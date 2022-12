[リーバイ・ストラウス ジャパン 株式会社]







2022 FW LEVI'S(R) MENLO COSSACK JACKET







2022年リーバイス(R)は、2018年にLevi’s(R) Vintage Clothingが発売したアルバート・アインシュタイン愛用のリーバイス(R) メンロ コサックジャケットのウィメンズバージョンを販売いたします。

1930年代半ばに伝説の科学者 Albert Einstein(アルバート・アインシュタイン)が初めて購入したオリジナルのブラウンレザージャケットは、彼のアメリカでの初期の代名詞となり、タイム誌の表紙を飾ったこともあるほど有名なジャケットです。そのジャケットの復刻版は、その1年後にLevi’s(R) Vintage Clothingからブラックレザーバージョンが発売されるほどの大ヒットとなりました。そして今回、2022年秋冬のリーバイス(R) ビンテージ クロージングより、このアイコニックなアインシュタインジャケットのウィメンズバージョンを販売します。



ソフトでしなやかなコニャック素材を使用したLevi’s(R) Vintage Clothingのウィメンズ アインシュタインジャケットは、すべてのディテールは原型を忠実に再現しつつ、ショート丈でより女性らしいシルエットに仕上げました。また2018年に販売した復刻版同様、アインシュタインジャケットのスペシャルボックスがウィメンズ仕様になり、ボックスと中のペーパーにはピンクのリップスティックのキス柄プリントが施され、ピンクのオークションパドルが付属します。このオークションパドルはLevi’s(R)がイギリス・ロンドンで行われたクリスティーズオークションでアインシュタインジャケットを落札した際のオリジナルパドルをモチーフとしています。

「私はパリにあるオスカー・ワイルドの墓からインスパイアを受けました。その墓は、彼の墓を訪れた観光客たちが長年にわたって、彼の墓にキスをしたキスマークで覆われているのです。それは本当に美しいものでした」Levi's(R) Made & Crafted(R)、Levi's(R) Vintage Clothing ヘッドデザイナー、Paul O'Neill(ポール・オニール)



Levi’s(R) Vintage Clothingがこれまで販売してきたジャケットの中で最も人気のある一着を、フェミニンにアップデートさせました。



LEVI’S(R) MENLO COSSACK JACKET

品番:A4145-0000

価格:165,000円(税込)

発売日:2022年12月1日

展開店舗 :リーバイス(R)原宿フラッグシップストア、リーバイス(R) ストア 大阪、公式オンラインストア(levi.jp)



















About Levi’s(R) Vintage Clothing:

アメリカンワークウェアのスピリットと伝統を忠実に取り入れたLevi’s(R) Vintage Clothingは、過ぎ去った時代に実在した製品のフィット感、生地、ディテールを再現しています。その源となる要素は私たち自身のアーカイブであり、そのインスピレーションは、Levi’s(R)ブランドに過去140年間、知識と技術を精一杯蓄積してきたすべての人々です。アイコンとなる定番のコレクションやシーズナルコレクション、そしてスペシャルエディションを通じて、私たちは貴重な歴史を追体験し、時代を超越した製品を、私たちと同じように審美眼を持つ世界中の愛好家に提供します。

サンフランシスコの本社の奥深くにある保管室に大切に保管されているのは、1873年に遡るLevi’s(R)の2000点を越すユニークで希少な衣類や工芸品のアーカイブです。均一な温度に保たれた部屋で無漂白の綿で包まれたそれらの繊細な標本は、Levi’s(R)のデザイナーの参考資料としてヒストリアンによって厳重に管理されています。

毎シーズン、私たちのチームは白い手袋をはめた手でアーカイブを注意深く観察し、過去の秘密を明らかにしながら、再現した忠実な復刻版を通して、当時と同じように新鮮な息吹を今の時代に吹き込みます。



About Levi Strauss & Co.:

Levi Strauss & Co.(リーバイ・ストラウス&カンパニー)は、世界最大のブランドアパレル企業の一つであり、ジーンズウェアのグローバルリーダーです。同社は、Levi's(R)、Dockers(R)、Signature by Levi Strauss & Co.™、Denizen(R)、Beyond Yoga(R)のブランドで、メンズ、ウィメンズ、またキッズに向けたジーンズ、カジュアルウェア、アクセサリーをデザイン、販売しています。同社の製品は、小売店、百貨店、オンラインサイト、そして世界各地にある約3,200のブランド専用店舗やショップインショップを通じて、世界110カ国以上で販売されています。Levi Strauss & Co.の2021年の純収益は58億ドルと発表されています。詳細については(http://levistrauss.com)、会社のニュースや発表については(http://investors.levistrauss.com)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-13:16)