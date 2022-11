[ザ・テラスホテルズ株式会社]

沖縄本島北部の名護市にあるザ・ブセナテラス(沖縄県名護市喜瀬1808 支配人:平尾 紀彦)では、開業25周年の記念すべき年の年末から新たな幕開けを迎える2023年の元旦にかけて、華やかに、そして煌びやかに2つのイベントを開催いたします。







New Year's Eve Party Countdown to 2023





2022年から2023年へと移り変わる大晦日。ザ・ブセナテラスではご宿泊のお客様をお招きしてのカウントダウンパーティーを開催いたします。今回は美しい海に囲まれたザ・ブセナテラスならではの演出として、会場を神秘的な深海に見立て、「Under the Sea Busena Countdown party」をテーマに華やかな一夜の宴を繰り広げます。



沖縄県内外で活躍するソウルシンガー時任良治率いる「Gentleman’s」によるスペシャルライブでにぎやかに年の瀬をお過ごしいただき、2023年の幕開けはご参集のお客様とご一緒にカウントダウンし、華やかなシャンパントスでお祝いいたします。お楽しみ抽選会では思い出に残る体験など、ザ・ブセナテラスならではのスペシャル・プライズをご用意いたします。







名称/「New Year’s Eve party Countdown to 2023 ~Under the Sea Busena Countdown Party~」

日時/2022年12月31日(土) 22:30~24:10

場所/ザ・ブセナテラス

内容/

・「Gentleman’s」スペシャルライブ

・カウントダウンシャンパンサービス(無料)

・ドリンクカウンター(有料・チケット制)

・カウントダウン抽選会

参加/当日、ザ・テラスホテルズご宿泊のお客様限定

※輝かしい一年のフィナーレとスタートをお迎えいただけますよう、華やかな装いでお越しください。





http://www.terrace.co.jp/busena/news/post_44445.php





◆お問い合わせ ザ・ブセナテラス TEL:0980-51-1333(ホテル代表)





【Gentleman's Vocal 時任良治(TOKKY)Profile】

94年、YAMAHA主催のコンテストでグランプリを獲得。98年、大学卒業後、ソウル系バンド「ソウルスケープ」のバックコーラスを務め、音楽性に磨きをかける。2000年、アカペラユニット「+One(プラスワン)」を結成し、県内数々のイベント、TV、ラジオなどに出演し活動の幅を広げる。2003年、沖縄民謡をアカペラで再現したファーストアルバム「楽園和声」をリリース。現在、「SWEATY SHINE BAND」「サザンバンド沖縄」「Tropical Enging」のメインヴォーカルや、ミュージックカフェ「KUMOJI」他、数々の店舗でレギュラー出演している。シンボルであるアフロを振り乱し、今日も「魂(ソウル)」を歌っている。









「琉球の宴 in 万国津梁舘」開催





ザ・ブセナテラスに隣接し、2000年九州・沖縄サミットのメイン会場になったことでも知られる「万国津梁館」。毎年好評のディナーイベント「琉球の宴」を、今年も開催いたします。創作舞踊集団「結華」による琉球古典芸能をはじめとした創作舞踊など、華やかで迫力あふれるステージを鑑賞しながら、ザ・ブセナテラスの粋を凝らした多彩なブッフェ料理をご堪能ください。





名称/ザ・ブセナテラス「琉球の宴 in 万国津梁舘」

日時/2022年12月31日(土)~2023年1月1日(日)

お食事 18:30~20:30/公演 19:20~

場所/万国津梁舘 サミットホール(ザ・ブセナテラス正面玄関より送迎バスあり)

内容/

・琉球古典芸能他演舞

・沖縄の食材を中心とした和・洋食特別ブッフェ

料金/大人(中学生以上)¥15,000 小学生¥7,500 幼児無料 (税金込み・サービス料別)

※上記料金には料理・フリードリンク・公演鑑賞・税金が含まれております。

※フリードリンク

(オリオンビール・スーパクリングワイン・ハウスワイン(赤・白)・ウイスキー・泡盛・焼酎・ロングカクテル・ソフトドリンク)

※要予約



http://www.terrace.co.jp/busena/news/post_44443.php





◆お問い合わせ・ご予約

ザ・ブセナテラス レストラン予約係 TEL:0980-51-1333(ホテル代表)





ザ・ブセナテラス







青く輝く東シナ海、亜熱帯の緑、色鮮やかな花々に囲まれたザ・ブセナテラス。2022年夏、館内のリニューアルを実施しより快適で自然を感じられる空間へと生まれ変わりました。美味美食をそろえたレストラン&バー、心まで解きほぐすリゾートエステや多彩なマリンアクティビティ、そして24時間のバトラーサービスをはじめとする上質なもてなしが、ザ・ブセナテラスならではの贅沢で華やかなヴァカンスを演出します。





https://www.terrace.co.jp/busena/



