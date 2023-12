[東急不動産SCマネジメント株式会社]

東京・お台場の商業施設「デックス東京ビーチ」(以下、当館)は、昨年の冬に引き続きLINEスタンプやグッズなどが大人気のクリエイターにしむらゆうじ氏とのタイアップとして、「時代をはしゃげ!スタジオUG in デックス東京ビーチ」(以下、本イベント)を、2023年12月7日(木)から2024年1月31日(水)まで開催します。

2023年12月22日(金)から2024年1月31日(水)の期間は当館の飲食店舗17店舗にて、にしむらゆうじ氏が本イベント限定で描きおろしたスタジオUGの仲間たちのメインビジュアルを使用した限定メニューを販売します。

※2024年1月18日(木)は休館日です



また、コラボメニューをご注文のお客様には、本イベント限定の繰り返し使えるランチョンマットをプレゼント。当館でしか味わえないコラボメニューをぜひこの機会にお楽しみください。







デックス東京ビーチ限定!スタジオUG飲食店コラボメニュー





期間中、当館の飲食店舗(対象店舗のみ)にてコラボメニューを販売。描きおろしの装飾アイテムを使用した可愛いメニューを楽しめるほか、本イベント限定の繰り返し使えるランチョンマットもプレゼントします。





期間:2023年12月22日(金)~2024年1月31 日(水)

場所:当館の飲食店舗(対象の17店舗のみ、1店舗につき1メニュー)



※数量限定のため、期間中でもなくなり次第終了

※ランチョンマットは1メニューにつき1枚プレゼント



全17店舗に登場するスタジオUG飲食店コラボメニューを一挙ご紹介!





▼アイランドモール1階/シーサイドモール1階





中華そば 天天有

「ラブラビットのいちご練乳アイス」

300円(税込)

爽やかな苺の酸味ととろ~り甘い

練乳ミルクの組み合わせアイスです





うしすけ

「金田こんの特選USHISUKEセット」

6,578円(税込)

うしすけ一番人気の盛合せ

自慢の牛タンと上質な赤身肉が絶品です





BISTRO うしすけ

「金田こんの牛ヒレのガーリックGRILL」

2,178円(税込)

上質な牛ヒレを香り高い

ガーリックソースで仕上げます



▼シーサイドモール3階





ディッピンドッツ・アイスクリーム

「いちごあふれるラブラビットアイス」

500円(税込)

クッキークリームといちごの相性が

抜群の愛にあふれるアイスです





Cha pi/茶妃

「わるめのねこ・さえないこねこ

メルティホイップミルクティー」

704円(税込)

まろっととろけるホイップと香り高い

和アールグレイミルクティーです





Trattoria Pizzeria LOGIC

「ラブラビットのティラミス」

748円(税込)

マスカルポーネクリームとコーヒー

シロップの絶妙な組み合わせが絶品です



▼シーサイドモール4階





MOMI & TOY’S

「ごきげんぱんだの

宇治抹茶ティラミスのクレープ」

680円(税込)

マスカルポーネホイップ、

宇治抹茶のソースで、大人の風味に





ヨゴリーノ

「わるめのねこ・さえないこねこの

やまもりホイップヨゴリーノ」

650円(税込)

ヨゴリーノにホイップクリームと

レインボースプレーをトッピング





天王寺アベノタコヤキやまちゃん

「こねずみのたこ焼き」(ネギチーズのせ 8個入り)

1,000円(税込)

たまたまのせたネギが絶品で

メニューにしてみました





芋蛸

「こねずみのたこ焼き」

(ペアメニュー 8個入り)

910円(税込)

当日販売の全メニューからお好みの

2種類が選べるメニューです





たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋

「考えすぎぴこちゃんのたこ焼き」

(ラヂオ2種盛り 12個入り)

1,000円(税込)

牛すじが入ったラヂオ焼きと

元祖たこ焼きが食べ比べできる一品です





たこ家 道頓堀くくる

「考えすぎぴこちゃんのたこ焼き」

(道頓堀デラックス 12個入り)

1,600円(税込)

くくるの人気の4種が一度に楽しめるセットメニューです





道頓堀 赤鬼

「こねずみのたこ焼き」

(赤鬼オールスター 18個入り)

1,900円(税込)

6種類のいろんな味が楽しめる

道頓堀赤鬼一番人気のメニューです



▼シーサイドモール5階



カフェグリル ビッグシェフ

「わるめのねこ・さえないこねこのなんばんコンビ」

1,500円(税込)

ふわとろオムライスと

本場仕立てのチキン南蛮のセット料理です





カザーナ

「ごきげんぱんだの焼きチーズカレーセット」

1,850円(税込)

チーズごと焼いたカレーと

タンドリーチキンのセットです



▼シーサイドモール6階



1129 by Ogawa

「ごきげんぱんだのバーガープレート」

1,800円(税込)

国産牛100%のパテ使用

ボリューム満点のバーガープレートです





つけ麺らーめん春樹

「金田こんの辛みそ叉焼麺」

1,300円(税込)

冬はやっぱり、ピリッと辛い濃厚味噌!

大判チャーシューが食べごたえ抜群です





にしむらゆうじ氏プロフィール





イラストレーター・まんが家・アニメーター

SNS上でのイラストやまんがの公開、LINEスタンプ販売などで多くのキャラクターを生み出し、

その中でも「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」など「スタジオUG」の仲間たちを中心とした作品を多く発表している。



SNSでの活動だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動を広げ、

YouTubeでは、自身が監督・アニメーション原画を担当するアニメ作品を定期的に発表し、静止画表現に留まらずに幅広い媒体・表現技法へと活動の幅を広げ続けている。





にしむらゆうじの生み出すキャラクターは見た目がかわいらしいだけでなく、表情豊かで人間味にあふれ、生き生きとしている。

そこに癖になる独特の視点やワードセンスを重ねて生み出される世界観に魅了される人が続出し、老若男女問わず幅広い世代に支持されている。



(C) studio U.G. - NishimuraYuji



施設概要





施設名称 :デックス東京ビーチ

所在地 :東京都港区台場1-6-1

店舗数 :約80店舗

営業時間 :店舗により異なる

※最新の営業時間は施設公式HPよりご確認ください

代表TEL :03-3599-6500(受付時間 11:00~18:00)

公式HP :https://www.odaiba-decks.com/

アクセス :電車 ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩2分

りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩5分

車 首都高速11号台場線「台場ランプ」から約3分

首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約4分



