サンステラ最大級の3Dプリンター割引を実施!



詳細URL:https://sunstella.co.jp/blogs/column/2023blackfriday





コンシューマー向けの3Dプリンター・マテリアルの輸入販売を手掛ける、

株式会社サンステラ は、ブラックフライデーセールに合わせて、最大67%OFFのお得なセールを開催いたします。サンステラ最大級の割引規模です!

この機会に、ぜひお買い求めください!





期間





2023年11月24日(金)17:00~11月30日(木)23:59



・開催サイト





https://sunstella.co.jp/blogs/column/2023blackfriday



※サンステラが運営する他のサイトでは実施されません。



対象製品











【UniFormation】

GKtwo 12K+高剛性レジン ¥176,000→¥140,800

本体価格から20%OFF ※予約製品

UniFormation純正高剛性レジン ¥7800→¥6240 20%OFF



【Creality】

HALOT ONE PLUS ¥77000→¥30800 60%OFF

HALOT MAGE PRO 8K+高速レジンブルー ¥99000→¥62,925 本体価格から37%OFF

HALOT MAGE 8K+高精細レジン ¥66000→¥52900 本体価格から20%OFF

CR-SCAN Ferret ¥88000→¥33,955 62%OFF

Ender-3 S1 Pro+PolyMax3kg巻 ¥69900→¥52425 本体価格から25%OFF

Ender-3 S1 Plus+PolyMax3kg巻 ¥79800→¥51935本体価格から35%OFF

CR-10SE ¥73700→ ¥6633010%OFF



【Anker】

Anker make M5 ¥99900→¥69300 30%OFF

AnKer make M5C ¥69900→¥4899330%OFF

【Elegoo】

Saturn2 8K ¥148000→¥49,999 67%OFF

MERCURY PLUS 2 V2.0 ¥21000→¥11200 47%OFF



【BambuLab】

※会員登録の上TOPページよりお買い求めください。

P1P ¥109000→¥9265015%OFF

P1S ¥119000→¥109000 ¥9000 OFF

P1SCombo ¥159000→¥149000 ¥10000 OFF



【キャンペーン対象外の3Dプリンター全製品】

期間中、通常価格からポイント2%還元





商社様・代理店様へ

当キャンペーンはサンステラ3Dモールのみでの開催となります。

オフラインによる決済や仕入れ発注の場合適用されませんのでご了承ください。





株式会社サンステラについて

株式会社サンステラはPolymaker・UniFormation・RAYSHAPEブランドの日本総代理店、Creality・AnkerMake・BambuLab・Tiretime・SHINING 3Dブランドの日本正規代理店として、世界中の優れた3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポートを行っています。

11年に及ぶ3Dプリンターのサポート実績と、お客様に安心してお買い求めいただける体制を整えており、2007年の創業より3Dプリンティング分野に対して多くの革新をもたらしています。

2023年からは家電量販店での3Dプリンター実店舗取扱を開始いたしました。





株式会社サンステラ(概要)

本社: 〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-7-3東池袋5丁目ビル6F

代表者: 代表取締役 和田 裕介

設立: 2007年3月

資本金: 1,000万円

TEL: 03-5391-9308

事業内容: 3Dプリント機器・各種造形材料の輸入販売・技術サポート

関連会社: 株式会社フュージョンテクノロジー(2014年7月設立)

公式サイト: https://sunstella.co.jp/



