7拠点(東京本社、大阪、韓国、シンガポール、インドネシア、タイ、UAE)





企業プレスリリース詳細へ (2023/03/16-16:46)