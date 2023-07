[株式会社The Chain Museum]

アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker」を運営する株式会社The Chain Museum(本社所在地:東京都渋谷区、代表取締役:遠山 正道)が、福原遥と深田恭子によるW主演ドラマ『18/40~ふたりなら夢も恋も~』(TBS系/毎週火曜22時)のアート監修を務めました。









ドラマあらすじ







キュレーターになるという夢に向かって歩きはじめた18歳の妊婦・仲川有栖と、アラフォーで恋を後回しにしてきたアートスペシャリスト・成瀬瞳子の2人の女性が年の差を超えたシスターフッド(=女性の絆)を築き、それぞれ訳あり男子と恋に落ちるラブストーリー。本作のタイトル『18/40~ふたりなら夢も恋も~』の“18/40”は主人公2人の年齢を表しており、成人年齢が18歳となり突然大人として扱われることになった有栖は、若くして予期せぬ妊娠をしたことに戸惑う。また、仕事も結婚も子どももすべてを手に入れられると思っていた瞳子も気づけば独身のままもうすぐ40歳、さらに心が揺れる出来事が・・・。人生の大きな転機の中で出会った2人の女性を通じて、今の時代の女性の生き方や悩み、葛藤をそれぞれの目線で描くオリジナルストーリーである。



The Chain Museumによるアート監修について







脚本、人物設定、演出の監修

2人の主人公が躍動する世界観に、実際のアート業界にあるリアリティをもたらすために、The Chain Museumがアート監修として脚本や人物設定、台詞回し、演出などを監修しました。

監修担当:塚田萌菜美



作家・作品キュレーション

劇中では、現代アートシーンで実際に活躍する若手作家・作品のキュレーションを実施。アートの特徴として、どんな作品を飾るかで登場人物の性格がわかるというものがあります。各登場人物の性格や心情に合わせた作品を、各シーンに展示しています。



作家協力:新井碧、小野海、川村摩那、小泉遼、Jihyoung Han、鈴木雅明、徳永葵、仲衿香、中小路萌美、沼田侑香、細井えみか、山田康平、山中雪乃 他(*50音順)







「ArtSticker」ともコラボーレション







深田恭子演じる主人公・成瀬瞳子の現代アートを扱う会社のサービスとして、The Chain Museumが実際に運営する「ArtSticker(アートスティッカー)」が劇中に登場。



また、ドラマがもっと楽しめる現代アートの魅力をArtSticker上でも随時公開していきます。

▶「18/40~ふたりなら夢も恋も~」 ArtSticker 特設ページ : https://bit.ly/3PGqTJK







ドラマEVENT「18/40展 Produced by ArtSticker」(仮)







劇中で登場したアート作品の展示販売やグッズのご紹介など、ドラマの世界観に浸れるイベントをThe Chain Museumがプロデュースするアートギャラリー「アートかビーフンか白厨 」にて開催予定です。詳細は特設ページ等で追って発表します。



・開催日程(予定): 2023年9月13日(水)~10月1日(日)

・開催場所: アートかビーフンか白厨

〒106-0032 東京都港区六本木5丁目2−4 朝日生命六本木ビル 2階

・ArtSticker Web : https://bit.ly/3CXfoGb

・Instagram:https://www.instagram.com/paichu_roppongi/



ArtSticker(アートスティッカー)について







株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。



▽ArtSticker Webサイト

≫ http://bit.ly/3ZeK8vS



▽ArtSticker ダウンロードURL

≫ App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

≫ Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker



The Chain Museumの概要







「気づきのトリガーを、芸術にも生活にも。」をミッションとして掲げる、The Chain Museumは、これまでアーティストと鑑賞者の新しい関係性が生まれる場をつくるアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」を中心に、ホテルや商業施設、オフィスなどの空間プロデュースを行う「アートコーディネーション」そして、自らが運営する「アートギャラリー」を展開し、デジタルとリアルを相互に駆使し、気づきのトリガーを伝播させてまいりました。また、The Chain MuseumはTBSイノベーション・パートナーズからの出資を受け、2022年7月にTBSグループとの業務提携を締結しています。



社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階

代表者 :代表取締役 遠山 正道



▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

≫ https://t-c-m.art/



