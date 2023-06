[株式会社商船三井]

~資金調達手法の多様化で地域戦略の深度化に貢献~



株式会社商船三井(社長:橋本剛、本社:東京都港区、以下「当社」)は、COSCO SHIPPING LNG Investment (Shanghai) Co., Ltd.、CNOOC Gas and Power Singapore Trading & Marketing Pte. Ltd.、CETS Investment Management (HK) Co., Limitedと共同出資参画した会社を通じ、Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.(以下「BOCOM Leasing」)と、中国の滬東中華造船(集団)有限公司(Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co.,Ltd.)で建造中の新造LNG船3隻に関して、リース契約を締結しました。BOCOM Leasingは中国交通銀行の子会社で中国では最大手のリース会社で、当社にとって中国リース会社との初めての契約となります。







当社グループは、経営計画「BLUE ACTION 2035」における“地域戦略”において、中国を含む新興国地域での事業拡大を掲げております。本リース契約は地域戦略に則り、当社が中国パートナーと連携し、地場金融機関との契約を実現したものです。当社は、このような取組を通じて資金調達ソースの拡充と資金調達手法の多様化を図り、競争力を強化するとともに、中国をはじめとするアジア市場での存在感を高めながら、“地域戦略”の実現を目指します。



