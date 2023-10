[株式会社ゼネテック]

~ Japan IT Week秋に出展。国内初、実機デモを行います ~



株式会社ゼネテック(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:上野憲二)は、2023年10月25日(水)より、次世代ロボットオフラインティーチングソフト「VISUAL COMPONENTS Robotics OLP」(以下VC OLPと表記)の販売を開始します。





10月25日(水)から10月27日(金)まで幕張メッセで開催される「Japan IT Week秋」における当社ブースにおいて紹介、実機デモを行う予定です。









「VC OLP」は、フィンランドに本社をおくVisual Components社が開発した、産業用ロボット向けのオフラインティーチングソフトです。人手不足が深刻な製造現場において、省人化と自動化が喫緊の課題となっています。ロボットの活用が必須であり、ティーチングをいかにスピーディーに終えるかが、生産性向上のための重要な鍵になります。「VC OLP」は、現場作業を止めてティーチングを行う必要がなく、ソフトウェア上で高精度に現場を再現することにより、従来のティーチング時間を約 10分の 1 以下と大幅に短縮することができる、世界でも数少ないソリューションです。



「VC OLP」は組立て・ピッキング・溶接・研磨・トリミング・塗装など、産業用ロボットで想定される工程を幅広く網羅し、あらゆる顧客ニーズに対応したティーチングをおこなえます。また、新旧様々なロボットに対応しており、「FANUC」「YASKAWA」「NACHI」「DAIHEN」「KAWASAKI」など17のロボットメーカーに対応しています。型式、ブランドに縛られることなく、シームレスにロボットプログラムの作成が可能です。



当社は、デジタルツイン技術を核に、高まるお客さまのDX化ニーズやカスタマイズ要求に応えるべく、生産性向上、省力化に貢献するソリューションを提供しています。十数年にわたり、Robotmasterの販売導入で培った製造業向けソリューションの経験を活かし、高度なアフターサポートやトレーニングなど付加価値の高いサービス提供により、お客様の生産性向上を実現していきます。



◆「VC OLP」展示会出展情報

幕張メッセにて開催される「第14回Japan IT Week 秋」に「VC OLP」を出展いたします。会場では実機によるデモンストレーションをご覧いただけますので、ぜひ会場に足をお運びください。





展示会名: 第14回Japan IT Week 秋 IoTソリューション展

会場: 幕張メッセ 3ホール 小間番号21-28

会期: 2023年10月25日(水)~27日(金)10:00~18:00(最終日のみ17:00まで)

展示会詳細: https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp.html



◆「VISUAL COMPONENTS Robotics OLP」日本国内リリース日およびURL

2023年10月25日(水)

詳細はこちらをご覧ください。⇒ https://vcolp.jp/



◆ゼネテックについて

社 名:株式会社ゼネテック

設 立:1985年

代表者:代表取締役社長 上野憲二

本社所在地:〒163-1325東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事業内容:ハードウェアとソフトウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業、ものづくりの現場における3D CAD/CAMシステム「Mastercam」による効率化から、3Dシミュレーションソフト「FlexSim」や製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」による全体最適化までを支援するエンジニアリングソリューション事業、災害時位置情報受信アプリ「ココダヨ」をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を提供するGPS事業。





URL:https://www.genetec.co.jp/





※デジタルファクトリー(R)は株式会社ゼネテックの登録商標です。

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。



