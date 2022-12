[ワインエナジー株式会社]

ワインエナジー株式会社が運営するヴィノテラスが、【世界のスパークリングワイン講座】を開催。世界のベストソムリエ50に選ばれた講師梁 世柱が、業界随一の知識を披露!



2022年12月2日(金)19時から、オンライン会議システムZoom上にて開催。

完全オンラインのワインスクール ヴィノテラスが、【世界のスパークリングワイン講座】を開講致します。

ヴィノテラス ワインスクール(本社:東京都千代田区、代表取締役:市原 岳洋)が、オンラインで、

「世界のスパークリングワイン講座」を開講いたします。





https://vnts.shop/lpc/live-20230113



スパークリングワインといえば、絶対的存在感を放つシャンパーニュ。

しかし、シャンパーニュの高騰と不足が続くいま、

その他のスパークリングワインが改めて注目されるようになっています。



今回の講座では、フランスのシャンパーニュはもちろん、

ドイツのゼクト、イタリアのプロセッコ、スペインのカヴァ、

ニューワールドのペットナットまで!

まさに世界中で造られている、多様なスパークリングワインをご紹介してまいります。

春のお祝いシーズンに向けて、スパークリングワインの魅力を是非再発見してみてください!



講師紹介

梁 世柱

1983年大阪生まれ。

2003年、19歳の時に音楽留学の為ボストンに移住。

その後NYに移り、様々なレストランにてソムリエとして研鑽を積む。

2010年にニューヨークのトップシェフ、デイビッド・ブーレイからのソムリエとしてのオファーを受ける。

これをきっかけに注目を集め、3つの賞を受賞。

世界最大のソムリエ激戦地・ニューヨークでの連続受賞は日本出身のソムリエとして唯一の快挙となった。

2012年に日本帰国後は、ミシュランガイド三ッ星店も含め、都内のレストランでシェフ・ソムリエを歴任。

2017年、オーストラリアにて開催されたSomms of the Worldに、World’s 50 Best Sommeliersの一員として招聘。

2018年、La Mer Inc.設立。代表取締役社長兼CEOに就任。

ワインジャーナリストとしてワイン専門誌に多数寄稿。

2020年、オンラインワインマガジンSommeTimes設立。

現在は飲食店へのコンサルティング、ジャーナリズム、ショップの運営、ワインスクールの講師など、多岐に渡り活躍中。



●セミナー実施概要

講座名:「世界のスパークリングワイン講座」

主催:ヴィノテラス ワインスクール

開催時:2022年1月13日(金) 19:00開始 120分

参加費:ワイン無し3,300円

スパークリングワイン3本セット付き14,000円



●会社概要

会社名:ワインエナジー株式会社

所在地:東京都千代田区平河町一丁目1番8号

代表者:市原 岳洋

設立:2016年10月27日設立 (アズマ株式会社による100%出資)

URL:https://school.vnts.jp/

事業内容:

1.ワインスクール事業

2.酒類輸入業

3.酒類販売業

4.上記各号に付帯する一切の業務



