株式会社アジラ(本社:東京都町田市、代表取締役:木村大介)は、2022年10月7日に施設向けAI警備システム『アジラ』を三菱地所株式会社(本社:東京都千代田区大手町、執行役社長:吉田淳一)の新丸の内ビルディング(新丸ビル)に納入致しました。









■背景

社会インフラや大型商業施設、オフィスビルなどでは、近年防犯対策として多数のカメラが設置されており、人々の安全・安心に対する意識が高まる一方で、膨大な映像の中から異常を瞬時に判別・通知し、警備員が即応することにより、犯罪の未然防止や、緊急・救急要請の迅速化への要望も増えてきています。

そのような中で三菱地所株式会社は、施設向けAI警備システム『アジラ』を新丸ビルに導入することで、異常行動や不審行動を検知し、より安心・安全で快適なまちづくりを実現していきます。



■施設向けAI警備システム『アジラ』とは

当社が提供する『アジラ』は、既存のカメラシステムをAI化できる施設向けAI警備システムです。カメラ映像の中から、異常行動(転倒、卒倒、ケンカ、破壊行動)や不審行動(千鳥足、ふらつき、違和感行動)を検出したときのみ、瞬時に映像を通知することができるため、映像を監視する警備員の業務を軽減でき、見逃しや見落しも無くすことができます。AIであるアジラの特徴として、導入後数日間で防犯カメラに映る人々の行動を自ら学習し、それらの行動から外れた通常とは異なる行動(同じ画角内でうろうろしている、きょろきょろしているなど)を「違和感行動」として検知します。これにより、事件や事故が発生する前の予兆行動をも捉え、通知することができるため事故の予防にも寄与します。



さらに以下の特徴があります。





映像は、人物を骨格で認識し、行動認識AIにより人の動きの特徴を検知し分類・保存するため、個人情報保護の安全度が高まります。

カメラ毎の環境に合わせて自動的にチューニングできるため、夜間の清掃や工事など、検知する必要のない事象を異常検知から除くことができ、不要な通知を減らすことができます。

今後はオプションで人物の行動による認証機能を追加でき、常習性のある犯罪者(窃盗)を特定・検知することで、防犯に役立てることが可能になります。







■株式会社アジラについて

会社名:株式会社アジラ

事業内容:

・AI警備システム「アジラ」開発と販売

・行動認識AIソリューションの提供

設立:2015年6月1日

代表者:代表取締役 木村 大介

資本金:56,125千円

所在地:東京都町田市中町一丁目4-2

問い合わせ:https://www.asilla.jp/

【受賞歴】

・ASCII STARTUP『IoT H/W BIZ DAY Product Pitch 2021』防災テック賞

・X-PITCH 2021 Best Startup of Public Service / Healthcare

・不動産テックピッチコンテスト2021 3位入賞

・docomo 5G DX AWARDS 2021 準優秀賞

・MAKE IN VIET NAM2020 優勝

・Plug and Play Japan Summer/Fall 2019 EXPO Domestic Winner受賞













※「アジラ」の名称・ロゴは、日本国およびその他各国において、「AsillaPose(R)」の名称・ロゴは、日本国において株式会社アジラの登録商標です。

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※プレスリリースに掲載されている内容、サービス/製品の価格、仕様、お問い合わせ先その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。



