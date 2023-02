[株式会社baton]



株式会社baton(東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑)は、公式通販サイト「QurioStore by QuizKnock(https://quriostore.com )」を本日2月7日(火)にオープンしました。







「QurioStore by QuizKnock」は、東大クイズ王・伊沢拓司率いるQuizKnock発の公式通販サイトです。QuizKnockが掲げる「楽しいから始まる学び」というコンセプトのもと、好奇心や学びをテーマとしたオリジナルグッズを販売するほか、これまでにQuizKnockのイベントで販売したグッズも一部販売します。アイテムは今後も順次追加予定です。

ショップロゴは箱と電球をモチーフとしており、おもちゃ箱の中から見つかるひらめき・気づき・発見を表現しています。好奇心や探究心を刺激し、新たな学びに対するチャレンジを応援するアイテムをお届けしてまいります。





商品ラインナップ(一部抜粋)



▼学び応援アイテム

・それぞれの月を数式で表現した「"数式" 卓上カレンダー」(写真左上)

・ヒエログリフがデザインされた「"パピルス"ブックカバー」、「"パピルス"ノート」(写真下部)

など





▼アパレルアイテム

・クイズプレーヤーの思考を表現した「"What is it ?" スウェット」(写真左)

・四色定理にちなんだ「"Four color theorem" パーカー」(写真右)

など









公式SNSアカウント



▼Twitter

新商品や再入荷のお知らせなど、最新情報をお届けします。

QurioStore【公式】(@QurioStore_QK)

https://twitter.com/QurioStore_QK



▼Instagram

使用イメージ写真など、商品を詳しく紹介する投稿をお届けします。

QurioStore(キュリオストア)by QuizKnock(@quriostore)

https://www.instagram.com/quriostore/





「QurioStore by QuizKnock」概要









・サイト名:QurioStore by QuizKnock

・URL:https://quriostore.com

・オープン日:2023年2月7日(火)





QuizKnockとは



QuizKnock(クイズノック)は、東大クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube(https://www.youtube.com/c/QuizKnock)チャンネル登録者は198万人を突破。(2023年2月時点)











株式会社batonとは



株式会社batonはビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営を行っています。現在の主力サービスは「楽しいからはじまる学び」をコンセプトとしたQuizKnock。



・森羅万象にクイズで楽しく触れられるWebメディア

・エンタメと知を融合させた動画コンテンツを提供するYouTubeチャンネル

・直感的な楽しみを通じて知力を鍛えるゲームアプリ



の3つの事業についてコンテンツ制作や運営を行っています。また、昨日よりも楽しく・知的な人生をおくるきっかけ作りの一環として、書籍の刊行やイベントの開催、学校での講演活動などにも積極的に取り組んでいます。





【会社概要】

社名:株式会社baton

設立:2013年10月

代表取締役:衣川洋佑

コーポレートサイト:https://baton8.com/





▼本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム qk_support@baton8.com



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/07-14:46)