どのDAPもまだ見たことのない未開の地へ・ピュア1-bitフルディスクリート・フルバランスデザイン



株式会社コペックジャパン(本社:東京都渋谷区)は、2023年3月7日(火)よりCayin(カイン)社製デジタルオーディオプレーヤーN7の販売を開始致します。

Cayin N7は、ピュア1-bit DSD DACを採用し、フルディスクリート部品で構成された超小型1ビットDAC回路を厳選し設計されたDAPです。







Cayin(カイン)は今年2023年に創業30周年を迎えます。

30周年記念イヤーの新製品といたしまして、2023年3月7日(火)よりCayin(カイン)社製デジタルオーディオプレーヤーN7の販売を開始致します。

N7は、ピュア1-bit DSD DACを採用しフルディスクリート部品で構成された超小型1ビットDAC回路を厳選し設計しました。まだ体験したことのないサウンドをCayin N7で体験しよう。



【どのDAPもまだ見たことのない未開の地へ / フルディスクリート・フルバランスデザイン】

ディスクリート化は技術的に困難ですが、オペアンプベースの設計に比べ、音の特徴を微調整する余地があり、優れた性能を発揮します。

通常のステレオ回路はLチャンネルとRチャンネルで構成され、バランス回路は差動入力と差動出力で構成されます。したがって、L+, L-, R+, R-が必要となります。

DAC、LPF、ヘッドフォンアンプをディスクリート回路で構成したDAPはCayinでも初の試みです。N7は左右対称の両面基板を採用し、干渉を最小限に抑え、信号経路のレイアウトや長さを可能な限り統一することに努めました。







【ピュア1-bit DSD DAC / DSDフォーマットのためのディスクリートレジスターネットワーク】

フルディスクリート部品で構成された超小型1ビットDAC回路を厳選し設計しました。



・ディスクリート1ビットDAC:128個(4 x 32)の高精度薄膜抵抗で構成された抵抗ネットワークによりデジタル信号をアナログに変換

・FPGA:デジタルオーディオ信号を拡張し、L+, L-, R+, R-デジタルビットストリームを出力し、フルバランスデコーディングを実現します。

・オーディオブリッジ:DSDをそのまま通過させ、PCMを1ビットに変換してDAC回路に伝送します。

・パワーサプライ:デジタル処理とアナログ処理の異なる機能を個別にサポートする洗練された低ノイズの高絶縁電源回路を搭載



【ディスクリートLPF】

クローズドループゲイン、負帰還、LPFの回路構成のためのディスクリート回路設計

数々の試行錯誤の結果、NPN+PNPバイポーラトランジスタのデュアル構成による対称型A級プッシュプル増幅回路を開発しました。これにより、ボードの省スペース化、低消費電力/放熱で高い性能を発揮することに成功しています。



【ディスクリート・ヘッドホンアンプ】

低ノイズオーディオグレードのJFET(Junction gate Field-Effect Transistor)を差動入力段に、BJT(Bi-polar Junction Transistor)を電圧増幅及び最終出力段に使用した4チャンネル・ディスクリート回路を採用しています。

低インピーダンスのインイヤーモニターやポータブル・フレンドリーなヘッドホン向けに最適化したハイパワー・ローノイズ出力を実現しました。





【デュアルアンプオペレーションモード Class A / Class AB】

プルダウンメニューでA級とAB級を瞬時に切り替えられる「デュアルアンプオペレーションモード」を搭載しています。好みや音楽ジャンル、IEM/ヘッドホンとのマッチングに合わせてサウンドシグネチャーをカスタマイズすることが可能です。







【細部まで徹底したこだわり】

A級アンプは全チャネルがほぼ同じゲインである必要があるため、重要な部品を手作業で合わせ、リフロー前にPCBに取り付けなければなりません。飽和モードでディスクリート部品が完全に安定した動作をするように、静電流を十分に制御する必要があります。 ディスクリート部品が原因で発生する偏差を補正するために、調整が必要です。このため、複数の調整用抵抗を取り付け、PCBAを手動で微調整して、リファレンスデザインに一致させるようにしています。



【デュアルラインアウトとプリアウトを共用】

4.4mmバランス出力と3.5mmシングルエンド出力の両方をラインアウトまたはプリアウトに設定することができます。N7は、ポータブルオーディオ、デスクトップオーディオ、ホームオーディオなど、さまざまな機器との接続が可能です。専用ラインドライバーにより、ラインアウトとプリアウトの信号を独立して処理し、両方の出力がそれぞれの用途に最適化されていることを確認できます。



