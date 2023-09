[日本スキー場開発株式会社]

紅葉真っ只中!大迫力の貸し切り花火大会とファイヤーパフォーマンス&ライブ



白馬八方尾根(長野県北安曇郡白馬村)うさぎ平テラスを運営する白馬観光開発株式会社(本社:長野県北安曇郡白馬村北城 代表取締役:松沢 修)は、白馬八方尾根うさぎ平にて昨年に引き続き天空の花火イベント「白馬八方尾根ナイトフェスタ」を2023年9月30日(土)に開催いたします。

ナイトゴンドラでゲレンデ上部に上がり、標高1,400mで打ち上げる花火を独占!ラジオの公開収録やファイヤーパフォーマンス、アーティストのライブなど充実のコンテンツで紅葉シーズンの白馬の夜を盛り上げます。







打ちあがる花火の直径は約130mと言われます。至近距離で上がる大迫力の花火は格別。今回の開催場所となる標高1,400mのうさぎ平周辺では遮る建物など無く、空気も綺麗な環境から鮮明に見えることが期待できます。

当日は日中からキッチンカーが出店し、夕方からはFM長野共催「FRIDAY GOES ON~あっ、それいただきっ!~」の特別公開収録で、パーソナリティーの斉藤リョーツと藤井悠が登場いたします。

その後はフラダンスショーチーム「PUMEHANA」のパフォーマンスや、地元3人組バンド「SWELL」のライブ、ファイヤーパフォーマンスチーム「火付盗賊」による圧巻のファイヤーショー、イベントのフィナーレではうさぎ平にて約200発の花火が打ち上げられます。

焚き火を眺めながらくつろげるオープンテラスや、室内でのお子様向けふわふわ遊具なども充実。

秋の白馬八方尾根を存分にお楽しみください。

https://www.happo-one.jp/event/29601/

※当日はゴンドラのみ営業時間上り線最終19:00・下り線最終20:00まで営業いたします。

※日中にアルペンラインおよびゴンドラアダムをご利用の方はイベント終了時までうさぎ平に滞在が可能となっております。





【八方尾根ゴンドラ山頂うさぎ平にて当日様々なコンテンツをご用意】

◆FM長野 「FRIDAY GOES ON~あっ、それいただきっ!」 公開収録

長野をはじめとするJFN全国9ネット(青森、山形、長野、岐阜、岡山、高知、佐賀、大分、鹿児島)で

毎週金曜日13:30~15:55に放送される「FRIDAY GOES ON~あっ、それいただきっ!」の公開収録を予定。

番組内容:斎藤リョーツさんとモデル・タレントの藤井悠さんがサブタイトルにある「あっ、それいただきっ!」と唸ってしまうような話題やとっておきの情報や楽曲をお届け!

収録時間:15:00~16:30

収録場所:うさぎ平テラス特設ステージ

※当日の模様は後日、同番組内でご紹介!









◆キッチンカー

イベント当日、白馬村内のお店がうさぎ平に大集合!

秋のうさぎ平テラスで、夕涼みをしながら美味しいお食事を堪能することができます。

地元白馬村の店舗を中心に、様々なジャンルの飲食をご提供。

まさに「食欲の秋」を感じさせる店舗が出店いたします。

出店時間:12:00~19:30

出店場所:うさぎ平オープンテラス周辺





◆HAPPO TAKIBI NIGHT

日没と共に映し出す白馬村の景色を眺めながら、焚き火を囲んでゆったりとお過ごしください。

当日はテラスでのドリンク提供も予定。

利用可能時間17:00~19:30

※写真はイメージです





◆フラダンスチーム「PUMEHANA」

白馬村、大町市、安曇野市を中心として活動している、今年で5周年となるフラダンススタジオの皆様によるダンスショー。フラダンスのゆったりとした雰囲気をぜひお楽しみください。

開催時間:17:00~17:30

開催場所:うさぎ平特設ステージ





◆白馬村出身3人組バンド「SWELL(スウェル)」による音楽ライブ

神々しい北アルプスの山脈と多様な文化が交差する白馬村という特別な場所で、インスピレーションを受け生まれた楽曲に酔いしれてみませんか?

