プログラミングを学んで実現したい夢や目標のTwitterシェアで3名様にプレゼント



株式会社Progate(本社:東京都渋谷区、代表:加藤將倫、以下Progate)は、同社が提供しているオンラインプログラミング学習サービス「Progate」および同名のスマホアプリの合計登録ユーザー数が全世界で300万人を突破しました。これを記念し、抽選で3名の方にMacBook Proをプレゼントする学習応援キャンペーンを実施します。





2023年6月、登録ユーザー数が300万人を突破、2021年2月から1.5倍の伸び









Progateは全世界の合計登録ユーザー数が2023年6月に300万人を突破し、多くの方にプログラミング学習の第一歩を踏み出す機会を提供することができました。



今回、登録ユーザー数は2021年2月に200万人に到達してから2年4ヶ月でおよそ1.5倍となり、インドネシアでは2023年3月に現地の登録ユーザーが20万人を突破しています。



300万人突破を記念して、3名の方にMacbook Proをプレゼント!









ユーザー数300万人突破を記念して、『プログラミングを学んで実現したい、あなたの夢を教えて!』というテーマでTwitterでの投稿を募り、参加いただいた方の中から3名の方に『Mac Book Pro』をプレゼントいたします。



Progate 合計ユーザー数300万人突破『#コードで描く私の夢』キャンペーン

■ 期間:2023年6月5日(月)~2023年6月20日(火)

■ 応募条件:

プログラミングを学んで叶えたい夢や目標がある方

プレゼント当選後、学習している様子や夢に向かっている様子を取材させていただける方

匿名、顔出しなどは当選者様のご希望に添います。



■ 応募方法:

キャンペーン期間中に、

@progateJP のTwitterアカウントをフォロー

『#コードで描きたい私の夢』をつけて、プログラミングを学んで実現したい夢や目標を投稿



■ 当選発表:当選者の方にはご応募いただいたTwitterアカウントのDMにて、「@progateJP」のアカウントよりご連絡いたします。



■ プレゼント内容

・Macbook Pro(13inch/ M2)

・8コアCPU/ 10コアGPU/ 8GBユニファイドメモリ/ 512G SSDストレージ



■ 注意事項

・本キャンペーンは予告なく、内容の変更や中断・終了する場合があります。

・本キャンペーンへの応募は基本おひとり様につき1回限りとなります。

・当選連絡は「@progateJP」のアカウントからのみ行います。鍵アカウントでの投稿やDMが開放されていない場合は対象外となりますのでご注意ください。

・当選権利を第三者へ譲渡したり換金したりすることはできません。



■ キャンペーン詳細:https://note.com/progate/n/ncf15518c5b30



Progateについて







Progateは、「Empowering everyone to open new doors through programming.」をビジョンに掲げ、『誰もがプログラミングで可能性を広げられる世界』を目指してプログラミング学習サービスを提供しています。



2014年7月設立以降、オンラインプログラミング学習「Progate」は「プログラミング学習の入り口」と評価していただき、2023年6月、ユーザー数は全世界で300万人に達しました。

今後もプログラミングで人生の可能性を広げられる人を世界中に増やすことを目指して、プログラミング学習サービスを展開してまいります。



▶︎Progate:https://prog-8.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-18:16)