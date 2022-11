[ノボ ノルディスク ファーマ株式会社]



ノボ ノルディスク ファーマ株式会社 (代表取締役社長:キャスパー ブッカ マイルヴァン、本社:東京都千代田区) は、Great Place to Work(R) Institute Japan (以下、GPTWジャパン) が実施する、2023年版「働きがいのある会社」に認定されました。





「働きがいのある会社」認定とは、働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを GPTWジャパンが正式に認定するものです。GPTWジャパンは認定・ランキング参加企業のアンケート結果を点数化し、一定レベルを超えた会社を、「働きがい認定企業」として月に1度発表しています。さらに、認定企業のうち特に働きがいの水準が高い上位100社を「働きがいのある会社」ランキング ベスト100として年に1度発表します。



ノボ ノルディスクは、「変革を推進し、糖尿病やその他の深刻な慢性疾患を克服する」ことをパーパスとする世界有数のヘルスケア企業です。グループのビジョン・価値観・行動指針である「ノボ ノルディスク ウェイ」を働き方の指針として、社会に付加価値をもたらす持続可能な企業を目指しています。



今回、ノボ ノルディスクの日本法人であるノボ ノルディスク ファーマが、2023年版「働きがいのある会社」の認定に至った評価ポイント*、および働きがいに繋がる具体的な取り組み事例は以下の通りです。



* ノボ ノルディスク ファーマで働く社員へのアンケート結果から、GPTWジャパンが同規模の他社と比較し相対的に強みと判断した特徴を上から順に3つ表示しています。





【評価ポイント】

1.商品・サービスは顧客から評価されている

●ノボ ノルディスクのパーパスに従い、糖尿病やその他の深刻な慢性疾患を克服するために、日々治療法を創出、改良し続けています。私たちはパーパスの達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。

●生命維持に必須な医薬品を扱う企業だからこそ、高品質の製品の供給に努めています。国内唯一の生産拠点である郡山工場 (福島県) では、品質試験を行った後、出荷される全ての製品について外観検査を実施しています。また患者さんや医療関係者から寄せられた声を届けることも私たちの大切な役割です。こうして各国から集められた情報は、ノボ ノルディスク製品のさらなる品質向上のために活用されます。



2.会社への貢献実感が高い

●社員自身が自らの成長やキャリアにオーナーシップを持ち能力を発揮できるよう、社員一人ひとりが描くキャリアビジョン、ライフステージに合わせた働き方の実現をサポートする以下の3つの人事制度を運用しています。

1.求人がオープンになった場合に、全社員に公開して応募を募り、面接やアセスメントを通じて選ばれた最適な社員がそのポジションにアサインされる制度。

2.社員が上司と合意したIDP (Individual Development Plan) に基づいて新規ポジションや新規担当施設に就く制度。

3.最長1年間、現在の部署に在籍しながら、他の部署の仕事を体験できる制度。

●社員の多様な働き方を支援する各種制度および福利厚生を拡充するとともに、インクルーシブな組織風土を作ることを主眼としたさまざまな社内ワークショップ等を展開しています。

●社内外のプロジェクトを実施する際には、企画に携わるメンバーを社内から募集し、社員が自発的に会社が主催・共催するイベントに参加できるよう促しています。



3.特別なことがあれば祝い合っている

●社内にはフラットな環境が構築されています。特別なことがあった際には、社員全員でお祝いできる機会を積極的に設け、そのようなマイルストーンでは社長から社員に対してメッセージが定期的に配信されます。

●社内用ソーシャルメディアを活用した社員同士のコミュニケーションが活発で、日常の業務やマイルストーンを達成した際に社員がそれぞれ投稿し、積極的なコミュニケーションが図られています。



詳細はGPTWジャパンのウェブサイトをご確認ください。

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1101_746.html



Great Place to Work(R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Instituteは、世界約60カ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表して います。米国では、1998 年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねること が「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Instituteよりライセンスを受け、 Great Place to Work(R) Institute Japan (GPTW ジャパン) を運営しています。詳細はウェブサイトをご確認ください。 ( https://hatarakigai.info )



ノボ ノルディスクについて

ノボ ノルディスクは、1923年創立のデンマークに本社を置く世界有数のヘルスケア企業です。私たちのパーパスは、変革を推進し、糖尿病および肥満症、希少血液疾患、希少内分泌疾患などのその他の深刻な慢性疾患を克服することです。その目的達成に向け、科学的革新を見出し、医薬品へのアクセスを拡大するとともに、病気の予防ならびに最終的には根治を目指して取り組んでいます。ノボ ノルディスクは現在80カ国に約53,000人の社員を擁し、製品は約170カ国で販売されています。日本法人のノボ ノルディスク ファーマ株式会社は1980年に設立されました。詳細はウェブサイトをご覧ください。(www.novonordisk.co.jp)



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-18:46)