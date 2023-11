[株式会社INDUSTRIAL-X]

―DX推進者必見!事例を元にしてペーパーレスプロジェクトの一連の流れを徹底解説―



デジタルトランスフォーメーション(DX※1)推進を行う、株式会社INDUSTRIAL-X(本社:東京都港区、代表取締役CEO:八子 知礼、以下:当社)は、株式会社ドコモgacco(本社:東京都港区、代表取締役社長:佐々木基弘)が運営するオンライン動画学習サービス「gacco」を活用した、「DX推進者必見!業務効率化のためのペーパーレスの進め方」を開講します。







「DX推進者必見!業務効率化のためのペーパーレスの進め方」:https://lms.gacco.org/courses/course-v1:gacco+gp065+2023_11/about



本研修コンテンツをリリースする背景





これからの時代に国際競争力を持って生存競争を生き抜くためには、大きく事業構造そのものを変革する必要に迫られています。変化し続ける社会環境において、既存のビジネスから脱却し、新たな価値を創出していくことが求められます。このような状況下で、DXを進めるために、デジタルツールや、タブレット端末を導入するなどしてペーパーレス化に取り組むケースも多く耳にします。ペーパーレス化は、DXのはじめの一歩として、ビジネスの効率化と進化のためのキーワードとなっています。しかし、単にデジタルツールを導入するだけでは十分な効果は得られません。

当社代表取締役CEOの八子はこれまでのビジネスコンサルティングの経験を通して、IT・デジタル、最先端のテクノロジーなどを駆使して様々な企業の変革を支援してまいりました。そうした八子の経験を踏まえて、日本の様々な産業におけるそれぞれの企業がとるべきアプローチ手法と変革への道筋を提示し、DX推進における独自のノウハウを駆使して支援することで産業構造そのものを変革すること、それを当社はミッションと掲げています。これまでも、多くの業界の各企業様が個別に抱える課題に対して、この独自のノウハウをもってして各社のデジタル化をはじめとするDX推進を伴走型で支援してまいりました。これからはより多くの企業様に、当社のデジタル化ノウハウをご理解いただき、自社のデジタル化を加速していただくべく、この度「DX推進者必見!業務効率化のためのペーパーレスの進め方」の研修コンテンツをリリースするに至りました。

また本講座では、ペーパーレス化を実現するための、新しいツールの選定とその導入のポイント、そして従業員の意識変革の促進方法や、自社のビジネスや現場に取り入れる方法などを解説します。さらに、部門ごとに進め方や注意点が大きく異なるペーパーレス化を部門に適した課題と取り組み方法、具体的な事例も説明します。



※1:DX(デジタルトランスフォーメーション):データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。



こんな方におすすめ





・️ 業務効率化を検討している方

・️ ペーパーレスプロジェクト推進担当者

・️ DXプロジェクト推進担当



カリキュラム







本研修のポイント





本研修は、ペーパーレスプロジェクトの全体像・進め方を共通課題の方向性をはじめ、効果測定の方法まで解説します。また、ペーパーレスプロジェクトは、各部門によりアプローチと注意点が異なるため、部門別の課題や部門に適した成功ポイントを交えた進め方を具体的な事例と共に説明しています。本研修は、自社に最適なペーパーレス化の推進と定着化の実現および、業務効率化の加速を支援するものです。



■ペーパーレスプロジェクトの全体像・進め方

ペーパーレス共通課題の抽出から始まり、ステップ毎の取り組み方法・プロジェクト管理・効果測定までの一連のプロジェクトの進め方やペーパーレスに的を絞り解説します。業務設計やツール選定時の注意点に加え、現場に根付くペーパーレス推進について説明します。



■部門ごとの課題・進め方・事例

部門が異なると進め方や注意すべき点が大きく異なるのがペーパーレスプロジェクトです。紙が多く発生している営業・事務・設計・施工管理部門に着目し、各業務課題から取り組み方法について事例を交え解説します。



