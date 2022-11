[森ビル株式会社]

スカイデッキで新しい音楽体験!クリスマス仕様のARフィルターも登場 レストランではクリスマスディナーや、オリジナルカクテルも



六本木ヒルズ展望台では、11月25日(金)よりクリスマス企画『天空のクリスマス2022』を開催します。

六本木ヒルズ森タワー屋上 スカイデッキは、都内随一の高さで、東京の景色をぐるりと見渡せる絶景スポットです。夜には光の海が目の前に広がり、煌めく東京の夜景をお楽しみいただけます。ロマンチックな気分に浸りたいクリスマスシーズンにぴったりの場所です。







期間中、ライトアップは赤と緑のクリスマスカラーに。また、スカイデッキをクリスマスツリーに見立て、音楽で空間デザインした「Songs For Sky Deck Christmas」を体験していただけるほか、Instagramで使えるARフィルターで、クリスマスらしい写真撮影もできます。そして12月25日(日)には「クリスマス星空観望会」を開催。冬の澄んだ空気のなか、360度のパノラマ空間で、クリスマス気分を満喫しながら星に願いを…!

52階の東京シティビューでは大きなガラスの窓から、けやき坂や毛利庭園、そのほか近隣のイルミネーションも見渡せます。普段とは違う視点からイルミネーション鑑賞をすることができます。12月8日(木)から東京シティビュー内で始まる展覧会「YUMING MUSEUM」とともにお楽しみください。「THE SUN & THE MOON」のレストランでは、「2022 Xmasディナーコース」はもちろん、白い雪をイメージしたアルコールカクテルをご用意。そして、クリスマスギフトは東京シティビューショップへ。“アートと旅”をテーマにしたグッズを多数取り揃えています。

この冬は六本木ヒルズ展望台で、東京の絶景や星空を眺めながら素敵な“天空のクリスマス”をお過ごしください。







<六本木ヒルズ展望台 クリスマス企画『天空のクリスマス2022』 開催概要>

六本木ヒルズ展望台では、『天空のクリスマス2022』と題して、景色とともに楽しむ素敵なクリスマスをお届けします。

期間:11月25日(金)~ 12月25日(日)

場所:スカイデッキ、東京シティビューほか(六本木ヒルズ森タワー屋上、52階)

公式サイト:https://tcv.roppongihills.com/jp/exhibitions/xmas2022/







360度のパノラマ空間 屋上スカイデッキで楽しむ “天空のクリスマス”



◆クリスマス仕様の期間限定ライトアップ





赤と緑のクリスマス仕様のライトアップに、ゆらぎの照明をほどこし、ゆったりと安らげるような光の空間となっています。息をのむような東京の夜景と星空に包まれ、特別なクリスマスをお過ごしいただけます。







◆新しい音楽体験を! 「Songs For Sky Deck Christmas」

“音楽の新しい楽しみ方・価値観を創る”というコンセプトで活躍する新進気鋭の音楽ユニット、「Vegetable Record(ベジタブルレコード)」のプロデュースのもと、スカイデッキならではの空間特性、景色、周りの環境音などを活かした音楽「Songs For Sky Deck Christmas」をご体験いただけます。



◆ スカイデッキが音のクリスマスツリーに!?

クリスマスツリーやオーナメントから着想を得て作られた10曲の楽曲が、デッキ上にオーナメントのように散りばめられ、20台の小型スピーカーからそれぞれ流れます。上空から見たスカイデッキをクリスマスツリーに見立て、音楽で空間をデザイン。スカイデッキ上でそれぞれの楽曲がズレ続けながらも調和し合うことで、ひとつの音楽が完成します。絶景とともにお楽しみいただける、回遊しながら楽曲が移り変わっていくという、新しい音楽体験です。





