[株式会社インタラクティブメディアミックス(IMX)]

ヨ・ジング主演の「絶対彼氏。<完全版>」ほか人気韓国ドラマも目白押し!



株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、ヨ・ジング×ミナ共演のロマンティックラブコメディ「絶対彼氏。<完全版>」をはじめ、チェ・ジウ、チャンミン(東方神起)など韓国を代表する人気スターたちがレストランの開業に向けて奮闘するリアルバラエティ番組「村の軽洋食」や、ファンからの質問やリクエストに答える大人気バラエティのBTS出演回をまとめた「AFTER SCHOOL CLUB<BTS出演回編>」ほか、“読書の秋”に負けない注目作品を本日11月7日(月)よりAmazon Prime Video内のチャンネル「韓国ドラマ&エンタメChannel K」(以下、チャンネルK)の会員を対象に配信いたします。













BTS、東方神起、少女時代、SHINeeほか大人気アイドルの懐かしい映像が満載!



今回ご紹介する『I AM. SMTOWN LIVE WORLD TOUR IN MADISON SQUARE GARDEN』は、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代といった S.M. ENTERTAINMENTの所属アーティストたちが、アジアの歌手として初となるニューヨーク 「マディソンスクエアーガーデン」の舞台に上がった瞬間に密着したドキュメンタリー映画です。

デビュー前の過酷なレッスンや、華やかなステージの舞台裏、そして誰にも明かせなかった本音。いわば現在の世界的なK-POPブームへの足がかりともなった歴史的ステージに臨む彼らの「I am(私は)…」から始まる告白のすべてを、ぜひ「チャンネルK」でご視聴ください。







一方、BTSファン必見の「AFTER SCHOOL CLUB<BTS出演回編>」では、メンバーが両親に“アイドルになりたい”と伝えた時の反応や寮生活でのエピソードなどBTSが出演した全9回を余すことなくお楽しみいただけます。

今となっては、レアすぎる新人アイドル時代はもちろん、世界的アーティストへと成長を遂げた彼らの素顔などファンには堪らないBTS尽くしの一作となっております。





そして、同じく配信開始となる「村の軽洋食」は、都市から離れた小さな村にポップアップレストランをオープンしたスターたちが、試行錯誤しながら運営する過程を描いたリアルバラエティ番組です。本作の見どころは、何と言っても豪華すぎる経営陣!

レストラン「村の軽洋食」の社長として経営の方針を任されたのは、「冬のソナタ」など多くの名作に出演してきた女優チェ・ジウ。そして、お店の人気を左右するシェフにはチャ・インピョ、イ・ジャンウ、チャンミン(東方神起)の3名が抜擢され、チョ・セホとイ・スヒョクはホールサービスを担当するなど、どこをとっても “おいしい”雰囲気に溢れた一作です。

トップスターとしてこれまで数々の困難を乗り越えてきた彼らが、今度は“経営”、“料理”、“接客”という新たな分野でも輝く姿をぜひ、「チャンネルK」でご堪能ください。







その他にも、チャンネルKでは「SBS人気歌謡」や「覆面歌王」、BTSやKARAなど時代を彩ってきた人気アーティストに直撃する番組「スターアタック」などK-POPアイドルたちの懐かしい姿と出会える番組を多数配信中!K-POPアイドルを様々な角度から堪能できるバラエティ番組をお見逃しなく!





ヨ・ジングがロボットに!?韓国版「絶対彼氏」もチャンネルKに初登場!







さらに、日本の人気漫画が原作の「絶対彼氏。<完全版>」も本日より配信がスタート!

本作は恋に傷ついたメイクアップアーティストと恋人用ロボットによる“人間”よりも甘い恋愛を描いた胸キュンラブコメディです。

夢のような恋愛を叶えてくれる“恋人用ロボット”ゼロナインを演じるのは、子役から順調に成長し最近では「ホテルデルーナ~月明かりの恋人~」や「怪物」といった作品でヒットを更新し続けている俳優ヨ・ジング。そんな彼をひょんなことから起動させてしまうヒロインのダダ役には、「野獣の美女コンシム」以来3年ぶりのドラマ出演となったミナ、ダダの元恋人でトップスターのワンジュン役には「世界で一番可愛い私の娘」のホン・ジョンヒョンがキャスティングされ、ロボットと人間の甘く切ない恋の行方に目が離せません。



その他にも、カン・ドンウォンとソン・へギョが“先天性早老症”という病を背負う息子の両親役を演じた映画『世界で一番いとしい君へ』や、友人の死をきっかけに平穏な日常が壊れ始めるミステリーサスペンス「優雅な友達」など、バラエティに富んだ話題の韓国ドラマが目白押し。



上記で紹介したドラマは、Amazon Prime Videoチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」で視聴が可能。既にAmazonプライム会員なら、250作品以上の韓国ドラマ・映画・バラエティに加え、人気の華流ドラマを全て月額500円(税別)・初回14日間は無料でいつでもどこでもお楽しみいただけます。



この機会にぜひ「チャンネルK」で韓国ドラマをお楽しみください。











作品紹介



■「絶対彼氏。<完全版>」





日本の大人気漫画が原作!

