[エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社]

MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」にて行われたスペシャルパフォーマンス「Earth as a Circuit」





エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社(本社:東京都港区/代表:加藤信介)が企画・運営するアート専門番組「MEET YOUR ART(MC:森山未來)」は、本日19:00にMEET YOUR ART 3周年を記念して森山未來×ハラサオリによるパフォーマンス映像を配信いたします。(https://youtu.be/c0QQc97Jo2k)



「MEET YOUR ART」は、チャンネル登録者数約6万人のアート専門YouTube番組を中心とするアートプロジェクトです。本日、チャンネル開設 3周年を記念し、MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」(10月6日-9日開催)エキシビジョン会場にて実施された、森山未來とハラサオリによる一夜限りのスペシャルパフォーマンス「Earth as a Circuit」の映像を配信いたします。



本日19:00公開: https://youtu.be/c0QQc97Jo2k



【森山未來】

1984年、兵庫県生まれ。

5歳から様々なジャンルのダンスを学び、15歳で本格的に舞台デビュー。

2013年には文化庁文化交流使として、イスラエルに1年間滞在、Inbal Pinto&Avshalom Pollak Dance Companyを拠点にヨーロッパ諸国にて活動。

「関係値から立ち上がる身体的表現」を求めて、領域横断的に国内外で活動を展開している。

俳優として、これまでに日本の映画賞を多数受賞。

ダンサーとして、第10回日本ダンスフォーラム賞受賞。

監督作として、ショートフィルム「Delivery Health」「in-side-out」などを手がける。

2021年3月11日には京都・清水寺でのパフォーマンス「Re:Incarnation」の総合演出を務め、東京2020オリンピック開会式では鎮魂の舞を踊った。

2022年4月より神戸市にArtisti in Residence KOBE(AiRK)を設立し、運営に携わる。

ポスト舞踏派。



【ハラサオリ】

東京/ベルリン在住。ダンスアーティスト。デザイン論や生態心理学を引用しながら、身体、光、音、空間、テキストなど多様なメディアを用いた上演型作品を制作する。近年は社会と身体の間に横たわる権力関係に着目したコレオグラフィックリサーチを展開中。

また舞台芸術のみならず、音楽、ファッション、映像などの他分野とも積極的に関わる。これまでのコラボレーターに大谷能生、山川冬樹、小田朋美、角銅真実、蓮沼執太、U-zhaan、NIKE、BLESS、岸裕真など。

東京藝術大学デザイン科修了。ベルリン芸術大学舞踊科修了。Dance Base Yokohamaレジデンスアーティスト。武蔵野美術大学非常勤講師。

www.saorihala.com





