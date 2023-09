[資生堂プロフェッショナル株式会社]

~頭皮ケアで始める、未来のための美髪ケアとは~



資生堂プロフェッショナル株式会社は、「自分らしく美しい髪でありたい」と考えるエンドユーザーに向けてシーズナルコンテンツを発信する WEB メディア『 Be Hair Stories ~美しく生きるあなたへ~』を公開中です。

今回第三弾として、モデルやタレントとして活躍する谷まりあさんと美のプロフェッショナルによるヘアケア対談企画を 9 月 21 日 (木)より公開します。

さらに、「サブリミック フェンテフォルテ トータルリファイニングクリーム」が当たるInstagramキャンペーン情報も掲載していますので、ぜひご覧ください。







『Be Hair Stories ~美しく生きるあなたへ~』とは

髪は、ファッションと同様に個性を表現し、輝かせるためのアイデンティティのひとつ。

資生堂プロフェッショナルは、美のプロフェッショナルとともにあなただけの美しさ へと導くWEB メディアとして、春夏秋冬に 分けてシーズナルコンテンツを配信します。

人気のヘアスタイリストや注目のインフルエンサーなどとのコラボレーションを通じて、資生堂プロフェッショナル商品の魅力をお届けします。



▼『 Be Hair Stories ~美しく生きるあなたへ~』 特設サイト

https://campaign.shiseido-professional.com/ja/behairstories/index.html



▼谷まりあさん×美のプロによるヘアケア対談!頭皮ケアで始める未来のための美髪ケア

https://campaign.shiseido-professional.com/ja/behairstories/2023autumn/index.html



谷まりあさんが美のプロフェッショナル・倉田真由美さんとの初対談を通して、頭皮ケアで髪育に目覚める!







「私にとって印象を決める上で、肌よりも髪が一番大事」と話す、谷まりあさん。美容ジャーナリストである倉田真由美さんとの対談の中で、日々心がけているヘアケア方法の他、髪へのこだわりを語って頂きます。さらに、話は髪から頭皮ケアの話題に。「コロナ禍を経てヘアケアへの意識が変わってきた」と言う谷さんに、その重要性をプロが指南!未来の髪を美しく保つために、頭皮ケアに開眼した経緯を語ります。



『サブリミック フェンテフォルテ』に、”頭皮のときどき不調”を感じる方におすすめの新アイテムが登場







「本格的な頭皮ケアはまさにこれから」と話す谷さんが最近取り入れ始めたというのが、デイリーな頭皮ケアをかなえる『サブリミック フェンテフォルテ』。この夏に新たに追加となった新作アイテムを実際にお試しした感想を伺った他、谷さんによる簡単頭皮マッサージテクも必見です!



サブリミック フェンテフォルテとは







サロン専用のトータルヘア&スカルプケアブランド「サブリミック」。そのヘアケアラインの1つである「フェンテフォルテ」は、頭皮ケアをデイリーに取り入れることのできるシリーズ。

頭皮のかさつきやベタつき、ニオイが気になる方や、フケやかゆみをはじめ、頭皮状態が不安定だと感じる方に特におすすめ。頭皮が持つバリア機能に着目したラインナップで健やかな頭皮環境へと導くだけでなく、心を解放するような香りでリフレッシュやリラックスしたい人にもぴったり。



▼サブリミック フェンテフォルテの商品情報はこちら

https://www.shiseido-professional.com/ja/range/hair-care/sublimic-fuenteforte



▼サブリミック 取扱サロンはこちら

https://www.shiseido-professional.com/ja/salon-locator?key=SUBLIMIC



新アイテム登場を記念して「サブリミック フェンテフォルテ トータルリファイニングクリーム」が当たるInstagramキャンペーンも実施!





谷まりあさんも使ってみて驚いたという、「サブリミック フェンテフォルテ トータルリファイニングクリーム」を抽選で10名様にプレゼント!記事を読んでキャンペーンに参加してください。



キャンペーン期間:2023年9月21日(木)~10月5日(木)



▼今すぐ記事をチェック!

https://campaign.shiseido-professional.com/ja/behairstories/2023autumn/index.html



ゲストプロフィール







谷まりあさん

1995年生まれ。東京都出身。

2016年よりファッション誌の専属モデルとして活動し、その後多数の雑誌に出演。

また、日本テレビ「世界の果てまでイッテ Q!」にて出川ガールズとして人気を博しているほか、現在放送中の「やわ男とカタ子」(テレビ東京)にて加藤久美役でレギュラー出演をするなどマルチに活躍。

モデル、タレント、女優とマルチに活躍し、Instagramは 320 万人超えのフォロワー数があり、スタイルアイコンとして年代や国籍を問わず支持されている。

Instagram:https://www.instagram.com/mariaaaa728/?hl=ja





倉田真由美さん

東京都生まれ。女性誌編集部、編集プロダクションを経て独立し、雑誌の美容ページやWEB、新聞のコラムなどで執筆活動を続ける。近年は、セミナーやラジオ出演、化粧品開発のアドバイスを通し、美容やエイジングケアの啓蒙活動にも力を注いでいる。著書に『しあわせ美人のつくりかた』(ぶんか社文庫)がある。

Instagram:https://www.instagram.com/mayumikurata_beauty/



「サブリミック」ブランド概要







“Hair Beauty From Within”

「美しさを高める力は、あなたのなかにある」をコンセプトに、一人ひとりの髪と頭皮の美しさを生む源泉にアプローチするプレミアムヘア&スカルプケアブランド。

髪1本1本の形状を補修・補正し、なめらかな状態に導く毛髪形状ケアテクノロジー、頭皮にうるおいを与えるメカニズム、髪や頭皮に花粉やほこりを寄せ付けない技術、表情解析技術を用いた研究などの先端テクノロジーを活用した、サロン限定のプロフェッショナルライン。お客さまの髪と頭皮の状態、ニーズにあわせたパーソナライズケアで極上のサロン体験をとどけます。



▼サブリミック ブランドページはこちら

https://www.shiseido-professional.com/ja/range/hair-care/sublimic

▼サブリミック取扱サロンはこちら

https://www.shiseido-professional.com/ja/salon-locator?key=SUBLIMIC



資生堂プロフェッショナル企業概要





“Together with beauty creators”

プロフェッショナルの皆さまとともに、日本全国の理美容サロンにヘアプロダクトならびにスキンケアプロダクトビジネスを展開。サロン・ビューティクリエイターの発展に貢献し、サロンを通じて「お客さまの感動と喜び」を創りだす、価値創造型の活動に取り組んでいます。



▼資生堂プロフェッショナル オフィシャルウェブサイト

https://www.shiseido-professional.com/ja

▼公式Instagram

https://www.instagram.com/shiseidopro_jpn/

▼公式YouTube

https://youtube.com/channel/UCYWT4pfzZ5cPimGt3U22pMw



■商品/技術に関するお問い合わせ先

資生堂プロフェッショナル ヘア技術センター

0120-785-466 月~金/10:00~18:00(土・日・祝日除く)



■その他のお問い合わせ

https://www.shiseido-professional.com/ja/contact-us



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/21-14:16)