[KCJ GROUP 株式会社]

Out of KidZania in JAPAN MOBILITY SHOW 2023 期間:2023年10月27日(金)~11月5日(日)



こどもの職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営を行うKCJ GROUP 株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:圓谷 道成 以下、KCJ GROUP)は、一般社団法人 日本自動車工業会(会長:豊田 章男 以下、自工会)と連携し、10月27日(金)から11月5日(日)まで開催される「JAPAN MOBILITY SHOW 2023(JMS 2023)」にて、こども達がモビリティに関わる職業を体験できる「Out of KidZania in JAPAN MOBILITY SHOW 2023」を実施します。つきましては、明日、10月5日(木)より参加予約を開始します。









(C)KCJ GROUP



初のコラボレーションとなった「東京モーターショー2019」では、約10,000名の小学生がクルマに携わる仕事を体験し、働くことの意義や仕事をする人の想いに触れました。今回、新たに生まれ変わった「JAPAN MOBILITY SHOW 2023」でも、引き続き「Out of KidZania」を実施し、日本を代表する自動車メーカーや自動車関連企業などの10社とキッザニアが連携します。カーモデラ―やメカニック、職人の技など、ここでしか体験することができないモビリティに関わる多彩な11種類のプログラム(職業体験)を小学生向けに提供することで、こども達が本気で楽しみ、将来や夢への可能性を広げられる機会を創出します。また、会場には未就学児(3歳以上)が参加費無料、予約不要で楽しめる「未就学児プログラム」も設置します。



KCJ GROUP と自工会は、「Out of KidZania in JMS 2023」において、「人・モノ・コトの移動」に関するさまざまな体験を提供することで、モビリティに留まらず、こども達の社会に対する好奇心や夢を育むことを目指します。



■開催概要

名称:Out of KidZania in JAPAN MOBILITY SHOW 2023

実施日時:2023年10月27日(金)~11月5日(日)

会場:東京ビッグサイト 南展示場棟3・4ホール(東京都江東区有明3-11-1)

対象:小学1年生~6年生(※学校団体での来場を除き、保護者の同伴が必要)

参加費:平日500円(税込)、土日祝1000円(税込)

※別途、JMS2023入場チケット(高校生以下無料)が必要となります。

※3歳以上が対象の未就学児プログラムは無料で参加できます。

プログラム数:11種類

予約方法:専用サイト(JMS 2023公式WEBサイト内)より申込み(先着順)

※事前WEB予約の他に、当日会場のみで行う当日予約枠も一定数ございます。

※詳細は公式サイトを参照ください。

受付開始:2023年10月5日(木)15:00(予定)

専用サイト: https://www.japan-mobility-show.com/organizer_program/out_of_kidzania/

主催:一般社団法人 日本自動車工業会

監修:KCJ GROUP 株式会社

※体験時間は、すべてのプログラムで 1回につき約30分の予定です。



■KCJ GROUP/キッザニアについて

KCJ GROUPは、3歳から15歳までのこども達の職業・社会体験施設「キッザニア」の企画・運営をしています。「キッザニア」は、実社会の約2/3サイズの街並みに、実在する企業が出展するパビリオンが建ち並び、さまざまな仕事やサービスを体験できます。キッザニアのコンセプトは、「エデュケーション(学び)」と「エンターテインメント(楽しさ)」を合わせた『エデュテインメント』。こども達が好きな仕事にチャレンジし、楽しみながら社会のしくみを学ぶことができる「こどもが主役の街」です。

https://www.kidzania.jp/



■Out of KidZania(アウト オブ キッザニア)について

「Out of KidZania」は、こども達がキッザニアの中で通常体験している仕事からさらに一歩踏み込んで、実社会の仕事を体験したり、そこで働く人たちのインタビューを行ったりするプログラムです。これまでにもその地域ならではの職業や、漁業・林業体験など、多くのこども達がさまざまな仕事を体験しています。このような体験を通して、こども達が“働くこと”についてさまざまな発見をし、好奇心・探求心を湧き立たせ、実社会でも社会を楽しく学ぶことにより、こども達の世界がより一層広がることを目指しています。

https://www.kidzania.jp/outof/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/04-18:16)