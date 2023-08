[WONDER LINE Co.,Ltd. ]

"軽くて束にならないのにツヤ感UP、べたつかない新感覚ヘアオイルで髪を守る。"新作ヘアオイルで、美髪を手に入れよう。



この度 WONDER LINE株式会社(本社:東京都渋谷区)は、美容機器や美容ツールをアイコンとした、韓国発の美容ブランド「VODANA(ボダナ)」の日本総代理店としてダメージケアと軽さを兼ね備えた新作ヘアオイル「Damage Recovery Hair Oil」を全国のLOFTで9月1日より先行発売いたします。価格は¥2,200(税込)。









日常生活での様々な、髪へのダメージを快適にケアできる新製品「Damage Recovery Hair Oil」を発売いたします。同ブランドのコテやアイロンと合わせて使用することをおすすめいたします。



特に乾燥やダメージが気になる方には、髪に伸縮性と弾力を与えます。このヘアオイルにより、髪はしなやかで美しい状態を保つことができます。「Damage Recovery Hair Oil」で、毎日の髪ケアを一段と充実したものにしましょう。





イメージモデル:ムンガヨン





【プロダクトの特長】







■べたつかないテクスチャー:軽いテクスチャーが特長。さっぱりとオールシーズン使えます。髪に塗ると素早く吸収されます。



■ダメージケア機能:乾燥や、ダメージを受けた髪を健康的でツヤのある髪へと導きます。



■軽い使い心地: 7つの天然オイル成分が含まれており、重さを感じさせない軽いオイルで、束にもなりません。



■香り:高級感のある、フルーティーなローズフローラルの香り





【新製品概要】





商品名:VODANA Damage recovery Hair oil (ダメージリカバリーヘアオイル)

容量:100mL

価格:2,200円(税込)



【販売先】





・9月1日より全国のLOFTにて先行発売開始。(ロフトオンラインでも発売)

※一部取り扱いのない店舗もございます。





・LOFT公式通販サイト

https://www.loft.co.jp/store/goods/search.aspx?search=x&keyword=vodana&brand=VODANA(%E3%83%9C%E3%83%80%E3%83%8A)



・ZOZO COSME

https://zozo.jp/brand/vodana/



・LINEギフト

https://mall.line.me/sb/VODANA





WONDER LINE株式会社について





社名:WONDER LINE株式会社

本社所在地:〒150-0001東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル8階

代表取締役:西岡 宏星

設立:2013年8月8日

事業内容:化粧品の輸入企画販売、ペットブランドの輸出入企画販売

HP:https://www.wonderline.co.jp/



