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TOOBOE書き下ろしのちょっと切ない夏ソングでアートアクアリウム美術館 GINZAの新CM公開決定！

［アートアクアリウム製作委員会］

夏のアートアクアリウム展2023～銀座の金魚～開催記念TVCM

　アートアクアリウム美術館 GINZA（所在地/銀座三越）で現在開催中の特別企画「夏のアートアクアリウム展2023」の開催を記念し、2023年8月1日（火）から新CMを公開いたします。楽曲は、館内でコラボアートを展開するCHET Group協力の元、音楽クリエイター TOOBOE書き下ろしの新曲を起用。夏らしいミュージックに涼やかな金魚が揺らめく映像で、夏のアートアクアリウムを盛り上げるCMとなっています。本CMは関東エリアにて8月1日（火）から放映開始のほか、アートアクアリウム美術館の公式YouTubeチャンネルでも公開いたします。




TOOBOE「fish」


本CM楽曲「fish」は、アートアクアリウム美術館に合わせて書き下ろされた未発表の夏ソング。

ーTOOBOEコメントー
アートアクアリウムに実際に足を運び、美しい水と光の世界と金魚たち、そこに来場している方々がアートアクアリウムを通して各々の人生に多彩な記憶を刻んでいく姿を見ました。この曲はそんな取るに足らない我々の人生に特別な記憶が刻まれていく瞬間を切り取るように制作しました。

プロフィール


TOOBOE

　音楽クリエイター「john」による、作詞/作曲/編曲/歌唱/イラスト/映像を始めとした様々なクリエイティブ活動を手がけるソロプロジェクト「TOOBOE」。特徴的な声とキャッチーで癖になる楽曲で、現代の音楽におけるネットシーンとJ-Popを横断的に行き来し表現するマルチアーティスト。
　2022年4月に1stシングル「心臓」を配信リリースしてメジャーデビューし、「心臓」のミュージックビデオは自身最速でYouTube再生回数1000万回を突破。2022年11月にリリースした「錠剤」はTVアニメ『チェンソーマン』第4話エンディングテーマとして起用され、話題となった。

Official Site：https://www.sonymusic.co.jp/artist/tooboe/
Twitter：(TOOBOE)https://twitter.com/casablancalanca?s=20&t=AuMjmQ4Tq4j0bIfSzh5hNA
(Staff)https://twitter.com/tooboeofficial
Instagram：https://www.instagram.com/john_tooboe/
TikTok：https://www.tiktok.com/discover/jhon-tooboe?lang=ja-JP
YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC9rPALOT-ZVc7VEXATYSNCA

新CMをSNSにて公開


　新CMはアートアクアリウム美術館公式YouTubeチャンネル、SNSでもご覧いただけます。ぜひお楽しみに！
YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=jjvoaMAsbtw
Instagram：https://www.instagram.com/artaquarium_tm_official/
Twitter：https://twitter.com/artaquarium_tm

施設概要


施設名称　　アートアクアリウム美術館 GINZA （英語表記：ART AQUARIUM MUSEUM GINZA）
入場料　　　WEBチケット 2,300円　https://ticket.artaquarium.jp/
　　　　　　当日券 2,500円（当日券は銀座三越新館9階にて発売）
所在地　　　銀座三越新館8階（入口は9階）（東京都中央区銀座4-6-16）
アクセス　　・東京メトロ銀座線・丸の内線・日比谷線「銀座駅」直結
　　　　　　・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」（9番出口）より徒歩5分
　　　　　　・都営浅草線・東京メトロ日比谷線「東銀座駅」銀座駅方面地下通路経由徒歩2分
　　　　　　・JR「有楽町駅」（中央口・銀座口）より徒歩9分
営業時間　　10：00～19：00（変更になる場合がございます）
休館日　　　銀座三越の休館日に準ずる（加えて、メンテナンス等により不定期で休館の場合がございます。
　　　　　　詳しくは公式サイトをご確認ください）
公式HP　　 http://artaquarium.jp/
公式SNS　　Twitter　　　https://twitter.com/artaquarium_tm
　　　　　　Instagram　 https://www.instagram.com/artaquarium_tm_official/
　　　　　　Facebook　 https://www.facebook.com/artaquariumofficial
　　　　　　※公式アカウントを移行しました
安全対策　　ご来場いただくゲストの皆様とスタッフの感染対策を徹底し、適切な新型コロナウイルス対策を
　　　　　　講じたうえで営業いたします。
ご注意事項　ベビーカー、スーツケースの持ち込み、ペットを連れての入場はできません。
　　　　　　お荷物用のロッカーはございません。
主催　　　　株式会社AQUA ART RELATIONS
企画・制作　株式会社Amuseum Parks
運営　　　　株式会社Amuseum Parks
協力　　　　株式会社三越伊勢丹　銀座三越

【夏のアートアクアリウム展2023～銀座の金魚～】
後援　　　　TOKYO FM

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/31-15:16）

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