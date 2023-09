[株式会社一蔵]

リニューアル特典として9月ランチ限定「フリードリンク(ソフトドリンク)」が無料に!



株式会社一蔵(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:河端義彦)は、山梨県笛吹市で運営する結婚式場「ネオス・ミラベル」にて、2023年9月6日(水)、「RESTAURANT The Shambles(レストラン ザ シャンブルズ)」をリニューアルオープンいたします。それに先立ち、8月31日(木)より予約の受付を開始いたしました。皆様のご来店を心よりお待ち申し上げております。











~婚礼時とはまた違った表情を魅せる「RESTAURANT The Shambles」~



結婚式を手掛けているからこそ叶う、ハイクオリティな料理とサービス。

都内の老舗レストランや山梨の歴史あるホテルで腕を磨いた一流シェフが、山梨県産の食材を厳選し、調理法までこだわり抜いた本格フレンチは、味はもちろん、見た目にも美しい逸品の数々です。



ランチタイムは、木のぬくもりと自然光に包まれる居心地の良い空間で、2種類のプリフィックスメニューからお選び頂きます。旬の食材にこだわったメニューをご用意しております。



リニューアル特典として、9月のランチ限定で「フリードリンク(ソフトドリンク)」を無料にいたします。



女子会や大切な方との記念日など、様々なシーンでゆったりと流れる時間をお楽しみいただけます。

ぜひ当館自慢の本格フレンチと優雅な空間で、贅沢なひとときをお過ごしください。











ご予約方法





<WEB予約>

https://restaurant.mirabell.jp/



<TEL予約> 055-261-3711(ネオス・ミラベル内)

・受付時間:11:00~19:00(平日) / 10:00~20:00(土日祝)

・定休日:毎週火曜(祝日除く)







メニュー





当館の一流シェフが旬の食材を厳選し、調理法までこだわってお作りする料理は、味はもちろん、見た目も美しい逸品の数々です。



■メニューHP

https://restaurant.mirabell.jp/menu/











料理長









■有泉裕一(ありいずみ ゆういち)

20年間磨き続けた、本格フレンチ。

都内の老舗フレンチレストランをはじめ、山梨の歴史あるホテルで約20年間腕を磨き続けた、有泉シェフの本格フレンチ。山梨県産の食材を厳選し、独自の創造力と熟練した技術を駆使して、素材の持ち味を最大限に引き出しながら、季節の恵みを活かしたメニューを織り交ぜた、伝統的なフレンチでお客様をお迎えいたします。





レストラン概要









■名称

RESTAURANT The Shambles(レストラン ザ シャンブルズ)



■場所

〒406-0041 山梨県笛吹市石和町東高橋252

(JR甲府駅より車で20分/JR石和温泉駅より車で10分)※無料駐車場(200台)完備



■営業時間

ランチタイム 11:30 ~ 14:30 (L/O 13:30)

※ディナー営業は、10月から再開の予定となっております



■営業日

以下の公式HPよりご確認いただけます

https://restaurant.mirabell.jp/



■お問い合わせ先

レストラン ザ シャンブルズ

TEL:055-207-2445





結婚式場「ネオス・ミラベル」





イギリス・ヨークの美しい街並を再現した敷地内はまるで映画の世界のよう。本格大聖堂のような独立型チャペル、披露宴会場、充実の付帯設備を完備。披露宴会場は、ガラス細工を施した天井にシャンデリアが輝く優雅な邸宅(170名収容)と、ウッディなインテリアや天窓などナチュラルな魅力に満ちた白亜の邸宅(120名収容)の2つ。共に専用ガーデン付きで、デザートビュッフェや花火、人前式も可能。料理・美容・衣装・装花・映像といった専門職を内製化し、質の高いサービスを提供。





【代表者】支配人 森山

【事業内容】結婚式、二次会、企業等パーティー

【公式HP】https://www.mirabell.jp/







株式会社一蔵





1991年2月5日設立。東証スタンダード。和装事業とウエディング事業を展開。和装事業は全ブランドおよび子会社の京都きもの学院を合わせ、全国147店舗とECサイトを運営。呉服等の販売、振袖等の販売・レンタル、成人式の前撮り写真撮影、成人式当日の着付けおよびメイクサービス、着物の着方教室の運営等をする。

ウエディング事業は「本物志向のファシリティ」「内製化したおもてなし」を強みに、国内4ヵ所、海外2ヵ所の結婚式場を運営。



https://www.ichikura.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/04-20:16)