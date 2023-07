[株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン]

2023年7月14日(金) Tシャツ、バックパック、ハット発売



1938年の創業以来、常にオリジナリティが高くイノベーティブなアウトドアウェアを提供し続ける「コロンビア」 (株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン 新宿区新宿6-27-30 7F 代表:マッスィモ ラッザリ)は、オーストラリア在住の人気イラストレーター、ジョナス・クレアッソンとのコラボレーションコレクションを発売します。コラボレーション第3弾となる今回は、今年で85周年を迎えるコロンビアのブランドを象徴するアイテムが、ジョナスが描く世界観に取り込んで表現されたアニバーサリーイヤーにふさわしいオリジナルイラストを配したコレクションです。





今シーズンは、コロンビアの起源ともいえるマルチポケットフィッシングベストや90年代にインターチェンジシステムを採用し爆発的なヒットを生んだバガブージャケット等、ブランドを象徴する名品をジョナスが描く美しい自然と動物たちの世界に取り込まれたユニークなイラストに仕上がっています。

イラストはサークル型で切り抜かれたキャンピングシーン、スノーアクティビティアイテムでコラージュされたスノーグラフィック、キャンプシーンとスノーグラフィックを組み合わされたスクエアプリントの全3種。

毎シーズン大好評のオーバーサイズのTシャツを始め、ウィメンズからはチュニック型も登場。またユースTシャツもラインナップし、家族、親子でのリンクコーデも楽しめます。どれも吸水速乾機能のオムニウィックを搭載し、UPFも兼ね備えているので夏休みやアクティブなシーンでも快適に着用いただけます。

さらにオリジナルイラスト仕様のパスケースを付属した使い勝手の良い18Lのバックパックと、イラスト総柄面とシンプルなコラボレーションロゴ面を切り返して使えるリバーシブルのバケットハットも展開。どちらもユニセックスでジョナスの愛らしいイラストが楽しめます。



ジョナス・クレアッソン

スウェーデン・ストックホルム出身、オーストラリア在住のイラストレーター。

幼い頃に北欧で慣れ親しんだ自然や動物たちと、現在暮らしているシドニーでのサーフィン&アウトドアライフ。そのありのままのライフスタイルを凝縮した作品には美しい自然と動物、そして人間が調和し融合したユニークな世界が描かれている。



Jonas Claesson Collection 特設サイト

URL:https://www.columbiasports.co.jp/shop/e/ejonas/



商品詳細

Lake to Avenue(TM) Short Sleeve Tee













Crest to Valley(TM) Short Sleeve Tee











W Lake to Avenue(TM) Short Sleeve Tee







W Lake to Avenue(TM) Half Sleeve Tunic









Y Lake to Avenue(TM) Short Sleeve Tee







Lake to Avenue(TM) 18L Backpack







Lake to Avenue(TM) Bucket









<お客様からのお問合せ先>

コロンビア / 株式会社コロンビアスポーツウェアジャパン

フリーダイアル : 0120 - 193 - 803

受付時間 : 月~金 10:00~12:00 , 13:00~18:00(土日休み)

https://www.columbiasports.co.jp



