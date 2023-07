[一般社団法人十和田奥入瀬観光機構]





夜空に輝くバルーンランタン、灯ろう流し、花火と共に、ご参加の方全員で幻想的な夜景を作る十和田湖湖水まつり。夜にクライマックスを迎えるイベントですが、日が暮れるまでは、縁日ゲームなどを楽しむことができ、併催行事にもお気軽にご参加できる企画としております。

この度は、開催各日(7月15日(土)、16日(日))15:00よりご鑑賞いただける舞台イベント「ストリートパフォーマンス」の詳細が決まりました。パフォーマーの演技や音楽が披露されるコンテンツですので、ぜひご案内させていただきたく存じます。

ご多忙の中、誠に恐縮に存じますが、取材、ご紹介賜りますようお願い申し上げます。

日時





2023年7月15日(土)、16日(日)15:00~20:00

※小雨決行です。荒天の場合は中止といたします。

場所





十和田湖畔休屋 桟橋前広場

出演者(敬称略)





プロパフォーマー(出演順)

◎ねじりんごsawa

青森県在住。青森県内を中心に、バルーンショーやバルーン教室、イベント装飾などで人々に笑顔を届けているパフォーマー。風船の全国大会で数々の受賞歴があります。



◎ISAMI

青森県在住。リングやカードなどを華麗に操るマジシャン。国内の多数のマジック大会で優勝したほか、2020年はオンラインで行われた国際コンテスト(JL MAGIC2020)でもチャンピオンに輝きました。



◎アット

青森県在住。ボールやクラブなどを軽快に操るジャングリングパフォーマー。観客と一体になって盛り上げるパフォーマンスは評判。ジャングリングの大会で多数優勝したほか、テレビやイベントの出演歴も豊富。



◎おぉちゃん

秋田県在住。風船を思いのままに瞬時に作り出すバルーンアート作家及びバルーンパフォーマー。空間バルーン装飾を手掛けて、イベントなどでバルーンショーを披露するほか、バルーン教室の講師としても努めています。



公募パフォーマー(出演順)

◎ギュゼルオリエンタルダンス

自己紹介:

十和田市唯一のベリーダンスチーム、ギュゼルオリエンタルダンスです。ギュゼルとはアラビア語で綺麗という意味です。私たちは綺麗な心で綺麗な衣装を纏って、曲を表現したいと思っています。今日はお祭りなので、皆様に馴染みのある曲や明るい曲を取り入れてみました。皆様の心に花が咲くようなダンスを披露できればと思います。



◎愛野由梨奈(あいのゆりな)

自己紹介:

十和田市出身在住のシンガーソングライター。三沢市のカフェや八戸市でのライブステージ、地元十和田市の屋外イベントに出演し音楽で地域を活気づける活動やストリートライブも行っています。



◎Nānā no moe(ナナナーモエ)

自己紹介:

十和田市、三沢市で活動しておりますフラ&タヒチアンダンスサークルNānā no moe(ナナナーモエ)です。子供たちの可愛いらしいフラや、情熱的なタヒチアンダンスを披露します。十和田湖湖水まつりにハワイの風ををお届けします。



◎馬花道(ばかどう)

自己紹介:

十和田市で活動している馬花道です。馬の花道と書いて「ばかどう」。十和田市が誇る馬となりかわり、ゆく先々で花道を作り輝きながら踊り通りたい。そんな想いで演舞している我々の伝家の宝刀「馬タップ」は、是非ご覧いただきたいし、是非一緒にタップしていただきたい!激しく美しく馬らしく、一生懸命演舞いたしますので、よろしくお願いいたします!



◎FootStep

自己紹介:

FootStepは弱さのある子どもも自信の無い大人も、みんながダンスを通して心身ともにたくましくなる事を目的として、小学生~シニアまでが日々練習に励んでいます!



◎sumloop(サンループ)

自己紹介:

十和田市で活動しているダンススクールsumloop(サンループ)です! 4歳から高校生までのダンス好きが集まって毎週楽しくレッスンしています! 自分たちのカッコイイを表現してパフォーマンスするのでぜひ見てください!! 見学体験も募集中です!!



タイムテーブル





◎7月15日(土)

<ストリートパフォーマンス>

15:00~ ギュゼルオリエンタルダン(ベリーダンス)

15:30~ 愛野由梨奈(シンガーソングライター)

16:00~ Nānā no moe(フラ&タヒチアン)

16:30~ 馬花道(よさこい)



<プロパフォーマーライブ>

17:00~ ねじりんごsawa(バルーンパフォーマー)

17:30~ ISAMI(マジシャン)

18:00~ アット(ジャングリング)

18:30~ ねじりんごsawa(バルーンパフォーマー)

19:00~ ISAMI(マジシャン)

19:30~ アット(ジャングリング)

20:00終了



◎7月16日(日)

<ストリートパフォーマンス>

15:00~ FootStep(ダンス)

15:30~ sumloop(ヒップホップ)

16:00~ 愛野由梨奈(シンガーソングライター)

16:30~ 馬花道(よさこい)



<プロパフォーマーライブ>

17:00~ おぉちゃん(バルーンパフォーマー)

17:30~ ISAMI(マジシャン)

18:00~ アット(ジャングリング)

18:30~ おぉちゃん(バルーンパフォーマー)

19:00~ ISAMI(マジシャン)

19:30~ アット(ジャングリング)

20:00終了

第58回十和田湖湖水まつりについて







十和田湖の夏の風物詩である十和田湖湖水まつりは今年、「バルーンランタンと灯ろう流しと花火で祈る」を副タイトルに掲げ、2020年以来好評をいただいていますランタンリリースやナイトクルーズのほか、灯ろう流しとメッセージ花火もメインコンテンツに入れて、さらなる充実の企画といたしました。詳しくは公式HPにて販売しております。



▶︎イベント名

第58回十和田湖湖水まつり

~バルーンランタンと灯ろう流しと花火で祈る~



▶︎開催日時

2023年7月15日(土)、16日(日)

15:00~21:00



▶︎メイン会場

十和田湖畔休屋 桟橋前広場

(〒018-5501 青森県十和田市奥瀬字十和田湖畔休屋486)



▶︎公式HP

https://kosuimaturi.com/



▶︎主催

十和田湖湖水まつり連携会議

一般社団法人十和田奥入瀬観光機構(TOWADA TRAVEL)



▶︎後援

十和田八幡平国立公園管理事務所

青森県十和田市

秋田県小坂町



▶︎お問合せ

十和田湖湖水まつり事務局(十和田湖観光交流センター「ぷらっと」)

電話:0176-75-1531



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/01-14:46)