また、スカイデッキの入場券に印字した楽曲のQRコードを読み取ると、「Songs for Sky Deck Chiristmas」を各種サブスクリプションサービス(Spotify、Apple Musicなど)でお聴きいただくことも!ご自宅でも、スカイデッキでの想い出を追体験することができます。





◆Instagramで使える!クリスマス仕様のARフィルターが登場





Instagramで使える3種類のARフィルターが期間限定で登場。スカイデッキに掲出しているQRコードを読み取りInstagramのストーリーズを起動すると、クリスマス仕様のスペシャルなARフィルターが表示され、東京の景色と融合した特別な写真を撮影いただけます。





◆香りの演出で華やかなクリスマス気分に

52階からスカイデッキへ向かうエレベーターやロビーでは、クリスマスの時期にぴったりな華やかな香りをお楽しみいただけます。クリスマス気分を香りでも感じてください。

<協力:KITCHIBE>



◆クリスマス星空観望会





六本木天文クラブの特別イベントとして、「クリスマス星空観望会」を開催。東京の夜景を眼下に、望遠鏡から冬空に続々と登場するきらびやかな星たちを、天文の専門家の解説と共に観望いただけます。クリスマスには星に願いを…!「はくちょう座」や冬の1等星たちからなる「冬のダイヤモンド」などを観望予定です。



日程:12月25日(日)

時間:19:00~21:00

料金:スカイデッキまでの入場料

詳細・申込:https://tcv.roppongihills.com/jp/tenmon/

※雨天、曇天、荒天時は中止となります。

※事前予約不要。時間内にスカイデッキにお越しください。





52階 屋内空間で楽しむ“天空のクリスマス”



「THE SUN & THE MOON」のレストランでは、クリスマス限定の特別メニューやカクテルをご用意





◆2022 Xmasディナーコース

期間限定でクリスマスディナーコースをお楽しみいただけます。今年のクリスマスディナーはキャビアや雲丹、鮑、フランス産の鴨などを、シェフ増谷がフレンチの技法で仕上げた極上のスペシャリテをご用意。またメインディッシュは最高級ビーフの神戸牛をご賞味ください。



● 2022 Xmasディナーコース(全6品)

価格:通常席 30,000円(税込) 窓際席35,000円(税込)

※サービス料(10%)・VIEWチャージ(500円/名様)は別料金です。

※ご予約については店舗に直接お問い合わせください。













◆『天空のクリスマス2022』限定ドリンク

白い雪をイメージしたアルコールカクテル「Snow White」をクリスマス限定でご用意。またスカイデッキにお越しいただいた方には、ハーブティーを特別に500円でご提供します。東京のイルミネーションを見渡しながら、「天空の森」をイメージしたレストランで素敵な時間をお過ごしください。







● Snow White

(Disaronno Velvet/Diplomatico Rum/White chocolate/Fresh Cream/Milk)

価格:2,400円(税込)

白い雪をイメージしたオリジナルカクテル。シルキーでリッチな、

聖夜を彩る大人のホワイトチョコレートのような味わいです。



<スカイデッキ特典>

● ハーブティー

特別価格:500円(税込)



※12月22日(木)~12月25日(日)の期間は提供なし。

※ご注文の際にスカイデッキの入場券をお見せください。

※混雑状況により、ご利用いただけない場合がございます。

あらかじめご了承ください。







クリスマスギフトに!東京シティビューショップでは“アートと旅”をテーマにしたグッズを販売



東京シティビューショップでは、クリスマスギフトにぴったりな“アートと旅”をテーマにしたグッズを期間限定で販売します。オーストリアからグスタフ・クリムトの“接吻”、アメリカはニューヨークを抽象的に表現したピート・モンドリアンの“New York City 3”など、世界でもっとも有名な作品をモチーフにしたエコバッグや靴下を30種以上取り揃えています。



<商品詳細>

● LOQI | ミュージアムコレクション リユースバッグ

価格:1,540円(税込)





● HOTSOX | THE MET コラボレーションソックス

価格:MEN 2,200円(税込)/WOMEN 1,980円(税込)















ユーミンデビュー50周年記念展「YUMING MUSEUM」(ユーミン・ミュージアム)開催!







