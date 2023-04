[デウス エクス マキナ ジャパン ]

この夏はアートを身にまとう





ビヨンリーとウィル・マクレーン サマーカプセルコレクション

オリジナルティ溢れる アートワークをお楽しみください。

アイテムは サマーリゾートシャツとボードショーツでの展開です。

詳細はこちら ▶︎ https://bit.ly/3zLPwM0



WILL MCLEAN ウィル・マクレーン

ブラシングワークと情熱的なパステルトーンが特徴的なアーティスト。彼は日常生活の中で目にしたものを描いています。それらは ワタリガラスから、優しげな花、気まぐれなサーファーや背の高いヤシの木など。

今シーズンは ヤシの木とリーフのアートがプリントされています。























BJØRN RUNE LIE ビヨン・リー

Deusの長年のコラボレーターであるビヨン・リーは、スコットランドの人里離れた漁村に住むノルウェー人 イラストレーター。彼の幻想的な観察眼は、土地固有の文化から生まれたフォークアートや超現実主義アート、シュルレアリスムのような雰囲気を醸し出し、過去10年間に渡って多くのDeusウェアにアートを飾っています。

今シーズンもオリジナリティ溢れる ビヨンアートがプリントされています。





















ABOUT

ラテン語で “機械仕掛けの神“ を意味する デウス エクス マキナは、2006年にオーストラリアで誕生しました。 ブランド哲学である “クリエイティビティな文化を讃える”は、バイク・サーフィンカルチャーから派生し、現在ではアート・スノー・音楽・サイクルなど、旗艦店の有る世界12カ国より独自のカルチャーが発信されています。





