［ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社］

ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社（代表取締役:稲葉明央／所在地:東京都港区／本部:イタリア）は、JOBYブランドよりMagSafeに対応した ビーモ リングライトを12月9日に発売いたします。







[主な特長]



◆ MagSafe対応ですばやく取り付け

MagSafeを搭載したiPhoneに簡単に取り付けて使用可能。付属のMagSafe互換粘着アダプターを背面に貼り付ける事で、従来のiPhone、iPad、Androidデバイスでの使用も可能です。







◆ 4段階の明るさ調節が可能な5600Kのソフトデイライト

暗い場所や逆光など様々な環境で使用可能な5600Kの柔らかいデイライト光です。ボタンひとつでオン・オフ、および4段階の光量調整が可能です。



◆ 最大約4時間の連続使用が可能

充電式内蔵バッテリーにより、最大約4時間の連続使用が可能です。スマートフォンから充電または給電も可能なため、長時間の使用にもおすすめです。



[主な仕様]



品名：MagSafe対応 ビーモ リングライト (グレー)

品番：JB01755-BWW

寸法：0.9x9.5x7.0cm / 重量：0.05kg / バッテリー：リチウムイオン/ 明るさ：100lux@0.5m / 色温度：5600K / ビーム角：135度 / 光束：60lm / CRI (COLOR RENDITION INDEX)：≥90 / バッテリー稼働時間：約4時間（デフォルト設定）、約2時間（光量2）、約1時間（光量3）、約50分（光量4）/ 充電時間：約90分 / 材質：アルミニウム、ナイロン、シリコン/ 付属品：USB-C to USB-Cケーブル、粘着アダプター、キャリングバッグ / カラー：グレー







品名：MagSafe対応 ビーモ リングライト (ホワイト)

品番：JB01756-BWW

寸法：0.9x9.5x7.0cm / 重量：0.05kg / バッテリー：リチウムイオン/ 明るさ：100lux@0.5m / 色温度：5600K / ビーム角：135度 / 光束：60lm / CRI (COLOR RENDITION INDEX)：≥90 / バッテリー稼働時間：約4時間（デフォルト設定）、約2時間（光量2）、約1時間（光量3）、約50分（光量4） / 充電時間：約90分 / 材質：アルミニウム、ナイロン、シリコン/ 付属品：USB-C to USB-Cケーブル、粘着アダプター、キャリングバッグ / カラー：ホワイト



製品ページURL

https://joby.com/jp-ja/beamo-ring-light-for-magsafe-gray-jb01755-bww/

https://joby.com/jp-ja/beamo-ring-light-for-magsafe-white-jb01756-bww/





[価格・発売日]

本体価格（税別）：6,591円

発売日：12月9日





≪ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社について≫

ヴィデンダムメディアソリューションズ株式会社は、写真・映画・演劇・ライブエンターテインメントなどの分野におけるコンシューマー用・プロ用の多種多様な撮影サポート製品を販売しています。ジッツオ、マンフロット、JOBY、ナショナルジオグラフィック、ロープロ、アベンジャー、Rycoteなど、多岐にわたるブランドを取り扱っています。



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