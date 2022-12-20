［株式会社ハッカズーク］

株式会社ハッカズーク（本社：東京都、代表取締役CEO：鈴木仁志「以下ハッカズーク」）が提供するアルムナイ（退職者）専門サービス『Official-Alumni.com』を用いて、株式会社新日本科学 （代表者：永田 良一、以下「新日本科学」）がアルムナイネットワークの構築を開始しました。









■背景

新日本科学では、アルムナイの再入社やビジネス上での関わりなど、退職後の関係を個別に築いてきました。こうしたアルムナイとの関係をより強化していくため、公式のアルムナイネットワークを構築することとなりました。

『Official-Alumni.com』を用いて、会社とアルムナイはもちろん、アルムナイ同士も交流できるネットワークを作ることで、双方にとって有益で価値のある関係を続け、再入社や協業関係の強化につなげていくことを目指していきます。



【新日本科学アルムナイ・ネットワークの立ち上げにあたってのインタビューはこちら】

https://alumnavi.com/snbl/



【新日本科学アルムナイ・ネットワークへの登録はこちら】

https://app.official-alumni.com/register/snbl



■新日本科学 会社概要

代表者：永田 良一

本社：〒104-0044 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー28階

事業内容：

医薬品開発受託（CRO）事業

トランスレーショナルリサーチ（TR）事業

メディポリス事業

資本金：96億7,907万400円 (2021年3月31日現在)

従業員数：

新日本科学1,008名（うち765名正社員）(2022年3月31日現在)

グループ全体 2,111名（持分法適用会社などを含む）

ウェブサイト：https://www.snbl.co.jp/



■『Official-Alumni.com』の概要





ハッカズークが提供する『Official-Alumni.com』は、退職後もCRMのようにアルムナイとコミュニケーションが取れ、クローズドなSNSでアルムナイ同士も繋がれるシステムで、ハッカズークはそれに付随するコンサルティングサービスも提供しています。（導入企業例：株式会社電通、中外製薬株式会社、株式会社クラレなど）

【サービスURL】https://official-alumni.com/



・ハッカズーク 会社概要

会社名：株式会社ハッカズーク（英語名：Hackazouk Inc.）

代表者：鈴木仁志

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-21-1 アイタウンプラザ 205

設立：2017年7月



事業内容

・『Official-Alumni.com』の企画・開発・販売・運営

・『アルムナビ』の企画・開発・運営

・人事・採用・アルムナイに関するコンサルティング



ウェブサイト：https://hackazouk.com/

サービスページ：https://official-alumni.com/

アルムナビ：https://alumnavi.com/

問い合わせ先：contact@official-alumni.com



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/20-12:16）