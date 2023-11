[インターコンチネンタルホテル大阪]

2024年のスタートを彩る、R&Bソウルミュージック



2023年11月14日(火)、日本・大阪: インターコンチネンタルホテルズグループ(IHG(R))

インターコンチネンタルホテル大阪(InterContinental(R) Osaka/大阪市北区大深町3-60)の20階adee Lounge & Bar(アディ ラウンジ&バー)」では、大晦日の12月31日(日)、カウントダウンパーティーを開催します。R&Bソウルミュージックを奏でるライブパフォーマンスとともに、シャンパンを片手に、2024年の幕開けを盛大に迎えませんか。

(詳細:https://icosaka.com/offer/adee_countdownparty/)





煌びやかな夜景を臨みながら新年を迎える4年ぶりのカウントダウンパーティー



プロジェクションマッピングが彩る艶やかな空間で、夜景を眺めながら新年を迎えるadee Lounge &Bar(アディ ラウンジ&バー)の「R&B ソウルナイト カウントダウンパーティー」。カウントダウンパーティーの開催は実に4年ぶり。イギリス出身のR&Bシンガー スチュアート・マンスフィールドによるライブミュージックがパーティーを盛り上げます。オマール海老や、キャビアなど、厳選した食材を用いたブッフェスタイルのカナッペと、シャンパン、ワイン、カクテルなどのドリンクはフリーフローでお召し上がりいただけます。インターコンチネンタルホテル大阪ならではのサービスと共に、新年を華やかにお迎えください。



「R&B ソウルナイト カウントダウンパーティー」概要

開催日時: 2023年12月31日(日) 22:30~24:30



価格:大人22,000円 ※税込・サービス料別



対象店舗:adee Lounge & Bar(アディ ラウンジ&バー) 20階



プラン内容:

・お料理:前菜カナッペ・デザート、ブッフェスタイル

・フリーフロー(飲み放題):シャンパン、赤・白ワイン、カクテル数種、ビール、ソフトドリンク



ライブミュージックスケジュール:22:30~23:15/23:30~24:15



詳細ウェブサイト:https://icosaka.com/offer/adee_countdownparty/





スチュアート・マンスフィールド プロフィール



アルバム「Believe in our World」の表題曲が、日本のラジオやテレビで成功を収めた。さらに、Kei Matsumotoと共にアメリカン航空やソフトバンクのラジオ用ジングル曲を制作。パワフルなステージから、感涙を誘うムード満点のステージまで幅広いスタイルで観客を魅了。



お問い合わせ: 電話 06-6374-5700(ホテル代表)



ウェブサイト https://icosaka.com/



Facebook:https://www.facebook.com/InterContinentalOsaka/



Instagram: https://www.instagram.com/intercontinental.osaka/









インターコンチネンタルホテル大阪について

インターコンチネンタルホテル大阪(客室数:272室、住所:大阪市北区大深町3-60、代表番号:06-6374-5700)は、大阪・梅田の両駅に直結し、大阪の名所「グランフロント大阪」北館タワーCの合計17フロア(1~4、20~32階)に、コンテンポラリーラグジュアリーホテルとして、2013年6月5日(水)に開業しました。合計215室のホテル客室と、長期滞在にもご利用いただける合計57室のレジデンシャルスイートのほか、5つの料飲施設、4つの宴会場・会議施設、婚礼チャペル、スパ、フィットネスなど充実した施設を備えます。大阪の街並みがパノラマに広がる地上20階のロビーから客室に至るまで都会的で洗練された、温かみと落ち着きのある、コンテンポラリーラグジュアリーな空間がお客様をお迎えし大阪ならではの文化や歴史に触れることのできる、大阪を知り尽くしたコンシェルジュのサービスが心に深く残る充実した滞在をサポートします。



インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて:

インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツは、75年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル(R) アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル(R)を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.comその他SNSサイトwww.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental をご覧ください。



IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHGホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,200軒超のホテルを有し、約2,000軒のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ



プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ



エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, Garnerホテルズ, avid ホテルズ



スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ



エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ





InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2023年9月30日現在



日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、約14,000室を展開しています。さらに、ホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などのほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル(大阪) ヴィニェット コレクションが開業予定です。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。 ※2023年9月30日現在



IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation



IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298



IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android



IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/



Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/



Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate



IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/Japan