2022年にデビュー50周年の節目を迎えた松任谷由実(ユーミン)の魅力を体感する過去最大規模の展覧会、「YUMING MUSEUM」(ユーミン・ミュージアム)を開催します。本展は、これまでほとんど公開されることのなかったユーミン自身のコレクションや、貴重な資料や映像、ステージ衣装、直筆のメモなどを、まさに「ミュージアム」として過去最大規模の展示で紹介していきます。ユーミンが育った東京の街を見渡す海抜250mの大パノラマ空間とともに、シンガーソングライター、そしてひとりの人間としてのユーミンの魅力に出会うことができる特別な機会です。「YUMING MUSEUM」を鑑賞してから、丸の内で開催しているユーミンコラボの「Marunouchi Bright Christmas 2022~YUMING 50th BANZAI!~」を満喫し、“ユーミン三昧のクリスマス”というのはいかがでしょう?





会期:2022年12月8日(木)~2023年2月26日(日)※会期中無休

時間:10:00~22:00(最終入館21:00)

会場:東京シティビュー(六本木ヒルズ森タワー52階)

料金:一般 2,300円ほか

公式サイト:https://yumingmuseum.jp/

※東京シティビューのチケットでは一部ご入場できないエリアがございます。追加料金にてご入場いただけます。







「Marunouchi Bright Christmas 2022~YUMING 50th BANZAI!~」

期 間:11 月10 日(木)~12 月25 日(日)

場 所:丸ビル、新丸ビル、丸の内オアゾ他

公式サイト:丸の内ドットコム

(https://www.marunouchi.com/lp/brightchristmas2022/)

【お問い合わせ先】(平日10:00~18:00)

三菱地所プロパティマネジメント株式会社 丸の内PR 事務局

TEL:03-4323-0100 E-mail:marunouchi@ozma.co.jp









六本木ヒルズ展望台 東京シティビュー/スカイデッキ 基本情報



【名称】東京シティビュー(屋内展望台)/六本木ヒルズ森タワー52階

スカイデッキ(屋上展望台)/六本木ヒルズ森タワー屋上

【営業時間】東京シティビュー 10:00~22:00(最終入館 21:00)

スカイデッキ 11:00~20:00(最終入場 19:30)

※スカイデッキは11月25日(金)~12月25日(日)の営業時間を13:00~22:00(最終入場 21:30)に変更します。

※スカイデッキは、雨天、荒天時、世情や季節、貸切やイベントなどにより、営業時間の変更やクローズする場合があります。

最新情報は公式サイト(http://tcv.roppongihills.com/)にてご確認ください。



【料金】料金変動制

※催事や曜日により料金が異なります。詳細は公式サイト(https://visit.mam-tcv-macg-hills.com/)にてご確認くだささい。

※チケットは専用オンラインサイトまたは施設入り口の券売機、窓口での購入が可能です。

※スカイデッキへの入場は別途500円(4歳~中学生 300円)が必要です。



【お問合せ】住所:東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー52階

TEL:03-6406-6652

公式サイト:http://tcv.roppongihills.com/



【六本木ヒルズ展望台の新型コロナウイルス感染症対策への取り組み】

六本木ヒルズ展望台は新型コロナウイルスの感染症対策を徹底し、お客様ならびにスタッフの健康と安全に配慮をしながら営業しております。ご来館の際は、検温とマスクの着用を必須とさせていただいていますが、スカイデッキでは、人と十分に距離が保たれている場合は、マスクをはずしていただくことも可能です。そのほかにも様々な取り組みを実施しておりますので、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

詳細は公式サイト(https://tcv.roppongihills.com/jp/news/2020/06/4052/)にてご確認ください。