開催時間:17:30~18:20

開催場所:うさぎ平特設ステージ

「SWELL 」

(Ba & Key)山崎恵太 (Dr) 河西孝明 (Gt) 山田優 によるトリオ、SWELL。

各地のライブハウスやバー、oneness campやhappy farm festival、りんご音楽祭などのフェスでの活動。

踊り出さずにはいられないSWELLというgrooveに是非rideして頂きたい。





◆ファイヤーパフォーマンスチーム、「火付盗賊FIREBANDIT 」

スポーツの国際大会等でも出演経験のある、日本屈指のベテランプロフェッショナルファイアーパフォーマンスチーム。

国内外で高く評価され、全国各地の遊園地などでの活動や、アーティストのMVへの出演、テレビCMやコンサートの技術指導など多岐に渡る唯一無二の圧倒的パフォーマンス力で、白馬村の景色をバックに炎を操ります。

観覧は無料!是非お楽しみください。

開催時間:18:30~19:10

開催場所:うさぎ平特設ステージ





◆フィナーレは圧巻の打ち上げ花火

イベントのフィナーレを飾る約200発の打ち上げ花火は、至近距離の大迫力。

山の上から見る花火は一味も二味も違います。

※当日会場は夜になると気温が一気に下がることが予想されます。防寒着を用意した上ご来場ください。

※夜露により、うさぎ平周辺の地面は濡れる可能性がございます。シート等を持参する事をお勧めします。

開催日時:19:10~19:25

開催場所:うさぎ平周辺





◆ふわふわ遊具

カフェテリアYETI内にて無料でお楽しみいただけます。

利用可能時間10:00~19:00

※お子様が遊ばれる際は必ず保護者同伴でお願いいたします。

※混雑が予想されるため、譲り合ってご利用ください。





【チケット情報】

◆「イベント限定ナイトゴンドラ営業」運行情報

運行期間:2023年9月30日(土)

運行時間:16:30~20:00(ゴンドラアダム通常営業時間より延長運行)

運賃(往復):大人 2,200円、小児 1,320円(税込)

https://www.happo-one.jp/event/29601/



◆16:00~予約制花火観覧席

屋上のマウンテンビーチテラスから見る花火の迫力は格別。より近い距離で人混みを避けて花火を是非ともご覧ください。

貸切時間:16:00~19:30 ※15:30までは白馬マウンテンビーチ通常営業となります。

30名限定(特設申込サイトより予約)

料金 2,000円(※大人・子供同額で未就学児は無料)(※ゴンドラ往復券別途必要です。)



【八方尾根ウサギ平施設紹介】

◆地元の食材をふんだんに使ったこだわりランチが楽しめるうさぎ平テラス「カフェテリアYETI」

八方ゴンドラリフト山頂駅内にあるうさぎ平テラス「カフェテリアYETI」では季節によって様々なメニューをご用意し、下山後の疲れを癒します。八方尾根名物の絶品ハンバーガー「信州牛と国産豚のスモークチーズバーガー」に加え、夏季限定メニューとして「信州野菜の冷しゃぶ野菜プレート」など、ボリュームたっぷりメニューからヘルシーなメニューまで取り揃えております。





◆標高1,400mの絶景ビーチやプライベートサウナ

八方ゴンドラ山頂駅にて八ヶ岳や浅間山など山岳風景を見渡しながら、まるでビーチリゾートにいるかのような上質なひと時をお過ごしいただける「Hakuba Mountain Beach」をお楽しみいただけます。

夏をイメージしたさわやかなノンアルコールカクテルをお召し上がりいただき、デッキチェアやハンモックに横たわりながらリラックスした山時間をお過ごしください。

エリア内では予約制貸切サウナスペースも完備。セルフロウリューも楽しめるアウトドアサウナをご用意。しっかりと汗をかいた身体を北アルプスの地下水をくみ上げた水で落ち着かせた後は絶景の北アルプスを目の前にゆったりと休憩いただきます。

※マウンテンビーチの営業時間は15:30まで

https://hakuba-mountain-beach.com/





【標高2,060m神秘の八方池へ徒歩1時間】

「八方アルペンライン」運行情報

運行期間:2023年6月3日(土)~11月5日(日)

運行時間:8:00~16:30 ※時期により変動あり

運賃(往復):大人 3,300円、小児 2,100円(税込) ※ゴンドラ往復+リフト2本の往復乗車

URL:https://www.happo-one.jp/trekking/alpenline/



アクセス:各最寄りIC(長野IC、安曇野IC、糸魚川IC)から白馬八方尾根まで約1時間。



◆日本スキー場開発株式会社について

白馬八方尾根スキー場の一部は日本スキー場開発グループです。

長野県6カ所、群馬県1カ所、岐阜県1カ所 計8スキー場とレンタルショップ複数店を運営しております。

非日常的な時間と空間を演出することにより、一人でも多くの方に自然の素晴らしさ、ウィンタースポーツの楽しさを味わって頂くことを最大の使命としています。

https://nippon-ski.jp/

本社所在地:長野県北安曇郡白馬村大字北城6329-1



