デイサービス向け科学的介護ソフト「Rehab Cloud」を展開する株式会社Rehab for JAPAN(本社:東京都千代田区、代表取締役 大久保 亮 以下「当社」)は、高齢者のADL維持・改善を目的に、リハビリ専門職が監修した100本の動画コンテンツをリリースいたします。個別機能訓練用に加え、集団リハビリに対応したコンテンツも複数用意しているため、介護現場の環境やご利用者の状態に合わせた最適なリハビリ体験を提供できます。また、株式会社エクシング(本社:名古屋市瑞穂区 代表取締役社長:吉田 篤司 以下「エクシング社」)との業務提携により、同社が展開する音楽療養コンテンツ「健康王国」でも100本の動画コンテンツを視聴可能。「健康王国」と「Rehab Cloud」の連携により、より多くの介護施設及び高齢者の皆さまにご活用頂ける環境を実現いたします。健康寿命の延伸に向けて、科学的介護の普及に一層貢献して参ります。







動画コンテンツ制作背景







高齢者、要介護者が年々増加する日本において、介護ヘルスケア業界における自立支援・重度化防止の必要性が増しておりますが、介護人材不足やリハビリ専門職の不在により、適切な自立支援が行えない介護事業所が多く存在しています。当社では、全国43,000事業所あるデイサービスに対して、リハビリ専門職の方以外でも適切なリハビリの提供、及び加算取得が可能な「Rehab Cloud」を展開し、自立支援の普及に努めております。これまで約2,200コンテンツのイラストや写真を使った運動マニュアルを提供しており、効果的なリハビリ方法の指南や、安心して訓練の実施が行えるようサポートして参りました。一方で、より具体的な訓練イメージや集団でのリハビリに対応できるよう、動画コンテンツを提供してほしいという要望も多く頂き、今回のリリースに至りました。





エクシング社との提携







JOYSOUND製品を展開するエクシング社では、多彩なレクリエーションメニューを搭載した音楽療養コンテンツ「健康王国」を提供し、全国1万件以上の介護施設に広く導入されております。カラオケだけではなく、「体を動かす、観る・癒す、遊ぶ」というキーワードに対して、毎月新しいコンテンツを配信し、楽しみながら介護予防の機会を創出しております。

当社が有するリハビリ支援技術と、エクシング社のコンテンツ発信力を掛け合わせる事で、より多くの高齢者の自立支援に貢献できると考え、本提携に至りました。今後は動画コンテンツの連携以外にも、相互の顧客紹介や共催セミナーなど、両社の強みを活かした新たな取り組みも実施して参ります。





動画の視聴方法と健康王国との連携イメージ







・100本の動画コンテンツは、タブレット記録アプリ「RehabCloudデイリー」から視聴できます。※1

・ご利用者の個別機能訓練計画のプログラムに紐づいた形で動画コンテンツが装備されておりますので、事業所や利用者の状況に応じてイラスト or 動画を使い分けることができます。

・同ページに表示される健康王国の選曲番号を直接入力する事で、健康王国でも視聴可能です。※2

・個別機能訓練時の視聴はもちろん、集団リハビリ時にもご活用頂けます。

※1 Rehab Cloudデイリーでの動画コンテンツ提供は12月上旬に対応予定です。

※2 JOYSOUND FESTA2及びJOYSOUND FESTAでは一部コンテンツがご利用いただけません。





■株式会社Rehab for JAPANについて

当社は「介護に関わるすべての人に夢と感動を」をビジョンとし、より多くの高齢者が健康的に長生きすることで幸せに長く暮らせる世界(健康寿命の延伸)に向けて、「エビデンスに基づいた科学的介護」の実現を目指すスタートアップ企業です。介護現場の業務支援を通して、リアルデータを収集し、高齢者が元気になることを科学していきます。



・商号 :株式会社Rehab for JAPAN

・創立 :2016年6月10日

・代表者:代表取締役 大久保 亮

・事業内容:

- 科学的介護ソフト「Rehab Cloud」の企画・開発・提供

- オンラインリハビリサービス「Rehab Studio」の企画・開発・提供

- AI等を用いた介護関連テクノロジーの研究開発

・URL

- コーポレートサイト :https://rehabforjapan.com/

- Rehab Cloud :https://rehab.cloud/

- Rehab Studio :https://rehabstudio.online/



■株式会社エクシング

- コーポレートサイト: https://xing.co.jp/

- 健康王国Webサイト: https://joysound.biz/kenkou-oukoku/



