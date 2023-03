[AB InBev Japan 合同会社]





世界を魅了したベルギーホワイト「ヒューガルデン」は、「アペロ」習慣とともに、香り華やぐフルーティーな味わいで飲みやすく、どんな料理にも合うヒューガルデンで乾杯し、親しい人と好きなことを語る時間を過ごしてほしい、という思いを込めた「IT’S APERO TIME こころを満たす、おいしい時間へ。」キャンペーンを実施中です。



アペロとは、「アペリティフ(食前酒)」の略で、夕食前のおだやかな時間帯に、アルコールとおつまみで、家族や親しい人達と自宅やレストランのテーブルを囲んで乾杯し楽しむ文化として、ヨーロッパでは昔から親しまれています。ヒューガルデンは、日本でも気軽にこのアペロ文化を取り入れてもらうため、2020年より有名シェフや飲食店とのコラボレーション、インフルエンサーとのインスタライブ企画など、様々な展開を行ってきました。



そして2023年、めまぐるしい環境の変化が起こる中で、「食事でストレスを解消したいけれど、テレワークで仕事との切り替えが難しい。」「新しい食を楽しみたいけれど、実際はマンネリ化。」といった日常に、ヒューガルデンが新しい発見と豊かな時を与え、オンとオフを切り替えるための掛け声として、「IT’S APERO TIME こころを満たす、おいしい時間へ。」を年間テーマに掲げ、様々なコンテンツを展開していきます。



まずは、スペシャルムービー「Ready for APERO TIME(自宅篇・レストラン篇)」をYouTubeや各種SNSで展開。オフィスや自宅からアペロに向かい、ヒューガルデンで乾杯することで登場人物の心が解放されていくまでの様子を描いた動画です。



さらに、ヒューガルデン販売店舗では「おうちでIT’S APERO TIME」として、アペロフードのレシピカードの設置や、オリジナルミニグラスのプレゼントキャンペーンの展開、飲食店では「おそとでIT’S APERO TIME」として、ヒューガルデンと店舗オリジナルのアペロフードが楽しめるメニューを発売します。また、4月以降には人気インフルエンサーを起用したSNS企画も実施予定で、オンラインでもリアルでも「IT’S APERO TIME」なメッセージを発信していきます。



<キャンペーン概要>

1. スペシャルムービーで「IT’S APERO TIME」

「自宅篇」と「レストラン篇」、それぞれの登場人物が同じ時間軸の中で、17:30のアペロに向かう様子を描いたスペシャルムービーです。「自宅篇」では、自宅でアペロの準備をしている女性と、その友人の家に向かう途中でヒューガルデンや手土産を買う女性が描かれ、「レストラン篇」では、オフィスでの仕事を終え、レストランに向かう男性と、自宅でのテレワークを切り上げ、身支度をしてレストランに向かう女性が描かれています。合流したそれぞれの「親しい人」と乾杯した後は、小麦・オレンジピール・コリアンダーシードなどを使った香り華やぐヒューガルデンのフルーティーな味わいによって、2人の心が解放され、心が満たされて、おいしい時間を過ごす様子を表現しています。



「Ready for APERO TIME(自宅篇)」25秒 https://www.youtube.com/watch?v=KSm5XdxRw5A









「Ready for APERO TIME(レストラン篇)」25秒 https://www.youtube.com/watch?v=VA7KvbX319c









2. おそとで「IT’S APERO TIME」

各レストランでもヒューガルデンと店舗オリジナルのアペロメニューを提供し、「IT’S APERO TIME こころを満たす、おいしい時間へ。」を実体験してお楽しみいただけます。

第一弾として、表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるインターナショナルキュイジーヌを楽しめる「ザ ストリングス 表参道」とコラボレーション。緑あふれる自然の温もりを感じる開放的なオープンテラスや店内で、おしゃれなアペロメニューと、香り華やぐフルーティーな味わいのヒューガルデンをお楽しみいただけます。なお、その他の参加店舗やキャンペーン詳細は、ヒューガルデン公式サイトやヒューガルデン

公式Instagram @hoegaarden_jpn(https://www.instagram.com/hoegaarden_jpn/)にてお知らせします。



■ザ ストリングス 表参道 1階「カフェ&ダイニング ゼルコヴァ」

【住所】東京都港区北青山3-6-8 ※表参道駅B5出口 地下通路より直結

【営業時間】11:30-22:00(21:00 L.O.)

