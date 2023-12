[株式会社令和トラベル]

~「LOVE THE PHILIPPINES」プロジェクトに参画し、6つ特典がついたおトクなツアーを販売~



「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションにする株式会社令和トラベル(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:篠塚 孝哉)が運営する海外旅行予約アプリ『NEWT(ニュート)』は、この度、2023年12月よりフィリピン政府観光省が実施する「LOVE THE PHILIPPINES」プロジェクトに参画します。

今回のプロジェクトにより、2023年12月28日(木)までにご予約いただくとアロママッサージ60分体験など3万円相当の6大特典がつく特別なプランをご用意いたしました。



◆『NEWT』キャンペーンサイト:https://newt.net/spl-phl?utm_medium=pr







■フィリピンの魅力を発信する「LOVE THE PHILIPPINES」プロジェクト

今回参画することになった「LOVE THE PHILIPPINES」は、フィリピンを訪れる観光客にフィリピンを愛してもらいたいという思いを込めてフィリピン政府観光省が2023年6月に開始したプロジェクトのスローガンです。



海外旅行予約アプリ『NEWT』でも、このスローガンに共感し、フィリピンの美しい自然や豊かな文化などの魅力を発信しようとプロジェクトに参画いたしました。

フィリピンはセブ・ボホールのようなビーチリゾート、マニラ・クラークをはじめとしたシティと幅広いニーズに応えることができます。これからは波も穏やかで雨の量もすくなる観光には絶好のシーズンが始まります。『NEWT』では6大特典がついたおトクなセブのツアーから始まり、ボホール、マニラ、クラークのツアーの販売も順次開始いたします。



■セブ島を満喫!3万円相当の6大特典

今回のキャンペーンでは、セブ旅行を最大限満喫していただくために航空券・ホテル・空港送迎がついた通常のパッケージツアーに加えて豪華な3万円相当の「6大特典」をご用意します。2023年12月28日(木)までのご予約限定です。ぜひこの機会にセブ島旅行をご検討ください。



1)Wi-Fiルーターを滞在中無料で貸し出し

2)ヒルトゥガン島・ソルパ島でのアイランドホッピング

3)アロママッサージ60分体験アロマ

4)滞在中ラウンジでのランチまたはディナー提供

5)フィリピンの人気オーガニックブランドのスキンケアセットをプレゼント

6)ホテル滞在者専用のプライベートビーチ入場券をご用意

※販売するホテルによって特典内容が一部変更となる場合がございます。詳細は各ツアーをご確認ください。



■令和トラベル 会社概要

令和トラベルは「あたらしい旅行を、デザインする。」をミッションに、海外旅行におけるあたらしい体験や、あたらしい社会価値の提供を目指すデジタルトラベルエージェンシーです。2022年4月より、海外旅行予約アプリ『NEWT』を提供しています。旅行業界における予約や管理業務のDXを最大化し、これまでになかった“かんたん・おトク・えらべる・あんしん”なパッケージツアー等を提供していきます。海外旅行というエクスペリエンスを通じた社会価値の創造に挑戦します。



名称 :株式会社令和トラベル

所在地 :東京都渋谷区桜丘町16-13 桜丘フロントIIビル 6F

代表者 :代表取締役社長 篠塚 孝哉

創業日 :2021年4月5日

事業内容:旅行代理店業

登録免許:第一種旅行業(観光庁長官登録旅行業:第2123号)

所属協会:JATA(一般社団法人日本旅行業協会)正会員、IATA(国際航空運送協会)公認代理店

