大企業の新規事業支援体制の更なる強化のため



大企業向け新規事業支援のキュレーションズ株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:根本隆之、以下当社)は、新規事業支援体制の更なる強化のため、2023年11月15日に藤村昌平がCKIO(Chief Knowledge of Innovation Officer:最高イノベーション知識責任者)に就任いたしましたことをお知らせします。







就任の背景





キュレーションズは今まで、成熟事業を持つ企業の新規事業創出の共創プロセスや大企業新規事業担当者コミュニティ「IntraStar」(当社 取締役CSMOの荒井が主催)の運営サポートを通じて、各社において新規事業創出やそのためのマネジメントにおいて知識やノウハウが携わる個人に属人的にストックされてしまい、責任者や担当者の異動に伴って継承されていない状態に気づきました。

そうした知識、ノウハウといった情報は、各社で継承することで活用できることはもちろんのこと、企業を跨いでも存分に活用できる価値が非常に高く、新規事業マーケットでも求められる資産です。



今回、ライオン株式会社で、新価値創造プログラム「NOIL」初代事務局長やビジネスインキュベーション部長、企業文化変革担当部長などを歴任された藤村氏と、大企業での新規事業開発におけるノウハウや知識の共有化の価値について、同じような視座で捉えていることからもCKIOに就任頂くことになりました。



CKIO(Chief Knowledge of Innovation Officer:最高イノベーション知識責任者)とは





キュレーションズにおけるCKIO(Chief Knowledge of Innovation Officer:最高イノベーション知識責任者)とは、「通常、社内の社員1人1人が有する知識やノウハウを組織内で形式知化し、集合知化することで企業価値の向上に生かすナレッジマネジメント」を各社の組織内に止めるのではなく、企業を跨いで継承することで各社のイノベーションが促進されるマーケット全体の環境づくりを担います。

各企業で新規事業創出や新規事業部門マネジメントに携わる1人1人が有する知識やノウハウを形式知化し、集合知化することで、各社のイノベーション・リテラシーの向上に生かすナレッジマネジメントに尽力します。



藤村氏よりコメント





現在、多くの大企業が新規事業開発に取り組んでいますが、なぜ大企業は新規事業開発を行うのでしょうか?私の考えでは、新規事業の取り組みは企業変革のためであり、企業が変わり続けるための能力を獲得することであると捉えています。ビジネス環境の変化が激しくなり、どの企業でもオペレーション化された「複雑なものを単純化する業務/単純化されたものを実行する業務」から、「答えの見えない不確実な領域へのチャレンジ」が求められており、その不確実な領域への取り組みの一つが新規事業開発だと思います。

そんな答えがない取り組みである新規事業開発ですが、企業内の常識に阻まれて開発が止まってしまう状況をよく目にします。それは、新規事業開発を今まで同様の社内ルールに縛ったり、複雑な意思決定の組織体制を設計していたりと理由は様々ですが、根本にあるのは新規事業を企業変革ととらえず、今まで同様の既存事業と同じように捉えているところにあると思います。

キュレーションズでは、私のこれまでの経験や知見を活かして新規事業開発担当者だけでなく、経営層やミドルマネジメントを含む関係者の皆様と一緒に取り組み、常識の壁を突破すべく推進して参ります。



キュレーションズ 代表取締役 根本隆之 コメント





様々な企業が新規事業を起こそうとしている現在に於いて最も欠けていることのひとつが「取り組んで経験したナレッジが企業に残らない、もしくは活かしきれていない」という課題ではないでしょうか?これまでライオン株式会社で多くのことをご経験されてきた藤村さんの経験や知見を活かし、弊社で培ってきたノウハウをブレンドし、企業の内側からできること、企業の外側からだからできることの長所、短所を活用できるよう、それぞれの視点と意義と価値を明確にし、実りある、新しい形の支援に取り組んで参ります。

不確実な要素が多分に含まれる既存の延長ではない新しい取り組みに、キュレーションズと藤村氏、そして各企業の社員の皆様のかけがえのない経験を、企業の皆様が活かせるような支援体制を構築し、挑戦者が評価される未来を皆様と共に目指して参ります。



藤村昌平 プロフィール







2004年ライオン株式会社入社 R&D部門で新規技術開発、新規訴求開発、新ブランド開発を経て、2016年よりプロジェクトベースの新規事業創出業務に従事。 2018年にR&D内に新設されたイノベーションラボにて、新規事業の実現と人材創り・組織創りに注力。 2019年4月より新価値創造プログラム「NOIL」初代事務局長。 2020年1月より新設のビジネスインキュベーション部長。 2022年1月よりカルチャーラボを立ち上げ企業文化変革担当部長に就任。 現在はライオンを退職し、株式会社fucanを創業。 事業開発・人材開発支援や地方創生など、「事業を創る人を創る」ミッションを軸に複数のプロジェクトに携わる。



キュレーションズについて





キュレーションズは、大企業向けの新規事業創出支援ファームです。独自の顧客行動起点の事業創出モデルをベースに、事業創出専門家チーム、事業創出支援サービス、企業パートナーシップを掛け合わせることで、最短距離での新規事業創出を実現します。

また、大企業の新規事業創出を通じて、企業全体での“ビジネス・トランスフォーメーション”に貢献し、数十年先のあるべき未来を創造していきます。

ビジネスを加速させるためのノウハウ資料の提供やセミナーの無料開催もしておりますので、是非ご覧ください。ご取材もお待ちしております。

新規事業担当者コミュニティ「IntraStar」について





大企業・伝統企業もしくは成熟事業を持つ企業の新規事業人材が、苦労話や乗り越えた方法などの生の事例をgive firstの精神で共有しあい、互いにイノベーション(新規事業)の成功をサポートしあう共創コミュニティ。

