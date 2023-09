[WONDER LINE Co.,Ltd. ]

『ブリーチや極損傷毛でも即効ケア。青りんごとフローラルムスクの香りで、濃密ヘアケアを。』



この度 WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、韓国発ヘアケアブランド「moremo(モレモ)」の日本総代理店として、新製品「ヘアミルクミラクル2X」を全国のLOFTにて9月1日より先行発売いたしました。





当社の研究チームが開発したこの新製品は、特にブリーチ毛や極損傷した髪に対して高い効果を発揮します。価格は税込み1,738円と、手に入りやすい価格帯での発売となります。パサつく髪をしっとりまとめる濃密ヘアミルク!





パサつく髪に即効ケア、植物性タンパク質とビタミンで極損傷毛も救済!

この「ヘアミルクミラクル2X」は、植物性タンパク質、ビタミン、植物性オイルを豊富に配合。この高濃度の有効成分が髪に直接働きかけ、栄養バランスを整え、水分を保持します。



ヘアサロン帰りのような、やわらかい潤い髪へ

ヘアミルクの成分が髪の毛内部でバランスを取り、ヘアサロン帰りのような滑らかな髪に仕上げます。





使い方も簡単!タオルドライ後に1~2プッシュ

適量(1~2プッシュ)を手に取り、タオルドライ後の髪に塗布。濡れた髪の方が吸収が良いため、その使用を特におすすめします。同シリーズのヘアオイルと混ぜて使用するとより効果が高く髪の毛が広がりにくいです。



香りにもこだわり、青りんごからフルーティーなフローラルムスクへ

この製品は、青りんごの甘い香りから始まり、次第に豊かなフローラルムスクへと変わる香りが特徴です。





moremoとは?







Since 1976



柔らかい変化の始まり、MOREMO

MOREMOは製薬会社からスタートして蓄積された技術力と

熟練された研究員の研究と努力によって誕生した

研究所の伝統あるヘアケアブランドです。



長い長い歴史を持ったヘア科学のノウハウをもとに

安心して使用できる製品を開発して

様々なヘアの悩みにピッタリの解決策を提供します。



一度使用したら忘れられない柔らかさの経験

MOREMOだけの深さがある研究と優れた製品で健康で美しいヘアライフに変化してみてください。



世界中の過酷な環境から厳選した素材を独自の配合で組み合わせて作られた製品は[more + moisture=moremo]として確かな効果をお届けしており、

数多のビューティーアワードと顧客からの支持がそれを証明します。





製品情報





ブランド名:moremo

製品名:ヘアミルクミラクル2X

価格:1,738円(税込)

容量:70mL





moremo SNS







・日本公式サイト

https://moremojp.com/



・Instagram

https://www.instagram.com/moremo.jp



・twitter

https://twitter.com/moremojp



・LINE@

https://line.me/R/ti/p/%40017bjidv



WONDER LINE株式会社について







社名:WONDER LINE株式会社

本社所在地:〒150-0001東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階

代表取締役:西岡 宏星

設立:2013年8月8日

事業内容:化粧品の輸入企画販売、ペットブランドの輸出入企画販売

HP:https://www.wonderline.co.jp/



