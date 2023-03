[株式会社エスモードインターナショナル]

3月12日(日)より先行受注スタート!13日(月)からはPOPUPも開催決定!



株式会社エスモードインターナショナルでは、高橋文哉プロデュースのジェンダーレスアクセサリーブランド

『BLANK SPACE』の先行受注の開始と、POPUP開催をお知らせいたします。(https://www.blank-space.jp/)

















商品概要



先行発売:2023/3/12(日) ~ 3/19(日)

一般販売:2023 年 4 月 28 日(金)

商品価格:¥6,600~¥24,200

商品種類: ネックレス(2種)/イヤーカフリング/リング/バングル

カラー :ゴールド/シルバー

ご購入 :https://www.blank-space.jp/



《期間限定POPUP開催》

・日程 : 2023/3/13(月) ~ 3/16(木)

・会場 : 渋谷MODI (東京) https://www.0101.co.jp/721/













2023 Spring/Summer Collection





【THE FIRST STEP 】











ブランドコンセプトにもある





あなただけの "余白" の楽しみかたを、





光の反射によって自由にきらめくアクセサリーたちで表現した





ブランドの代名詞ともいえる

【THE FIRST STEP】











シャープさとクールさを追求したデザインの中にある、

素材から見えるアクセサリーの様々な表情に





フォーカスしたシリーズ。



通常の ”Casual Collection" に加え

地金にSILVER925、ストーンには高橋文哉の誕生石である《アクアマリン》を使用した

"Luxe Collection" の2種をラインナップ。



―――――『一緒だよ』という思いを持って作った

と話す、高橋文哉自身の誕生石《アクアマリン》をあしらったアクセサリーたち。

ブランドの一歩目となる今季のアクセサリーたちが

たくさんの人にとって特別なものになるよう試行錯誤を重ねました。















こだわりの詰まった、アクセサリーたち







「僕自身、アクセサリーをつけることで自信が持てたり、背伸びできたりするんです。

いつもと違うものを身にまとっていると、誰しも胸が躍るんじゃないかなと思います。

今回プロデュースしたアクセサリーで、そういう気持ちのアシストができたら嬉しいです。」



と話す高橋文哉。





「指輪、バングル、ネックレス……、どれもキラキラした部分とマットな部分が混在しているんです。

派手すぎず、馴染み過ぎず。素材や、チェーンの太さなど、何度も相談しながら

よりカッコいいもの、より可愛いものを作らせていただきました。

個々にたくさんの魅力が詰まっているので、どれを選んでいただいても

自分なりの推しポイントを見つけていただけると思います。」



質感やサイズ感を含め細部に至るまで、何度も試行錯誤を繰り返して生まれた

アクセサリーたちの様々な表情をお楽しみください。









高橋文哉の、思いを込めた刻印入りネックレス







Etoile Coin Necklace (gold/silver)

Luxe Collection:¥15,400 Casual Collection:¥6,600



コインモチーフが目を引くネックレスの裏には、

『if you don't fail,you won't succeed.』という言葉を刻印しています。

『失敗は失敗と思わず 成功を成功と思わず』という言葉を掘る理由に





「失敗の判断って、自分の物差しでしかないと思うんです。

壁を壁と思わないことが、壁を乗り越える方法でもあったりして。みんなの背中を押してあげたいという気持ちから、お守りのような感覚でネックレスの裏にこの言葉を刻印させていただきました。」



と、高橋文哉自身の熱い思いも込められています。









BLANK SPACE って?



余白を意味するブランド BLANK SPACE(ブランクスペース)。

「まだ何色でもないあなたの余白をさまざまの色に塗り替えていく」をコンセプトに、

まわりに踊らされず“あなただけのブランクスペース”で自由に輝いてほしい。

そんな想いから誕生したジェンダーレスアクセサリーブランドです。







会社概要



会社名 :株式会社エスモードインターナショナル

所在地 :〒107-0062 東京都港区南青山 5-10-2

代表者 :祢宜 裕貴

会社 HP :https://smode.co.jp/



