世界にひとつ、あなただけの“Kailijumei”



株式会社日本機能性コスメ研究所(https://www.cosmelabo.shop/ )は、一輪の花を閉じ込めたフラワーリップを取り扱っている中国(香港)コスメブランド【Kailijumei(カイリジュメイ)】のリブランディングをお知らせいたします。ブランドを代表する「Kailijumei フラワーリップ 日本限定ピンクゴールドモデル」を含む、一部商品のパッケージデザインを刷新し、新シリーズ『フラワーブルームシリーズ』として展開。2023年11月2日(木)12時より、公式通販サイト「JFラボコスメ」にて販売を開始いたします。フレグランスマルチオイルをはじめ、今後新商品も続々と登場予定です。





◼︎ Kailijumei 公式ECサイト https://www.cosmelabo.shop/shopbrand/kailijumei/



フラワーブルームシリーズが誕生







誕生日、記念日、母の日、プロポーズ。誰かが誰かを想う、そんな幸せの瞬間にそっと添えられる“花”。花を贈るという行為は、自分の気持ちを伝える手段として、世界中で古くから根づいている文化です。Kailijumei(カイリジュメイ)『フラワーブルームシリーズ』は、この“花を贈る”という行為にインスピレーションを受けて誕生しました。



本物の花を閉じ込めたリップや、マルチオイルなど、世界に同じものが一つとしてない、特別なギフトアイテムがラインナップ。



パッケージ一面に花がプリントされたボックスには、高級感のあるサテンのリボンが飾られています。まるで両手いっぱいの花束を渡すような感覚で、Kailijumei(カイリジュメイ)の製品を贈ることができる、ロマンティックな新シリーズです。





Kailijumei フラワーリップ ピンクゴールドモデル<フラワーブルームシリーズ>







A Bouquet of Flower for you.

一輪の花束をあなたに



唇に花咲く、あなただけの色

Kailijumei フラワーリップ ピンクゴールドモデル<フラワーブルームシリーズ>/全2種/2,398円(税込)



氷の中で儚げに咲く一輪の花からインスパイアされた「カイリジュメイ フラワーリップ」。唇の水分・体温・pHに反応して、あなただけの色に染まるマジックカラーティントです。



本物の小さな花を手作業で閉じ込めたリップは、世界に同じものが一つとしてない、唯一無二の個性を秘めています。花の周りを煌びやかに舞うのは、純度99%の金箔。手作業であるがゆえに発生する細やかな気泡はリップがもつ個性を強め、神秘的な美しさを作り上げます。



また「Kailijumei フラワーリップ ピンクゴールドモデル<フラワーブルームシリーズ>」は、植物由来の天然保湿成分(ローズヒップ油、ツバキ油)とトコフェロール(ビタミンE/保湿)を配合した、高品質な日本限定のモデルです。



手に取った瞬間にときめきが溢れ出し、思わず微笑んでしまうような、そんな幸せな時間をあなたに提供します。



<マジックカラーティント>





唇の水分・体温・pHに反応して、一人一人異なる色に変化する不思議なリップ。あなただけのナチュラルなピンクに発色するため、肌色を選ばず使いやすいアイテムです。リップの色選びに悩む必要もありません。落ちにくいティント処方で、飲食時もメイク落ちを気にせず、あなただけのリップカラーを楽しむことができます。色落ちしやすい口紅の下地としてもおすすめです。





Kailijumei フラワーリップグロス







唇に花の雫を落とす、うるツヤグロス

Kailijumei フラワーリップグロス/全2種/2,420円(税込)



ボタニカルオイルを配合した、リップケア効果を備えるリップグロス。塗布した瞬間から花々に降りる朝露のような水光ツヤが溢れ出し、ボリュームアップ*1 した唇を演出。美容保湿成分「ビタミンE(トコフェロール)」や、独自ブレンドのボタニカルオイルを贅沢に配合。唇の表面をなめらかに整え、縦じわの目立たないふっくらとした唇に。



<1本6役>

・朝露のような光沢

・リップ下地

・縦じわ補正

・ボリュームアップ(プランプ効果)*1

・保湿パック

・血色感アップ(ティント処方)



みずみずしく軽やかなテクスチャーでベタつかず、トウガラシエキス(温感・整肌成分)のじんわり温感がクセになる使い心地です。



*1 メイクアップ効果による



<マジックカラーティント>





見た目は透明のグロスなのに、塗布すると唇の水分・体温・pHに反応して、一人一人異なるピンク色に変化する不思議なティントグロス。あなただけのナチュラルなピンクに発色するため、肌色を選ばず使いやすいアイテムです。リップの色選びに悩む必要もありません。落ちにくいティント処方で、飲食時もメイク落ちを気にせず、あなただけのリップカラーを楽しむことができます。色落ちしやすい口紅の下地としてもおすすめです。





Kailijumei フレグランスマルチオイル







フラワーアートを”纏う”新感覚オイル

新商品:Kailijumei フレグランスマルチオイル /全4種/50ml/3,300円(税込)



本物の花とコットンパールが入った、まるでハーバリウムのような見た目の香りつきマルチオイル。高級感のあるガラス瓶を手に取ると、オイルの中で花が上品に揺らめきます。全身の保湿ケアとしてはもちろん、インテリアとしてお部屋に飾ってもエレガントなアイテム。



