コワーキングスペースとレンタルオフィスの『BIZcomfort(ビズコンフォート)』を運営する、株式会社WOOC(読み方:ウォーク 所在地:東京都品川区 代表取締役:阪谷 泰之、以下「WOOC」)は、2022年12月1日(木)から『BIZcomfort』26拠点をnex株式会社(所在地:東京都港区 代表取締役:若林 武、以下「nex」)の多拠点型サテライトオフィス『THE HUB all access(以下「all access」)』の利用会員向けに提供を開始いたします。

BIZcomfortについて:https://bizcomfort.jp/



近年は働き方が多様化し、フリーランスや副業、スタートアップなど、自分の特技や強みを生かした働き方を選択する人が増加しています。さらに企業側も、働き方改革の一環で、シェアオフィスを用いたテレワークの導入や、子育て・介護世代が自宅近くでも働けるサテライトオフィスを設置する傾向にあり、働くスタイルや意識が大きく変わろうとしています。



そんな背景の中、当社では「はたらくをもっと自由に快適に!」をコンセプトに、シェアオフィス『BIZcomfort』を運営。関東・関西を中心に、全国展開に向けて積極的に拡大しています。





THE HUB all accessについて:https://allaccess.nex.works/



「いつでもどこでも、必要なときに必要なだけ」をコンセプトに、国内最大級700拠点が利用可能な多拠点型サテライトオフィスのサービスです。テレワークの補完や、営業拠点、営業社員のスキマ時間活用、企業のBPO対策にも有効で、25,000以上のワーカーに利用されているサービスです。









提携の背景



WOOCとnexは、コワーキングスペース・レンタルオフィスの同業という親和性を活かし、双方のリソースを有効に活用した利用者の利便性向上と、協業による相互の事業発展のために、ワークスペース利用の提携にいたりました。今後も相互の会員利用やその他連携なども視野に入れ、柔軟な働き方の提案を推進してまいります。





BIZcomfort 26拠点がTHE HUBアプリでも利用可能に



『all access』は、月額0円+利用分の従量課金制と、定額制16,500円の2つの料金プランで「いつでもどこでも、必要なときに必要なだけ」ワークスペースを使えるシェアリングサービスです。



国内最大級700拠点以上(加盟店含む)と合わせ『BIZcomfort』のコワーキングスペース利用が可能になることで、さらにユーザーの利便性も高まります。



〈BIZcomfort 26拠点〉※施設の最寄り駅にて表示

東京都:神田、池袋、南町田グランベリーパーク、八王子、京王八王子、西新井

神奈川県:溝の口、登戸、石川町、センター北、新横浜、平塚、橋本

千葉県・埼玉県・茨城県:千葉、松戸、八千代緑が丘、大宮、志木、水戸

その他の地域:仙台、青葉通一番町(仙台)、札幌、浜松、名古屋、伏見(名古屋)、元町(神戸)





【nex株式会社 会社概要】



商号:nex株式会社

代表:代表取締役 若林武

本社所在地:東京都港区西新橋2-11-6ニュー西新橋ビル3F

設立:2007年4月(1999年5月創業)

資本金:資本金:36,800万円

事業内容:シェアオフィス、シェアサロン、各種不動産サービス

THE HUB all access 公式サイト:https://allaccess.nex.works/





【株式会社WOOC 会社概要】



商号:株式会社WOOC(ウォーク)※2017年9月25日をもちまして株式会社リビング・エージェントより社名変更

代表:代表取締役:阪谷 泰之

本社所在地:東京都品川区西五反田2-30-4 BR五反田ビル7F ※2021年6月19日をもちまして本社を移転

電話:03-5789-3323

設立:2008年9月

資本金:17,510万円(資本準備金8,255万円含む)

売上高:4,485,109,697円(14期)

店舗数:レンタルオフィス132拠点・コワーキングスペース112拠点(提携店舗・新規オープン予定を含む)

従業員数:計166名(社員63名・パート103名)※2022年11月時点

事業内容:レンタルオフィス事業・コワーキングスペース事業・住宅サブリース事業・リフォーム・リノベーション事業・不動産管理・仲介事業・不動産売買仲介事業



