[Shinwa Wise Holdings株式会社]

Edoverse公式アンバサダーVtuber2名の正式アバターもお披露目します



Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)の100%子会社であるEdoverse株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)のコンサルティングにより、メタバース空間に江戸の町を作り、GameFiによるゲームを構築しているEdoverse Foundation(本社:Panama CEO:Julia Martinez)が、9月8日(金)にMonthly Edoverse Insider を開催。オーディションを通過したEdoverse公式アンバサダーVtuber2名の正式アバターも公開いたします。







第15回 Monthly Edoverse Insider

開催日:2023年9月8日午後1時30分(日本時間)開催

Held at 13:30(JPT) on september 8, 2023



以下のアドレスにアクセスし、お入りください

YouTubeの配信URL. https://www.youtube.com/watch?v=xcQ9IGXFmi8



【 主なトピックス 】

ミニゲーム最新映像(競い馬、忍者、相撲カード)



Tokugawa Skyborne-Gozen Battle New stage



徳川埋蔵金を探せプロジェクト概要



Edoverse公式アンバサダーVtuber2名のアバター公開



第4回ブロックチェーンEXPO【秋】の出店予告 など





ライブ配信は英語・日本語の解説を交互に行いながら進行します。

質疑応答の時間を設ける予定です。



■会社概要

【 Shinwa Wise Holdings株式会社 】

商号 Shinwa Wise Holdings株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 16億8,855万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容)

アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社



【 Edoverse株式会社 】

商号 Edoverse株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 1,000万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容)

Edoverse Foundationが開発・運営する仮想空間GameFi「Edoverse」マーケティングおよびコンサルテーション業務



【 Edoverse Foundation 】

CEO : Julia MARTINEZ 本社: Panama共和国

事業内容: 仮想空間GameFi「Edoverse」の開発及び運営

公式HP: https://edoverse.io



【問い合わせ】Shinwa Wise holdings株式会社 info@shinwa-wise.com 岡崎/黒澤



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/05-20:46)