恋に傷ついたヒロインと恋人用ロボットが繰り広げる胸キュンラブコメディ!

長年特殊メイクアップアーティストを務めていたオム・ダダ(ミナ)は、人気俳優のマ・ワンジュン(ホン・ジョンヒョン)と7年間の秘密の恋愛を続けていた。しかしある時、その交際が周囲にバレそうになり、その窮屈な恋愛に疲れた2人は別れてしまう。一方、クロノスヘブン社では、先端技術を駆使した“恋人用ロボット”ゼロナイン(ヨ・ジング)が開発されていた。ある時、開発者のボウォン(チェ・ソンウォン)は、自分の弟のようにかわいがっているゼロナインが気性の荒い財閥一家の娘ダイアナ(ホン・ソヨン)に届けられると知り、会社からこっそり持ち出すが…。

提供元:ストリームメディアコーポレーション



■「村の軽洋食」





チェ・ジウ、チャンミン(東方神起)ら人気スターがレストラン経営に挑戦するリアルバラエティ番組!

ソウルから高速バスに揺られること約3時間半。東海(日本海)に面し、天然洞窟と青い海で有名な江原(カンウォン)道・三陟(サムチョク)市の徳山(トクサン)という海辺の小さな村にポップアップレストランがオープン!ミシュランスター獲得のフレンチレストランのシェフが顧問を務め、韓国を代表する豪華芸能人たちがレストランのスタッフとして働く。日頃、お目にかかれないフランス料理を堪能してもらうべく、奔走するレストランスタッフたち。地元の食材も加え、少しでもフランス料理に親しんでもらえるよう、試行錯誤を繰り返しながら料理を提供する。果たして〈村の軽洋食〉屋さんは地元の人に受け入れてもらえるのか?

提供元:フロッグマン



■『I AM. SMTOWN LIVE WORLD TOUR IN MADISON SQUARE GARDEN』





2011年10月23日、KANG TA、BoA、東方神起、SUPER JUNIOR、少女時代、SHINee、f(x)ら S.M. ENTERTAINMENTの所属アーティストたちが、アジアの歌手として初めて、ニューヨーク 「マディソンスクエアーガーデン」の舞台にあがった。その歴史的なステージのパフォーマンスを中心に、初公開となる貴重なプライベート映像やインタビューを交え、彼らの魅力を余すことなく伝えた密着ドキュメント『I AM. SMTOWN LIVE WORLD TOUR IN MADISON SQUARE GARDEN』。夢を追い求め、ステージに青春を捧げた彼らの軌跡を、「I am」から始まる告白とともにつむいでいく。 この映画でしか見られないスターたちの素顔が、そこにある。



■『世界で一番いとしい君へ』





カン・ドンウォン&ソン・ヘギョが奏でる家族の愛の物語!

夢いっぱいの青春を生きるはずの我が子が、誰よりも先に“大人”になっていく…。

テコンドー選手を目指す高校生デスと、歌手を夢見るミラ。17歳で妊娠に直面した二人は家も学校も夢も捨て、生まれてきた息子アルムとかけがえのない家族になった。16歳を迎えたアルムは、成長が急速に進む病気のため、身体年齢は80歳を超えている。明るさを失わず生きてきた三人の姿がドキュメンタリー番組で紹介されることになり、限られた世界しか知らなかったアルムにドキドキする人生が始まる…。

※画像掲載時は著作権表記をお願いいたします。



紹介したドラマはAmazon Prime Videoチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」で見放題!

URL:https://krtv.jp/ap/kandora11





「チャンネルK」について







「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」とは、Amazon Prime Videoチャンネルで韓国ドラマ、映画、音楽など韓国の様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。



厳選された韓国ドラマや映画、K-POP番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。既にAmazon プライム会員の方は、「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録頂くと月額500円(税別)ですぐにご視聴いただけます。



「冬のソナタ」、「フルハウス」、「IRIS-アイリス」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、ブレイク直前の若手俳優が出演する最新Webドラマまで韓国エンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。



公式サイト:https://channelk.jp

公式Twitter:@ChannelK_PR ( https://twitter.com/ChannelK_PR)

配信ページ:https://krtv.jp/ch/channelk



