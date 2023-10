[株式会社100]

HubSpot CRMの導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村 慶)は、2023年11月16日(木)に株式会社シーラベル(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:渡辺 敬吾)が主催するオンラインセミナー「BtoBマーケティングDX Summit」に登壇いたします。







「BtoBマーケティングDX Summit」は、BtoBビジネスを加速させる、マーケティングDXの最新事例をご紹介するイベントです。今回は、リードナーチャリングをテーマに、リードナーチャリングをこれから始めたい、実践しているが課題があるという方向けに最新事例をご紹介します。



BtoBマーケティングのデジタル化が加速し、リード獲得数が増加したものの、売上につながるリードの見極め方や営業チームへの引き渡しで悩んでいるマーケティング担当者も多いのではないでしょうか。本イベントでは、ナーチャリングの考え方、実践方法の他にメールマーケティングやイベントマーケティング、ホットリードの作り方などを、マーケティングに熟達した講師陣が講演形式でわかりやすくお伝えします。



株式会社100の代表取締役 田村慶が、9時35分から10時15分のセッションで「一方通行のリードナーチャリングを変える:購買者視点での新たな戦略」をテーマに講演いたします。



このような方にお勧めのウェビナーです

・具体的に何から取り組んだらよいかわからない

・メールマーケティングをはじめたい・効果を上げたい

・リードの解像度を上げて効果的な施策を打ちたい

・ホットリードを可視化したい



セミナー概要





セミナー名称:BtoBマーケティングDX Summit

開催日時:2023年11月16日(木)9:30 ~ 12:00

開催場所:オンライン(Zoom)

主催:株式会社シーラベル

参加費:無料

申し込みページ:https://bit.ly/45DMtTG



登壇情報





登壇時刻:9:30~9:35

Keynoteセッション「一方通行のリードナーチャリングを変える:購買者視点での新たな戦略」



現代のビジネスシーンにおけるリードナーチャリングは、企業中心のアプローチが主流となっていますが、このセミナーではその常識を覆します。購買者の行動をより深く理解し、それに即したナーチャリング戦略を探るためのセッションとなります。



購買者は一つの企業からの情報だけで決断を下すのではなく、多岐にわたる情報源から自らの判断を練り上げています。この現実を踏まえ、企業がどのように購買者の真のニーズに対応し、信頼関係を築き上げていくのか。一方的なコミュニケーションの罠から脱却し、購買者中心の新しいリードナーチャリング戦略へとシフトするためのヒントをお話しいたします。



登壇者詳細





田村 慶(たむら けい)

株式会社100 代表取締役



2018年、株式会社100(ハンドレッド)を創業。2023年8月にHubSpotエリートパートナー認定。国内初のHubSpotコミュニティチャンピオン、HubSpotユーザーグループ「Japan HUG」のリーダーとして、HubSpotコミュニティー活性化とHubSpotの導入企業のビジネス成長を支援しながら『HubSpot好き』を増やすための活動をしています。 HubSpotパートナー歴12年。



■株式会社100(ハンドレッド)について

株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Fall」において、HubSpot構築パートナーとして、5部門で最高位「Leader」を受賞。2023年7月、HubSpot Onboarding Accreditation を取得、同年8月、アジア初のHubSpot Elite Partnerに認定。Japan HUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本