【クリーンかつ増幅のないラインアウト】

ラインアウトは、ボリュームをバイパスした固定電圧のラインレベル出力です。ヘッドフォンアンプ(ポータブルまたはデスクトップ)やホームオーディオのインテグレーテッドアンプの高音質ソースとして使用できます。ライン入カモードでCayin HA-3Aと接続することも可能です。



【ユニークなポータブル・プリアンプ】

プリアウトは、高精度アナログボリューム付き可変電圧ラインレベル出力です。パワーアンプ(ポータブルまたはデスクトップ)の高品質プリアンプとして使用できます。Cayin C9とはプリ入カモードで接続が可能です。



【プロレベルの超高精度】

オーディオ用プリアンプに採用されているJRC製の低ノイズ・低歪みの電子制御抵抗ラダーアナログボリュームを採用。4チャネル統合型コントローラーにより、2つのステレオボリュームコントローラーよりも高精度かつ低消費電力を実現。専用の真鍮ボリュームノブにはグリップカを高めるパターンを施し、正確なコントロールとエレガントな演出をしています。



【MQA対応】

MQA(Master Quality Authenticated)は、オリジナルのマスターレコーディングの音を再現する数々の賞を受賞した英国の技術です。マスターMQAファイルは完全に認証されストリーミングやダウンロードに十分なサイズです。N7はMQAテクノロジーを搭載し、オリジナルのマスターレコーディングの音を届けるMQAオーディオファイルの再生が可能です。16倍速のMQAデコードをサポートし、最大705.6kl2および768kトのスタジオクオリティの再生を実現します。



【Hi-ResワイヤレスDAC】

複数のBluetooth 5.0オーディオコーデックをサポート

・LDAC(最大96kHz)

・UTA(最大192kHz)

・AAC(最大48kHz)

・SBC(最大48kHz)



受信モードでは、DAPは192kHzまたは96kHzのワイヤレスDACとして機能します。送信モードでは、DAPはBluetoothスピーカーまたはヘッドホンのデジタルソースとして機能します。



【どんなインターフェイスにも対応】

あらゆるHiFiの可能性を解き放つ

デジタル、アナログを問わず、サウンドシステムに必要な入出力を網羅します。



「アナログインターフェイス」

フォンアウト:3.5mm(シングルエンド)、4.4mm(バランス)

ラインアウト/プリアウト:3.5mm(シングルエンド)、4.4mm(バランス)



「デジタルインターフェイス」

I2S出力(Mini-HDMI)、SPDIF Coaxial出力(USB-C経由)、USB Audio入力/出力 (USB-C経由)

Bluetooth(送受信):LDAC、UAT、AAC、SBC



【電気の力は、すなわち音楽の力】

HiFiの基本:

クリーンで安定した電源供給は、優れたオーディオ性能の基本です。高価な部品を使用するよりも、すべてを最適な状態に維持するための適切な電源供給が重要です。Cayinは、DAPのような非常にコンパクトな製品であっても、電源供給システムの設計に細心の注意を払いました。1ビットDACは抵抗の精度に関する要求を緩和しましたが、慎重に設計されたノイズシェーピングの前処理と干渉のない厳格な電源システムを必要とします。



実装にも徹底的にこだわっています:

デジタルオーディオ回路とアナログオーディオ回路の電源を独立させ、電源の干渉やその波及効果を最小限に抑えるため、マルチスレッド方式を採用しています。デジタルオーディオ回路への電源供給は、さらに異なる電圧要件に従って異なる独立したセクションに分割され、デジタルオーディオ信号が補助デバイスによって影響を受けないことを確認します。また、電源システムのダイナミック性能を高めるため、N7では一次フィルター回路にPOSCAPタンタルポリマーコンデンサーを採用しています。また、プレミアムセラミックコンデンサー(NPO、X7R)も電源システムに広く使用しています。





【安定した高パフォーマンスシステム】

64ビットSnapdragon 665,4G RAM、高性能FPGAによる独自コーディング

カスタマイズされたAndroid 12.0,Google Playプリインストール。また、音楽プレーヤーやストリーミングアプリを自由にインストールできます。DTA (Direct Transport Audio)によりローカルでの再生時にインストールしたすべてのアプリケーションがSRCをバイパスするため高音質で楽しめます。64GB内蔵ストレージ、最大1TBのTFカードに対応。USB OTGからの直接再生も可能です。