【公式サイト】https://www.strings-hotel.jp/omotesando/

【アペロメニュー提供期間】2023年4月1日(土)~6月30日(金)

【メニュー】・ヒューガルデン アペロセット ¥2,000(税、サービス料込)

ヒューガルデン1グラス+ケイジャンナッツ・シャルキュトリー4種盛り・

ソフトシェルシュリンプフリット

・ヒューガルデンホワイト ¥900(税込、サービス料15%別)

・ヒューガルデンロゼ ¥780(税込、サービス料15%別)

【ご予約・お問い合わせ】 03-5778-4566(直通)

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/zelkova/





3. おうちで「IT’S APERO TIME」

ヒューガルデン販売店舗でも自宅で簡単に作れるアペロフードのレシピカードを設置します。

また、店頭でヒューガルデン対象商品をお買い上げで、「オリジナルミニグラス」をプレゼントします。

※全国のスーパーマーケットにてキャンペーン実施中。

※一部お取り扱いのないチェーン・店舗もございます。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となります。











<キャンペーンコンセプト>





「IT’S APERO TIME こころを満たす、おいしい時間へ。」

忙しい毎日にゆとりが欲しいとき。

いつもとちょっと違う食事を楽しみたいとき。

そんな時は、ヒューガルデンでアペロしない?

ヒューガルデンは、オレンジピールとコリアンダーシードの

香り華やぐフルーティーな味わいのホワイトビール。

どんなフードとも相性がよく、おいしさを引き立てます。

ヒューガルデンではじめれば、

日常から解放され、リフレッシュできる。

こころを満たす、おいしい時間へ、ヒューガルデンで乾杯。



<ヒューガルデン アペロとは>

アペロとはヨーロッパで昔から親しまれている、おしゃれなちょい飲み習慣です。夕食前のおだやかな時間帯にアルコールとおつまみで、家族や親しい人達と自宅やレストランのテーブルを囲んで乾杯し楽しんでいます。今年ヒューガルデンは日本でももっと気軽にアペロを取り入れてもらうために様々な展開を行います。ヨーロッパ、ベルギーの王道ビール、香り華やぐフルーティーな味わいで飲みやすく、どんな料理にも合うヒューガルデンは、アペロにぴったりのホワイトビール。おいしいおつまみと合わせて味わいながら、こころを満たす、おいしい時間へと導きます。



<ヒューガルデンとは>

世界を魅了したベルギーホワイト(The Original Belgian Wheat Beer)

オレンジピールとコリアンダーシードの完璧な組み合わせが生み出す自然な苦味と、特有の清涼感、香り華やぐフルーティーな味わいが、どんなフードとも相性が良く、600年の歴史をもつ、他にはないオリジナルレシピのホワイトビールです。 その味わいから、ヒューガルデンの提唱している“Naturally Different (すぐそばにある違いを見つけよう)”メッセージでは、日々のくらしにちょっとした“ひと手間”を加えることで生まれる「日常の中にある新しい発見が人生を豊かにする」ということを示唆しており、新しい価値観に出会うことや、家族や親しい人、恋人と過ごす時間や、食べ物、会話を分かち合うことが豊かな人生に必要なエッセンスであると考えています。

また、2 年に一度行われる国際的なビールの祭典「ワールドビアカップ」の「ベルギーホワイトビール」部門で、金賞受賞歴6 回(1996年/2002年/2004年/2006年/2008年/2016年 受賞)。

世界が認めたベルギーホワイト、それがヒューガルデンです。



公式ブランドサイト:https://hoegaarden.jp/

公式インスタグラム:@hoegaarden_jpn https://www.instagram.com/hoegaarden_jpn/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/28-17:16)