ここには、新しい夜の時間が流れている



「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」は、2023年10月4日(水)19:00より、「ヨルハラ」ライブをスタートします。音楽があり、ディナーがあり、ギャラリーがあり、アルコールがあり、ヒトがいる。おとながカルチャーと遭遇する場所で、ここでしか聞けない話を聞きながら、ここにしかないディナーと厳選されたワイン&クラフトビールの特別なおとなの豊かな時間をお届けします!





株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)が運営する「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」にて、2023年10月4日(水)19:00より、「ヨルハラ」ライブをスタートいたします。











■「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」公式サイト:https://ukcg.jp/



世界には、存在しているはずなのに未だ存在していないものがあります。お昼のイメージが強いオモハラエリアで、「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」が“原宿の夜”を作ります。



「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」には、新しい夜の時間が流れています。Bar Galleryのミッションでもある、セレンディピティを生み出すこと、おとなとおとなが遭遇する、おとながカルチャーと遭遇する場所であることをより深く表現するために、これまで隔月で行っていたミュージックライブをマンスリーに、2023年10月4日(水)からは、さまざまなジャンルのクリエイターが、ご自身のキャリアの初期(Unknown期)とその当時に聴こえていた音楽、そして、原宿や渋谷で“どう遊び?どう学んだ?”か、などを飲みながら語り合うトークライブを、毎週水曜の夜、開催いたします。



「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」は、2023年4月14日のオープン以来、「Unknownなマンガギャラリー」「モノトーンメニューカフェ」として、たくさんの方々にご利用いただいております。そして、19時を過ぎた頃からの原宿の夜に、あらたな可能性を感じ研究を続けてきた5か月でもあります。



夜の原宿(ヨルハラ)は、昼間とは全く違う表情です。原宿を訪れる方の姿はまばらになり、家路を急ぐ、原宿でお仕事をされていた方が目立ちます。

そこで、私たちは、19時以降を「Bar Time」とし、夜の原宿を「ヨルハラ」と呼び、原宿でお仕事をされている方々へのクーポンの配布と、少し静かになった原宿の路地裏に“大人の出会う場”を生み出すという活動を開始します。



60年代、70年代の夜の原宿が、多くのクリエイターとその仲間の“たまり場”であったように、もう一度、ヨルハラに大人が集まる場を生み出していけたらと考えています。



原宿の夜が、ここから始まり、やがて、原宿全体に、昼とはちがう景色をもつ新しい夜の街が現れるような特別なおとなの豊かな時間をお届けしてまいります。





「ヨルハラ」ライブ





10月4日より、さまざまなジャンルのクリエイターが、ご自身のキャリアの初期(Unknown期)とその当時に聴こえていた音楽、そして、原宿や渋谷で“どう遊び?どう学んだ?”か、などを飲みながら語り合うトークライブを、毎週水曜の夜、開催します。

また、「ヨルハラ」ライブスタートに合わせ、Unknownなメニューも登場します。



【music liveコンセプト】

Unknownな才能の音楽アーティストによる弾き語りライブ。

自分自身の曲に加えて、影響を受けたアーティストの楽曲をカヴァー。



【music live出演アーティスト】

10/25:スズキケント、マビ江

11/29:ナカムラヒカル(JunkieMachine)、佐藤優希(リチカ)



【talk liveコンセプト】

現在、第一線で活躍しているクリエイターのキャリアスタート時を「Unknown期」と見立て、

”あの頃と聴こえていた音楽”、そして”どう遊び?学んだ?”のかを飲みながら語るオフレコトーク。





【talk live出演クリエイター】

10/4: 織田笑里(事業プランナー)

10/11:延江浩(ラジオプロデューサー)

10/18:柴田英里佳(美容師)

11/1: 伊藤主税(映画プロデューサー)

11/8: 佐橋佳幸(ギタリスト/プロデューサー)

11/15:古川裕也(クリエイティブディレクター)

12/6: 山村光春(編集者/コピーライター)

12/13:村上雅彦(ゲームクリエイター)

※敬称略





クラフトビール UKCGセレクション





クラフトビールUKCGセレクションは、日本各地で誕生している数多くのクラフトビールの中から、

UKCGのスタッフにとって、unknownなブランド(=飲んでみたい)を、お取り寄せ、出来る限り体験しやすい価格で提供するものです。



常時、クラフトビールをThe The Unknown Cafe Gallery Harajukuが3種厳選して用意いたしますが、最初のセレクションは、

1)清里高原のクラフトビール「八ヶ岳ビール タッチダウン」より、World Beer Award2023にて世界最高賞を獲得している一杯目専用生ビールというユニークな「ファーストダウン」。



2)京都ビアラボより京都・宇治茶の最高品質を誇る「和束」産の茶葉を使用した「茶ビール」。



3)The Unknown Cafe Gallery Harajukuのスタッフの幼馴染の方が手掛ける新進気鋭のクラフトビール、浅草橋のクラフトビールベクターブルーイングより「ねこぱんち」



若手漫画家のこだわりのマンガを愛でながら、こだわりの醸造家が提案しているクラフトビールをお楽しみください。



原宿ワーカー専用裏メニューのご提供スタート





ランチタイムのみ、ご提供させていただいている人気のカツサンドに、ヨルハラbar timeセットとして、ワイン、クラフトビールをセットに出来る裏メニュー「原宿ワーカーセット」をご用意いたします。

「原宿ワーカーセット」をご注文いただけるとお会計から15%オフになる原宿ワーカー割りも同時に実施します。

仕事帰りに一杯飲みながらカツサンドを食べ、仲間と語る時間や他の方と出会う場を一緒に作ってみてはいかがでしょうか。



※The Unknown Cafe Gallery Harajukuが店舗を巡ってお渡しした専用クーポンをお持ちいただいたお客さまが対象となります。









店舗概要





【店舗名】 :「The Unknown Cafe Gallery Harajuku」 (アンノウン カフェ ギャラリー ハラジュク)

【オープン】 :2023年4月14日(金)

【所在地】 :〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-6-2 原宿べルピア1F

【営業時間】 :11:00-23:00

【年間休日】 :不定休 (営業時間の確認などは、カフェ公式サイトをご覧ください。)



