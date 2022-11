[ポスタス株式会社]

12月7日(水)~9日(金)、幕張メッセにて開催



クラウド型モバイルPOSレジの「POS+(ポスタス)」を提供するポスタス株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:本田 興一、以下「当社」)は12月7日(水)~9日(金)の3日間、幕張メッセにて開催される 「第1回 スマートレストラン EXPO」に出展いたします。

「第1回 スマートレストラン EXPO」は、飲食店・レストランにおける人材不足、DX・業務効率化などの課題を先端テクノロジー(ロボット・AI・システムなど)で解決するための展示会です。400社のサービス・デモを直接体験しながら商材を比較検討できます













「POS+」のブースではセルフレジ/券売機やPOS一体型キャッシュレス決済端末など、感染症対策に有効な非対面・非接触サービスをご用意し、注文~会計までのフローを分かりやすくご説明します。「お客様、スタッフに安心して店舗を利用してもらいたい」、「店舗の業務を効率化してコストを削減したい」とお考えの皆さまこの機会にぜひ「POS+」のブースで実機をお試しください。





今後も当社は、業界特化のクラウド型モバイルPOSレジやセルフレジ/券売機などの非接触・省人化サービスの提供を通じて、サービス事業者様(飲食店・小売店・理美容店)の人材不足解消と生産性向上を支援してまいります。



■主な出展内容



※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です



■POS+(ポスタス)の製品・サービスに関するお問い合わせはこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry



・セルフレジ・券売機の両機能を持つ「POS+ selfregi(ポスタスセルフレジ)」

「POS+ food」のオプションサービスである「POS+ selfregi」は、お客様自身でレジの画面を操作し、注文・会計を行っていただくサービスです。お客様とスタッフの対面・接触機会を低減することで、感染症のリスクを抑えるとともに、注文・会計業務の工数削減により省人化を実現します。また、一台でセルフレジ(事後精算)・券売機(事前会計)に切り替えて使うことができるため、ランチタイムとディナータイムで変化する店舗オペレーションにも柔軟に対応できます。



・お客様自身のスマホで注文が完結「POS+ self order(ポスタスセルフオーダー)」

「POS+ food」のオプションサービスである「POS+ self order」は、お客様自身のスマホでQRコードを読み取り、スマホ上で注文を行っていただくサービスです。お客様とスタッフの対面・接触機会を低減することで、感染症のリスクを抑えるとともに、注文業務の工数削減により省人化を実現します。また、スタッフを呼び出すことなく注文追加が可能になるため、接客機会の損失を防止して客単価の向上に貢献します。



・POS一体型のキャッシュレス端末としても使える「stera terminal(ステラターミナル)」

「stera terminal」は三井住友カード株式会社が提供する次世代決済プラットフォーム「stera」のオールインワン端末です。POS+のPOSレジと連携することができ、一台でクレジットカード、電子マネー、QRコード等、さまざまな決済手段への対応が可能です。POSレジとの連携で金額の二度打ちによる会計ミスを防止、決済手段に合わせていろんな端末を用意する必要がないため、カウンターの省スペース化と業務の効率化を実現します。さらに、端末上のアプリマーケットプレイス「stera market」から「POS+」のアプリをインストールすることで、「stera terminal」においてPOSレジ機能や店舗管理機能、一元化された分析レポート機能などが利用可能となり、POS一体型のキャッシュレス端末としてお使いいただけます。



■出展概要







■POS+ 導入に関するご相談はこちら

詳細な仕様や料金プランなど、導入に関するご相談はこちらからお問い合わせください。

https://www.postas.co.jp/inquiry



■ポスタス株式会社および「POS+」について < https://www.postas.co.jp/ >

ポスタス株式会社は、2013年5月のサービス提供から、有償POSレジで国内トップクラスのシェアを誇るまで成長したクラウド型モバイルPOSレジ「POS+(ポスタス)」の事業を、パーソルグループのパーソルプロセス&テクノロジー株式会社より承継する形で、2019年12月2日に設立いたしました。

「POS+」は、店舗の売上向上や店舗運営担当者の業務負担軽減による生産性向上を実現し、また従業員にとって 利便性の高い機能を搭載する店舗向けソリューションです。飲食店向け「POS+ food」や小売業向け「POS+ retail」、理美容向け「POS+ beauty」のクラウド型モバイルPOSレジをはじめ、セルフレジ・券売機「POS+ selfregi」、モバイルセルフオーダーサービス「POS+ self order」、テーブルトップオーダーサービス「POS+ TTO」などの様々なソリューションで、効率的な店舗運営を支援いたします。



■「PERSOL(パーソル)」について < https://www.persol-group.co.jp/ >

パーソルグループは、「はたらいて、笑おう。」をグループビジョンに、人材派遣サービス「テンプスタッフ」、 転職サービス「doda」、ITアウトソーシングや設計開発など、人と組織にかかわる多様な事業を展開しています。グループの経営理念・サステナビリティ方針に沿って事業活動を推進することで、持続可能な社会の実現とSDGsの達成に貢献していきます。また、人材サービスとテクノロジーの融合による、次世代のイノベーション開発にも積極的に取り組み、市場価値を見いだす転職サービス「ミイダス」、テクノロジー人材のエンパワーメントと企業のDX組織構築支援を行う「TECH PLAY」、クラウド型モバイルPOSレジ「POS+(ポスタス)」などのサービスも展開しています。



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/24-21:16)