さらっとした質感のベタつきにくいテクスチャーで、顔や手、身体など、全身を軽やかに保湿。また、マッサージオイルやマタニティオイル、ヘアオイル、ワックスと混ぜればヘアスタイリング剤としても活躍します。一人ひとりの生活スタイルに合わせて、マルチに使うことができる便利なフレグランスオイルです。



全8種の天然オイル(ホホバオイル・ツバキシードオイル・グレープシードオイル・オリーブオイル・ヒマワリシードオイル ・ココナッツオイル・マカダミアオイル・アプリコットオイル/全て保湿)を贅沢に配合。さらに、美容保湿成分としてビタミンE(トコフェロール)も配合しており、たっぷりうるおいを与えます。



<香り>

01 ホワイト:パウダー系とフローラル系をミックスした上品な香り

02 ピンク:石けんのようにふんわり優しい透明感のある香り

03 ブルー:フルーティーさの中にムスクや石けんが広がる爽やかな香り

04 イエロー&グリーン:甘すぎないジャスミンやリリーの清潔感のある香り





Kailijumei フレグランスマルチオイル ミニ







うるおいと香りを持ち運ぶロールオンオイル

新商品:Kailijumei フレグランスマルチオイル ミニ/全4種/10ml/1,320円(税込)



本物の花とコットンパールが入った、まるでハーバリウムのような見た目の香りつきマルチオイルミニ。小さめのカバンにも入る、持ち運びに便利なミニサイズで、いつでもどこでも気軽に保湿ケアができます。ネイルや指先など、気になる所にピンポイントで塗布できるロールオンタイプです。



全8種の天然オイル(ホホバオイル・ツバキシードオイル・グレープシードオイル・オリーブオイル・ヒマワリシードオイル ・ココナッツオイル・マカダミアオイル・アプリコットオイル/全て保湿)を贅沢に配合。さらに、美容保湿成分としてビタミンE(トコフェロール)も配合しており、たっぷりうるおいを与えます。



<香り>

01 ホワイト:パウダー系とフローラル系をミックスした上品な香り

02 ピンク:石けんのようにふんわり優しい透明感のある香り

03 ブルー:フルーティーさの中にムスクや石けんが広がる爽やかな香り

04 イエロー&グリーン:甘すぎないジャスミンやリリーの清潔感のある香り





商品概要







リニューアル:Kailijumei フラワーリップ ピンクゴールドモデル<フラワーブルームシリーズ>/全2種/3.8g/2,398円(税込)

リニューアル:Kailijumei フラワーリップグロス/全2種/6ml/2,420円(税込)

新商品:Kailijumei フレグランスマルチオイル /全4種/50ml/3,300円(税込)

新商品:Kailijumei フレグランスマルチオイル ミニ/全4種/10ml/1,320円(税込)



発売日:2023年11月2日(木)

販売:公式通販サイトJF LABO COSME(JFラボコスメ)、楽天市場(公式認定ショップ:シトラスマーケット)



※ リップやマルチオイルの中の花は本物のドライフラワーのため個体差がございます。写真と全く同じではないことをご了承ください。



※ 商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、 お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。





Kailijumei(カイリジュメイ)とは







世界にひとつ、あなただけの“Kailijumei”



香港生まれの中国コスメブランド、Kailijumei(カイリジュメイ)。一輪の小さな花と、純度の高い金箔をリップの中に閉じ込めた「カイリジュメイ フラワーリップ」は、その幻想的な美しさがSNS上で話題を呼び、瞬く間に世界中へ広がっていきました。



日本でも、自分や大切な人への贈り物として長く愛され続けている、ブランドを象徴するアイコンリップです。誰にも真似できない商品づくりで培われた、高い技術力によって作られたコスメを多数展開しています。



Kailijumei(カイリジュメイ)では、これからも手に取った瞬間にときめきが溢れ出す、あなたの宝物になるようなコスメをお届けします。



◼︎ Kailijumei公式サイト:http://kailijumei-japan.com/

・Instagram(@kailijumei_japan):https://www.instagram.com/kailijumei_japan/

・Twitter/X(@kailijumei_jpn):https://twitter.com/kailijumei_jpn





『株式会社日本機能性コスメ研究所』について







■ 会社概要

株式会社日本機能性コスメ研究所

大阪府大阪市西区阿波座1丁目7-12 東新ビル5階

代表取締役:林 紗陽



◼︎ 公式通販サイト「JF LABO COSME(JFラボコスメ)」:https://www.cosmelabo.shop/

・Instagram(@jflabo_cosme):https://www.instagram.com/jflabo_cosme/

・Twitter/X(@jflabo_cosme):https://twitter.com/jflabo_cosme

JFラボコスメでは全ての海外コスメを日本で検査済み。皆様に安心してコスメをご購入いただけます。



■ 中国コスメやタイコスメなどのアジアンコスメのパイオニア

「株式会社日本機能性コスメ研究所」取り扱いブランド一覧

frunflynn(フルンフリン)、SRICHAND(シーチャン)、Cathy Doll(キャシードール)、BabyBright(ベイビーブライト)、Beauty Cottage(ビューティーコテージ)、MISTINE(ミスティーン)、idolo(イドロ)、SO GLAM(ソーグラム)、REUNROM(レンロン)、Beauty Buffet(ビューティーブッフェ)/Kailijumei(カイリジュメイ)、AURORA KITTY(桃可姫/オーロラキティ)、BLACK TIME(ブラックタイム)、VCND(ブイシーエヌディー)、ZEESEA(ズーシー)他



