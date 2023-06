[xID]

官民DXを推進するため完全オンラインの自治体向け電子申請システムを実現



マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューション「xID(クロスアイディー)」を提供するGovtech企業、xID株式会社(本社:東京都千代田区、CEO 日下 光、以下xID)が提供する「xID API」とServiceNowが提供する「Now Platform」の連携を新たに実現したことをお知らせします。これにより、マイナンバーカードと連携した完全オンラインの自治体向け電子申請システムの提供を実現します。







提携の背景





コロナ禍での給付金支給の遅れなど、行政手続きのオンライン化は自治体の喫緊の課題であり、電子化の取り組みは全国で広がりを見せております。しかし、申請自体はオンラインでできても、その裏側では大量の手作業や文書業務が動いているケースも見受けられます。これに対して既存の内部業務にもメスを入れ、業務内容やフローなどを根本的に見直した行政効率化が、住民サービス向上のために求められております。

ServiceNowは、単一プラットフォームである「Now Platform」を中核として、部門横断型のデジタルワークフローを提供します。今回、ServiceNowの「Now Platform」が「xID API」と連携することで、住民サービスの向上と職員の業務課題を解決するソリューションを提供し、自治体DXを推進します。



xIDとServiceNowが連携することで実現すること





「xID API」と「Now Platform」を連携することで、今まで本人確認や電子署名が必要であった行政手続きをオンライン化することが可能になります。住民は窓口に行き、本人確認書類の提出や個人情報の記入が不要になり、自治体はワンスオンリー(※)で完結する利便性とセキュリティ性の高い自治体サービスを提供することができます。 また「Now Platform」では、住民サービス提供のWebポータルと申請内容の処理を行う自治体側の受付・承認システムを一気通貫で構築可能であることを活かして、住民のサービス向上だけでなく、自治体業務の効率化も付加価値としてご提供します。



※…一度提出した情報は、二度提出することを不要とすること。(内閣府「デジタル手続法案※の概要1.」https://www.cas.go.jp/jp/houan/190315/siryou1.pdf より引用)









今後の展望





ServiceNowの「Now Platform」が提供する特長を活かしながら、マイナンバーカードと紐づいたデジタルID「xID」のさらなる利用機会の創出を目指し、自治体様に対して、「xID API」を活用した「Now Platform」のユースケースの創出を進めます。

本取り組みについてご興味・ご関心のある自治体様、事業者様は以下のお問合せフォームよりお問い合わせください。

お問い合わせフォーム:https://xid.inc/contact-us



xID株式会社について





xID株式会社は「信用コストの低いデジタル社会を実現する」をミッションとして掲げ、マイナンバーカードに特化したデジタルIDソリューション「xID」を中心に、次世代のビジネスモデルをパートナーと共に創出するGovtech企業です。 官民双方で信頼される中立的なデジタルIDソリューションとして、これまで不可能だった企業間や官民の壁を超えた、“信頼あるデータの利活用”をスムーズにし、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会、Society5.0を実現していきます。



xID社コーポレートサイト:https://xid.inc

xIDメディア「みんなのデジタル社会」:https://media.xid.inc/



xID APIについて





「xID API」は、誰でも簡単にマイナンバーカードを活用したオンライン本人確認や認証・電子署名が実装できるID基盤です。「xID API」を活用することで、面倒な手続きなしにマイナンバーカードの公的個人認証の仕組みを導入したり、OpenID Connectの認証技術の国際標準仕様に準拠した認証・認可機能の実装が可能になります。認証・認可・電子署名・E2E暗号化によるマイナンバーの受け取りなどサービスに合わせてご利用いただけます。



サービスサイト:https://xid.inc/dev



Service Nowについて





ServiceNow(NYSE:NOW)は、人にしかできない、付加価値の高い新しい仕事を創造します。当社のクラウド型プラットフォームとソリューションは、組織のデジタル化と統合を推進し、よりスマートで、迅速かつ優れたワークフローの構築を支援します。その結果として、従業員はお客様とのつながりを深め、革新性とアジリティを高めることができ、誰もが描く将来のあり方を実現することができます。

詳細はこちらをご参照ください https://www.servicenow.com/jp/



Now Platformについて





ServiceNowが提供する「Now Platform」は、部門ごとに保有する情報やデータを統合し、エンドツーエンドのデジタルワークフローを実現する単一のクラウドプラットフォームです。Now Platformは、業界を問わず、国内外の企業や組織・団体により広く採用されています。