【オンラインでも音楽を楽しむ】

2.4GHz/5GHzデュアルバンドWiFi:

ワイヤレスアンテナとしてアルミニウムフレームを使用することにより、WiFi接続を強化し、より快適で安定したオンラインストリーミング体験を提供します。また、無線でのOTAファームウェアアップグレードをサポートします。





【モバイルによるシステム全体のコントロール】

HiByCast経由でスマートフォンと接続:

スマートフォンを利用して、同じUIと機能でDAPをコントロール出来ます。すべてのアプリケーションとシステム機能をリモートで利用可能です。

・音量調整および再生

・音楽ライブラリの管理、また閲覧

・サードパーティアプリケーションのインストール、操作および管理

・接続性、セキュリティ、アクセシビリティなどのシステムセットアップも行うことができます。





【急速充電で長時間再生を実現】

3.8V 9000mAHの巨大なリチウムバッテリーと綿密に調整された電源管理システムを採用。PD2.0による急速充電により、約2時間でDAPを20%から80%まで充電することができます。3.5mmシングルエンドイヤホンで最大10時間、4.4mmバランスで最大8.5時間の連続再生が可能です。







■仕様

・MCU:Snapdragon 665

・System:Customized Android 12

・Display:5" (1080 x 1920) TFTマルチポイントタッチスクリーン

・Google Play:インストール済み

・ロスレス:DTA bypass Android SRC

・メモリ:4GB LPDDR4 RAM

・ストレージ:64GB内蔵ストレージ + MicroSD 1 slot(~1TB)

・Wi-Fi:2.4G/5G IEEE 802.11a/b/g/n/ac

・デフォルトプレーヤー:Cayin Music; HiByMusic (HiByCast supported)

・Bluetooth:BTv5.0 with LDAC, UAT, AAC, SBC *aptX and aptX HD はアップデートにより対応予定

・マルチカラースマートLED:再生中楽曲のサンプリングレート表示、ホーム、充電インジケーター

・サイズ:142 x 77.8 x 22.2 (mm)

・重量:~380g

・オーディオブリッジ:All-to-DSD512

・FPGA:Re-clock, De-jitter, DDC

・DAC:フルバランスディスクリート抵抗ネットワーク ピュア1-bit DSD DAC

・LPF:ディスクリートBJT回路

・ボリュームコントロール:4 Channels electronic

・ヘッドホンアンプ:ディスクリート4チャンネルフルバランス

・フォンアウト:3.5mm(シングルエンド)、4.4mm(バランス)

・ラインアウト/プリアウト:3.5mm(シングルエンド)、4.4mm(バランス)

・デジタルインターフェイス:I2S出力(Mini-HDMI), SPDIF Coaxial出力(USB-C経由), USB Audio入力/出力 (USB-C経由)

・USB-Type-C:USB3.1 , PD2.0 (QC2/3は非対応), OTGストレージ, USB Audio (入力/出力), S/PDIF

・物理操作:ボリュームノブ、電源ON/OFF、再生関連操作ボタン

・筐体:CNCアルミニウム(サンドブラスト加工)

・バッテリー:3.8V 9000mAh (34.2Wh)

・内蔵バッテリー持続時間:~8.5時間(3.5mmシングルエンド/Class A)、 ~10時間(3.5mmシングルエンド/Class AB)、 ~6.5時間(4.4mmバランス/Class A)、 ~8.5時間(4.4mmバランス/Class AB)*テスト環境:スクリーンオフ、無線オフ、32Ω、Midゲイン、Class AB、ボリューム30、44.1kHz WAV音源を再生

・充電時間:~5.5時間(5V-2A)、 0%-100%:~4.5時間(Quick Charge PC2.0 9V/2A)※20%-80%は約2時間・同梱品:Cayin N7 マスタークオリティ DAP x 1、ユーザーガイド x 1、強化ガラス製スクリーンプロテクター x 1、Hi-Res オーディオタグ x 1、専用保護ケース x 1、Type-C USB ケーブル x 1、4.4mm to 2.5mm 変換アダプター x 1、3.5mm to 2.5mm 変換アダプター x 1

・価格:289,850円(税込)



※画像はイメージです。

※商品仕様および外観はリリース時のものであり、予告なく変更する可能性があります。



