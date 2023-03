[株式会社エスモードインターナショナル]

株式会社エスモードインターナショナル(本社:東京都港区、代表:祢宜 裕貴)が展開するアクセサリーブランドSTELLAR HOLLYWOODは、3月3日(金)より『Pearl Gradation Necklace 梨花Limited Edition』を発売することをお知らせいたします。







‶FOR YOUR LOVE ACTION PROJECT”









10周年を迎えたSTELLAR HOLLYWOODは、10年後の未来のために出来る事を真剣に考え、『FOR YOUR LOVE ACTION PROJECT』をスタート、『LOVE CODE DIAMOND BRACELET/梨花Limited Edition』を発売し、収益の一部を『子どもたちの未来』へ寄付をさせて頂いております。



FOR YOUR LOVE ACTIONPROJECT第3弾は、梨花さんと『Pearl Gradation Necklace 梨花LimitedEdition』を作りました。



『Pearl Gradation Necklace 梨花Limited Edition』

梨花が纏うSTELLAR HOLLYWOODパールジュエリー



今回の梨花Limited Editionは、どんな環境にいても自分らしく輝く女性を連想させたネックレス。純白のパールとともに一粒ゴールドが煌きます。『FLOWERS for ME わたしを好きになる』世界中の女性の活躍を支援する日、国際女性デー。今回、輝く女性をイメージしたコレクションも同時に発売いたします。



国際女性デーは、ミモザをプレゼントする習慣があり、ミモザの花は『冬の太陽』として親しまれ、しなやかな女性の強さを象徴しています。



きれいに咲き誇るミモザの花と、いつまでも自分らしく輝く女性。

未来のために出来る事や想いを、1人でも多くの皆様へお届けする事を願って。





‶Pearl Gradation Necklace 梨花Limited Edition 商品概要”





受注開始 :2023年3月3日(金)18:00~

商品価格 :25,000(¥27,500 tax in)

商品カラー :ゴールド

商品素材 :淡水パール/真鍮

商品詳細 :2.5mm~4.0mmのパールサイズとバランスにこだわり、綺麗なグラデーションに。

マグネットタイプの金具で着脱もしやすい。

梨花Limited Editionのオリジナルアクセサリーポーチにいれてお届けいたします。

ご購入 :https://www.stellarhollywood.com/

販売場所 :STELLAR HOLLYWOOD OFFICIAL WEB STORE/STELLAR HOLLYWOOD表参道店





‶Pearl Gradation Necklace/梨花Limited Edition”





パールグラデーションネックレス/梨花Limited Edition









______________________________

■■STELLAR HOLLYWOOD(ステラハリウッド)■■



『あなたが輝くと、この星も輝く』をブランドコンセプトに掲げ、2012年にデビューしたオリジナルブランド。繊細なディテールのデザインから、おもいきりの良い大胆なデザインまで。挑戦的かつ女性らしいアクセサリー・ジュエリーを展開する。



STELLAR HOLLYWOODでは世界中の人々を輝かせるを目的に、様々な社会貢献活動を行ってまいります。



<OFFICIAL WEB STORE〉https://www.stellarhollywood.com/

<OFFICIAL INSTAGRAM〉https://www.instagram.com/stellarhollywood/



@STELLAR HOLLYWOOD

#STELLAR HOLLYWOOD





<表参道店〉

東京都港区南⻘山5-11-1 SAKURAI-BLD 1F

TEL :03-6419-7480

営業時間:11:00~19:00





______________________________



■■梨花■■

1973年5月21日生まれ、東京都出身。19歳でデビュー。モデルとして各ファッション誌を多数飾りながら、バラエティー番組でもブレイク。36歳で結婚をし、翌年に男児を出産。その後、ハワイへ生活の拠点を移す。現在も、日本とハワイを行き来しながらデュアルライフを送っている。



梨花/公式インスタグラム

(@rinchan521)https://www.instagram.com/rinchan521/



