~多様化するBtoBサービスから販促支援やバックオフィス効率化SaaSを厳選してLC限定価格で提供~



「Experience More(R)」をブランドスローガンに掲げ、ここにしかない体験を届けるLUXURY CARD(本社:ワイオミング州ジャクソン、代表取締役社長:林 ハミルトン、以下ラグジュアリーカード)は、2023年11月1日に日本創立7周年を迎えることを記念し、様々な企画をご用意しております。サービスリニューアルの第1弾として、法人口座決済用カード会員のビジネス成長を支援するサービス「LC Booster for Business」を提供開始いたします。



現会員の6割以上を経営者層(経営者、会社役員、個人事業主)が占めるラグジュアリーカードは、人生を最大限に充実させたいと願うアクティブで忙しい方々をサポートするため、サービスとエクスペリエンスにこだわり続け、今後も世界を牽引するミレニアル世代のビジネスリーダーたちのプライスレスな時間という資産を大切にし、多忙なプロフェッショナルのために、ここにしかない体験をお届けして参ります。







■日本創立7周年記念 サービスリニューアル第1弾「LC Booster for Business」について

今回新たにスタートする「LC Booster for Business」では、多様化するBtoBサービスから法人口座決済用カード会員のために企業の成長に貢献するサービスを厳選し、4つのカテゴリ「デジタル・マーケティング」「人事・ガバナンス」「経営・オペレーション」「プロフェッショナルサポート」から、まずは現在参画中の約20社の会員限定特別プランをご紹介します。参画サービスおよび優待は今後も定期的に拡充して参ります。



「デジタル・マーケティング」

広告配信による新規顧客の開拓や、オンラインコミュニケーションの最適化により、販売促進を支援します。

参画サービス例:「Perpetua」Amazon広告の自動最適化ツール初月無料 & 通常料金より10%割引





「人事・ガバナンス」

社員のスキル管理や情報統制など効率的な組織マネジメントを実現します。

参画サービス例:「スキルナビ」従業員のスキル管理から社内のスキルバランス分析ができる管理システムにて、初期費用を無料またはシステム利用料金を10%オフ





「プロフェッショナルサポート」

各分野における専門家との出会いや出張時のサポートなど、経営者の強力な右腕としてバックアップします。

参画サービス例:「SOKKIN MATCH」トップマーケターが厳選した凄腕マーケターと出会えるマッチングサービスのカウンセリング無料、初期費用半額







■「LCオーナーズコミュニティ」が「LCマーケットプレイス」としてリニューアルしました!

「LCオーナーズコミュニティ」は、法人口座決済用ゴールドカード会員が自社サービスや商品を、すべてのラグジュアリーカード会員へ優待として提供できる独自のプラットフォームとして、皆様に親しまれてきました。この度、さらに使いやすく、より魅力的に進化するため「LCマーケットプレイス」としてリニューアル。 これまでの機能に加え、各種優待情報が一目で確認できる新しいレイアウトに生まれ変わったほか、優待提供企業の経営者のインタビュー記事も掲載しています。同じラグジュアリーカード会員として、経営者の情熱やビジョンに触れ、さらにビジネスを身近に、応援したくなる気持ちを感じていただける新しいLCマーケットプレイスを、是非ご利用ください。



■ラグジュアリーカード 法人口座決済用カードとは

法人口座決済用カードは1年目のスタートアップ企業や経営者・個人事業主も対象で、従業員含め追加会員は最大4名までお申し込みいただけます。年会費は会社経費で計上可能です。引落日固定により、キャッシュフローの計算が簡略化し、あらゆる決済をカード一本化することで、振込手数料・間接コストダウンを実現いたします。その他、まるで秘書のようにサポートしてくれるコンシェルジュ、接待にも使えるリムジン送迎サービス、自社の商品をラグジュアリーカード会員に紹介できるLCオーナーズコミュニティなど、ビジネスシーンを支えるサービスを数多く提供しています。



■ラグジュアリーカードについて



日本で初めてMastercard最上位カード「World Elite(TM)Mastercard(R)」を採用、Mastercard(R) Black Diamond(TM)をフラッグシップとして、世界80以上の特許を取得した日本初の縦型金属カードを発行するラグジュアリーカードは、2008年に米国の連続起業家スコット・ブラム氏が創業、プレミアムカード市場に参入以来、常識を超えるアイデアで、圧倒的な価値と究極のステータスを実現してきました。従来のクレジットカードでは飽き足りない、高い価値基準と審美眼を持つ経営者層に選ばれ続け、パーソナルにカスタマイズされた優待サービス、最高レベルのおもてなしが高い評価を得ています。特に若年経営者層の占める割合が高く、ラグジュアリーカードという一つの共通点から会員同士が繋がり、ビジネスにプライベートにネットワークを発展させるコミュニティの提供に注力しています。



