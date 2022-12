[コアラ]

コアラスリープジャパン株式会社(本社:東京都渋谷区、代表:ルスラン・プソノク)は、たくさんのお客様からのご注文により、12月23日時点でマットレスの発送遅延が発生しておりますことお伝えいたします。







コアラマットレスはTBS「がっちりマンデー!!」などのTV番組をはじめ、今年多くのメディアで注目いただいたことにより、現在多くのお客様からのご注文をいただいているため、年末年始のご発注分に関して、発送遅延が発生しております。

商品のお届けにつきましては1月中となります。コアラマットレスのお届けを楽しみにお待ちいただいているお客様にはお待たせをしてしまい大変申し訳ございません。ご注文をいただく際には、通常よりも早めのご注文をお願いいたします。



また、商品のお届け時期についてご確認をいただく際には、コアラ公式サイトのお問い合わせフォーム(https://koala.com/ja-jp/contact-us)またはお電話で直接コアラスタッフとお話しいただける「購入サポートサービス」(050-3199-1554 月曜日~金曜日の9:00-17:00、土・日・祝日を除く)までお問い合わせください。





■コアラマットレスラインナップ



オリジナルコアラマットレス



これまで多くの5つ星評価を獲得し、世界中で愛されているコアラマットレスのオリジナルモデル。体圧分散に加え、どんな衝撃でも瞬時に吸収するクラウドセルフォームによる「ゼロディスターバンス」技術により、速やかな入眠を誘い、自分やパートナーの寝返りによる振動の影響を受けず、朝までぐっすり。ゾーニングレイヤーサポートが理想の寝姿勢を整えます。





NEW コアラマットレス





発売以来、さまざまな賞を受賞し、多くの5つ星評価を獲得したオリジナルコアラマットレスの進化モデル。マットレスカバーの中にあるリバーシブルのトッパーレイヤーをひっくり返すだけで、気分や寝姿勢に合わせていつでも「ふつう」「かため」の寝心地に変えることができます。





NEW コアラマットレス BREEZE





マットレスカバーの中にあるリバーシブルのトッパーレイヤーをひっくり返すだけで、気分や寝姿勢に合わせていつでも

「ふつう」「かため」の寝心地に変えることができるNew コアラマットレスに、さらに吸湿速乾性に優れたCOOLMAX(R)技術を採用。一年を通じていつでもさらりとした爽やかな眠りを実現。





NEW コアラマットレス BAMBOO





5ゾーン設計と高反発フォームスプリング採用による優れたサポートと体圧分散を実現。また、抗菌、消臭、温度調節に効果的な竹灰を配合した圧力緩和性の高いメモリーフォームにより、理想の環境に。内蔵されたリバーシブルトッパーレイヤーにより「ふつう」「かため」の寝心地にいつでも変えることができます。





公式販売サイト

https://koala.com/ja-jp



■コアラについて

コアラは『良質なものを身近に、手軽に、気持ちよく』をミッションに、睡眠から日常の暮らしまで快適なライフスタイルを提供するブランドです。2015年にD2C(メーカー直販)のビジネスモデルを採用する寝具・家具ブランドとしてオーストラリアで創業されました。2017年の日本上陸後も、いち早くD2Cビジネスモデルを採用するブランドとして、常に最新のオンラインショッピングの顧客体験を提供しています。寝具事業の主力となるマットレスは、市場調査を常に実施し最適な硬さを追求、日本の高温多湿な気候に合わせた設計を施し、最高の眠りを提供しています。2021年8月には旧モデルのノウハウを基に「New コアラマットレス」と「New コアラマットレスBREEZE」の発売を開始しました。お客様からの評価も高いコアラピローやコアラ掛け布団など快眠のための商品ラインナップを拡充しています。家具事業ではコアラソファー、コアラソファーベッドなど日本人の座り姿勢や住環境に合わせたサイズなど、日本向けに設計しています。コアラダイニングテーブルやコアラワークデスクなど、日常空間を快適にするだけではなく、オーストラリアの美しい自然から着想を得たシンプルで洗練されたデザインを施した家具も人気です。

2017年からは世界自然保護基金(WWF)とのパートナーシップ締結によって、150万豪ドル以上を一部の商品の売上の中から寄付しています。日本では、売上の一部が南西諸島に生育する固有種であるアマミノクロウサギ、ミヤコカナヘビの保護にも使われています。

D2Cおよび環境保護を含めたビジネスモデルの先進性が評価され、2021年7月に第16回リテール アジア アワードにおいてファニチャー リテーラー オブ ザ イヤーを受賞いたしました。







koala

コアラマットレス - 日本の寝室に革命を起こす

顧客中心の商品開発にD2C(メーカー直販)を組み合わせることで自宅にいても注文可能。さらに充実のカスタマーサービス、最短翌日配送、120日間まで返品・返金対応で購買体験に変革をもたらしています。







onepercentfortheplanet.org

1% for the Planet - Homepage

健康な地球を創るために資金援助することを誓約したビジネスのネットワークを構築し、その活動を支援、促進することがミッションです。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/23-21:16)