得られる学び、効果





・ペーパーレスプロジェクトの全体像・進め方の理解ができる

・業務設計やツール選定時の注意点を理解できる

・現場に根付くペーパーレス推進を理解できる

・部門が異なると進め方や注意すべき点が理解できる

・各業務課題から取り組み方法を事例を理解できる



講師プロフィール









株式会社INDUSTRIAL-X 代表取締役CEO八子 知礼

1997年松下電工(現パナソニック)入社、宅内組み込み型の情報配線事業の商品企画開発に従事。その後介護系新規ビジネス(現NAISエイジフリー)に社内移籍、製造業の上流から下流までを一通り経験。その後、後にベリングポイントとなるアーサーアンダーセンにシニアコンサルタントとして入社。2007年デロイトトーマツ コンサルティングに入社後、2010年に執行役員パートナーに就任、2014年シスコシステムズに移籍、ビジネスコンサルティング部門のシニアパートナーとして同部門の立ち上げに貢献。一貫して通信/メディア/ハイテク業界中心のビジネスコンサルタントとして新規事業戦略立案、バリューチェーン再編等を多数経験。2016年4月よりウフルIoTイノベーションセンター所長として様々なエコシステム形成に貢献。2019年4月にINDUSTRIAL-Xを創業、代表取締役を務める。2020年10月より広島大学AI・データイノベーション教育研究センターの特任教授就任。著書に『図解クラウド早わかり』(中経出版)、『モバイルクラウド』(中経出版)、 『IoTの基本・仕組み・重要事項が全部わかる教科書』(共著、SBクリエイティブ)、 『現場の活用事例でわかる IoTシステム開発テクニック』(共著、日経BP社)、『DX CX SX(クロスメディア・パブリッシング(インプレス) )』がある。



本研修コンテンツの概要





名称:DX推進者必見!業務効率化のためのペーパーレスの進め方

受講可能期間:90日間

前提スキル:スキル不問

開催形態:株式会社ドコモgaccoオンライン動画学習サービス「gacco」

受講所要時間:4.5時間(15分×18回)

料金:54,000円(税抜)※1IDの金額となります

研修コンテンツ提供開始:2023年11月8日15時

想定される勉強時間:週0.5時間程度

URL:https://lms.gacco.org/courses/course-v1:gacco+gp065+2023_11/about



株式会社 ドコモgaccoについて









ドコモgaccoは、NTTドコモグループの教育事業の中核として2009年の設立以来、人生100年時代の学びが体験できるオンライン動画学習サービス「gacco」を運営し、100万人以上の方々にご利用いただいています。

法人向けサービス「gacco for Biz」では、質の高い教養講座、ビジネススキル講座に加え、企業オリジナルの研修コンテンツやラーニングマネジメントシステムも提供し、DX時代の新しい企業研修を提供しています。



オンライン動画学習サービス「gacco(R)」 https://gacco.org/

法人向けeラーニングサービス「gacco for Biz」 https://gacco.org/biz/

gacco アプリ ダウンロードページ

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id1632612711

【Android】 https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gacco.mobile.production



株式会社INDUSTRIAL-Xについて





企業名:株式会社INDUSTRIAL-X(インダストリアル・エックス)

代表者:八子 知礼

所在地:東京都港区西新橋3丁目25-31 愛宕山PREX 11F

概要:デジタルトランスフォーメーション(DX)推進に必要なあらゆるリソースを最適に提供することによって、企業および自治体の次世代型事業への構造変革をスピーディに支援するResource as a Service(R)ビジネスを行っています。具体的には、あるべき姿のコンサルティング、IoT/デジタルソリューションの目利きと導入、現場改革リーダーとしての参画、事業評価などを費用の払い方まで含めたサブスクリプションで提供します。それらをサービスとして実現した「Resource Cloud」を提供しています。

URL:https://industrial-x.jp/



【主なサービス】

「Resource Cloud」(リソースクラウド)概要

DXを実現するための様々な商材(リソース)を、度々対面接触することなくオンラインで調達可能とするサービスです。経営アドバイスから変革に必要なDXソリューションや人材をサービスとして提供します。

URL:https://resource-cloud.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/12-00:40)